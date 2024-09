Máte po 20-ke a nosíte okuliare či šošovky? Teraz je ideálny čas sa ich zbaviť

Do diaľky poriadne nevidí každý tretí človek

Krátkozrakosť, alebo teda neschopnosť vidieť do diaľky bez dioptrickej pomôcky, je najčastejšou očnou chybou a trpí ňou každý tretí človek, hoci nie všetci o nej vedia. Môžu za to zanedbané návštevy očného lekára. „Veľa mladých ľudí navštívi očného lekára prvýkrát až vtedy, keď má problém vidieť na tabuľu, spoznať známeho na ulici či dovidieť na číslo autobusu. Vtedy je už očná chyba natoľko veľká, že je potrebné neustále nosiť dioptrické okuliare či kontaktné šošovky,“ hovorí očná lekárka a chirurgička z Očnej kliniky NeoVízia Bratislava, MUDr. Miriam Záhorcová.

Mnohým okuliare či šošovky prekážajú

Bez dioptrickej pomôcky človek poriadne nevidí, avšak s pomôckou to býva občas náročné. Okuliare a kontaktné šošovky nás môžu v každodennom živote výrazne obmedzovať. Pri športovaní sa môžu okuliare z nosa šmýkať, padať, zahmlievať sa alebo sa môžu ľahko poškodiť a dobre vieme, že oprava nestojí pár drobných. Kontaktné šošovky zas môžu spôsobiť suchosť a podráždenie očí, čo je obzvlášť nepríjemné pri dlhšom nosení alebo fyzickej námahe. Pri určitých povolaniach, kde je potrebná dokonalá zraková ostrosť a sloboda pohybu, môžu byť okuliare či šošovky taktiež prekážkou. Pre tých, ktorí by sa radi nadobro rozlúčili s okuliarmi či šošovkami, je tu bezpečná laserová operácia očí. „Laserové zákroky na odstránenie dioptrickej chyby sú vhodné pre ľudí približne od 18. do 45. roku života, ktorí majú dostatočne hrubú a topograficky pravidelnú rohovku, bez tzv. rizikových faktorov. Dioptrická chyba vhodná na laserovú operáciu sa pohybuje od cca +2 do -10 dioptrií a môže byť kombinovaná aj s tzv. cylindrom,“ radí skúsená očná lekárka, MUDr. Záhorcová.

Prečo je po 20-ke ideálny čas zbaviť sa dioptrií

Krátkozrakosť je vrodená a geneticky daná chyba, no môžu ju ovplyvňovať aj tzv. environmentálne príčiny, ako zvýšená námaha pri štúdiu a častom čítaní, sledovaní televízora či práci na počítači. „Počas rastu dieťaťa sa očná chyba zhoršuje, avšak medzi 20. a 25. rokom života sa v súvislosti s ukončením rastu zvyčajne ustáli a jej stupeň sa viac nemení. A práve po ustálení dioptrií je vhodný čas absolvovať laserovú operáciu očí,“ vysvetľuje MUDr. Záhorcová.

Ste vhodným kandidátom na laserovú operáciu?

O tom, či ste vhodný kandidát na operáciu očí, a zároveň, ktorá metóda je práve pre vás tá najlepšia, rozhodne skúsený očný lekár na základe dôkladného vstupného vyšetrenia. „Už pri precíznom predoperačnom vyšetrení sme schopní na 99 % vylúčiť kandidátov, ktorí sú z nejakého medicínskeho dôvodu nevhodní na laserovú operáciu. Zároveň, až vstupné vyšetrenie ukáže, ktorá metóda je pre pacienta najvhodnejšia. Neexistuje totiž jeden univerzálny typ operácie, ktorý by vyhovoval každému,“ vysvetľuje MUDr. Záhorcová.

Pri výbere kliniky sa riaďte odbornosťou lekára, nie cenou zákroku

Laserovú operáciu očí absolvujete len raz, no jej výsledok zásadne ovplyvní váš život. Mali by ste si preto dať záležať na výbere kliniky, kde zákrok podstúpite. MUDr. Záhorcová radí dať si pozor už na vstupnom vyšetrení: „Aby vás lekár vyšetril skutočne precízne, potrebuje vyhodnotiť desiatky parametrov, a to sa za polhodinu stihnúť nedá. V NeoVízii sa vstupnému vyšetreniu venujeme približne tri hodiny. Do očí sa pacientovi pozeráme v mydriáze, čiže pri rozšírenej zrenici, pretože bez toho by sme videli len 30 % vnútroočného priestoru. Ďalším vyšetrením je meranie dioptrií pri cykloplégii, čiže paralýze akomodačného zaostrovacieho očného svalu. Bez tohto vyšetrenia by odchýlka pri meraní mohla byť jeden až jeden a pol dioptrie.“

Zobraziť galériu (3)

Ďalším indikátorom toho, že sedíte u správneho lekára je, že vám nebude ponúkať operáciu v deň vášho vstupného vyšetrenia. „Je neprípustné, aby pacient podstúpil vyšetrenie aj laserový zákrok v ten istý deň. Štandardom je 48-hodinové rozpätie, minimálny odstup je 24 hodín. Dôvodom sú práve vyššie popísané vyšetrenia, ktoré menia niektoré dôležité vlastnosti oka. Pri týchto skreslených podmienkach následne hrozí, že operácia sa nepodarí a pacient nebude s jej výsledkom spokojný,“ varuje MUDr. Záhorcová.

Stačí jediná operácia a dioptriám dáte nadobro zbohom

Laserové operácie očí sú bezpečným a trvalým riešením pre všetkých, ktorí si chcú užívať život, pracovať, športovať a nechcú sa pritom nechať obmedzovať okuliarmi či šošovkami. Očná klinika NeoVízia ponúka k väčšine zákrokov v cene aj doživotnú záruku na dolaserovanie. Ak sa u pacienta stane, že mu je po čase opäť zistená malá dioptrická chyba, vďaka použitiu femtosekundového lasera počas prvej operácie, je možné bezplatne dioptriu znova odlaserovať na nulu. „Už počas vstupného vyšetrenia vieme pacientovi povedať, či je nejaká pravdepodobnosť, že mu nejaká dioptria časom znovu pribudne. Je však aj skupina pacientov, u ktorej to predvídať nevieme, závisí to od množstva faktorov ako napr. biomechanika rohovky, druh vykonávanej práce či životný štýl. Podľa našich štatistík máme z celkového počtu pacientov dolaserovaných 3,8 % pacientov,“ uvádza MUDr. Záhorcová.

- reklamná správa -