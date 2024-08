Halušky na Kilimandžáre – Bude z toho svetový rekord?

Strmšie, vyššie a rýchlejšie

Pred odletom sme s turistom a horolezcom Lukášom Baránkom absolvovali jeden z posledných tréningov. Spolu sme vystúpili na jeden menej známy vrch Siná, ktorý sa nachádza v Nízkych Tatrách, no výhľad z neho naozaj stojí za to. Všetko sme si natočili a Lukáš nám navyše prezradil ďalšie zaujímavosti. „Od prvého výstupu chcem ísť zakaždým strmšie, vyššie a rýchlejšie. Rozmýšľal som ako spraviť najbližšiu cestu originálnou a zaujímavou. Preto som sa nerozhodol len dostať na Kilimandžáro, ale rovno verím, že sa mi podarí rekord za bryndzové halušky uvarené v najvyššej nadmorskej výške. Ďakujem Fondu pre budúcnosť športu, bez ktorého by tento cieľ zrejme zostal len snom.“ Peniaze využije na úhradu všetkých nákladov spojených s expedíciou (cesta, nosiči, jedlo, výstroj).

„Nebaví ma súťažiť s inými“

Lukáš pred takmer piatimi rokmi nenávidel čo i len predstavu o výstupe v horách. Otec ho však prehovoril, aby to skúsil a eufória po prvom dosiahnutom vrchole kopca všetko zmenila. Do roka vystúpil na Gerlachovský štít, v dvetisíc dvadsiatom prvom pokoril najvyšších vrch Rakúska Grossglockner, v roku 2022 sa dostal najvyššie v rámci starého kontinentu na Mont Blanc a kde to bude najbližšie už viete. „Som chalan, ktorý sa snaží prekonávať samého seba. Už dávnejšie som si uvedomil, že ma nebaví súťažiť s inými. Viac ako predbehnúť ďalšieho túžim potom, aby som zlepšoval svoje výkony.“ Preto nás neprekvapil plán, že sa chce po najvyššom vrchu Afriky vybrať do Himalájí.

Od pralesa k ľadovcu

Nemá však v pláne vystúpiť na najvyšší vrch sveta ako to bolo napríklad v prípade Lenky Poláčkovej, ale dvoch dobrodruhov predsa len ešte niečo spája. Prvá Slovenka na Evereste bez kyslíka po návrate skrz Fond pre budúcnosť športu prerozdelila 28 848 € a časť z tejto sumy venovala Baránkovi. „Nesmierne ma to potešilo. O to viac, pretože Lenku sledujem, fandím jej a povedal by som, že je mojim vzorom.“ Na jej výkon teraz z časti nadviaže. Tiež sa pokúsi o niečo svetové a opäť pôjde o najvyšší vrch na danom kontinente. „Kilimandžáro je fascinujúce. Cestou narazím na všetky vegetačné pásma. Začnem v pralese a vrchol je na ľadovci. Kilimandžáro je v nadmorskej výške takmer 6 000 metrov, kde je z kyslíka asi polovička oproti úrovni mora. Behom do vyšších nadmorských výšok sa snažím vybudovať si väčšiu kyslíkovú rezervu a všetko pripravujem tak, aby som neohrozil seba ani nikoho z tímu.“

Prihláste sa do Fondu aj vy!

