HAVASI Symphonic Show prichádza v decembri so svojou novou šou do Bratislavy a Košíc pod plnou kontrolou tímu Rock pod kameňom!

(Zdroj: HAVASI Symphonic)

Vstupenky na Predpredaj.sk

„Po peripetiách, ktoré sme museli hasiť z dôvodu neuskutočneného konkurenčného festivalu, sme tak dostali ďalšiu výzvu, a to dokončiť dva rozpracované koncerty v najväčších halách na Slovensku, ktoré pôvodný usporiadateľ nebol schopný zrealizovať. Celý organizačný tím už usilovne pracuje a tešíme sa, že vám môžeme sprostredkovať vystúpenie tohto celosvetovo uznávaného a výnimočného umelca. Musím však podotknúť, že z dôvodu nesplnenia všetkých potrebných náležitostí na strane predošlého realizátora eventu, už nebolo možné uskutočniť bratislavský koncert v pôvodne naplánovanom termíne. Spolu s manažmentom sme boli nútení promptne reagovať na vzniknutú situáciu a bratislavský koncert presunúť na 3. decembra. Zakúpené vstupenky ostávajú v platnosti,“ hovorí Michal Latta – majiteľ festivalu Rock pod kameňom a RPK Agency.

(Zdroj: HAVASI Symphonic)

HAVASI Symphonic Show je viac než len koncert – je to komplexný umelecký zážitok, ktorý spája vášeň, precíznosť a kreatívnu slobodu. Publikum bude môcť počuť jeho autorské skladby, ktoré zahŕňajú prvky klasiky, rocku a filmovej hudby, čo vytvára jedinečnú fúziu. Ako inovátor dokázal prepojiť klasický klavír so súčasnými hudobnými štýlmi a vytvoril tak úplne nový zvukový svet. Do svojich diel zapája najmodernejšie prvky scény, svetla a zvuku, ktorými oslovuje publikum naprieč vekovými aj kultúrnymi hranicami. Každý koncert sa tak stáva jedinečným spojením akustickej a vizuálnej krásy. Nezmeškajte jedinečnú príležitosť zažiť živé vystúpenie jedného z najväčších talentov súčasnej hudobnej scény! Príďte a nechajte sa uniesť virtuozitou a emocionálnym príbehom, ktorý vás prenesie do sveta hudby ako nikdy predtým.

Divákom sľubuje nezabudnuteľný hudobný zážitok, ktorý kombinuje virtuózne klavírne sóla s veľkolepým orchestrom, zborom a ohromujúcimi vizuálnymi efektmi. Po úspechu v ikonických halách, ako sú Carnegie Hall v New Yorku, Royal Albert Hall v Londýne či Opere v Sydney prichádza tento nezastaviteľný maďarský fenomén aj na Slovensko.

Vstupenky na toto podujatie sú už v predaji a môžete ich zakúpiť v sieti Predpredaj.sk.

