Lyžovať sa dá aj „lowcostovo“

Lyžovanie a lacná dovolenka vraj nejdú dokopy. Nie je to tak. Ak nemáte prehnané nároky, no napriek tomu si chcete kvalitne zalyžovať, zabaviť sa na horských svahoch guľovačkou či oprášiť bežky, dá sa to aj tak. Low cost lyžovačku za primeranú cenu, ktorá váš rodinný budget nijako neohrozí si viete zabezpečiť úplne jednoducho. Stačí si správne vybrať a potom si už len užívať biele zasnežené svahy.

Mega dávka snehu, čarokrásne hory, slnkom zaliate svahy vo vysokých nadmorských výškach, perfektne upravené zjazdovky, najmodernejšie lanovky, komfortné ubytovanie, detské lyžiarske škôlky a špičkové snowparky. To si každý z nás na zimnej lyžovačke najviac želá. Avšak, niekedy rodinný rozpočet nepustí. Takto však vyzerá lyžiarska dovolenka v Alpách. Vždy je to o tom, koľko môžeme investovať, ale dôležitý je pomer medzi cenou a kvalitou, to potvrdí hádam každý. Ak vám nevadí trošku si zacestovať, talianske stredisko Monte Bondone v lyžiarskej oblasti Skirama Dolomiti Adamello Brenta ponúka skvelé lyžiarske zázemie za neodolateľne nízke ceny, vďaka čomu sa radí medzi najžiadanejšie alpské strediská. Lyžiarske terény sú vhodné pre každého, či už ide o začiatočníka, rodiny s deťmi či pokročilých lyžiarov. Celkom 22 km zjazdoviek, 37 km bežeckých tratí, 2 skvelé snowparky, detský park, voľné terény a stopercentné pokrytie zjazdoviek systémom umelého zasnežovania. Skvelý pomer kvality a ceny ponúka aj ďalšie talianske stredisko, a to Altissimo v oblasti Valle Camonica. Ide síce o malé, ale príjemné zimné stredisko, v ktorom si na svoje príde takmer každý. Ceny v stredisku Chiesa Valmelenco alebo Foppo v oblasti Val Brembana sú taktiež vyhlásenými strediskami, kde sa vyjašíte na vyše 30 km zjazdoviek a bežeckých tratí. Ak sú pre vás atraktívne skôr Dolomity, región Friulli a stredisko Sappada sa skladá z menších skiareálov, ktoré svojou ponukou uspokoja každého dychtivého milovníka zimy.

Niečo aj pri nás

Kto len začína s lyžovaním alebo na svahu stojí po dlhšej pauze, bude sa určite cítiť lepšie v menších, prehľadných strediskách ako v rozľahlých lyžiarskych regiónoch. Zima a lyžiarska dovolenka v rakúskych Alpách je skutočne nezabudnuteľná. Či už preferujete Horné alebo Dolné Rakúsko, Korutánsko či Burgenland. Čo tak navštíviť Bruck am Großglockner so strediskami, ktoré majú dohromady 408 km zjazdoviek, ale rapídne nižšie ceny ako v niektorých našich strediskách. Kto však nezažil lyžovačku vo francúzskych Alpách, nevie čo je raj. Lyžovanie v Alpách je nezabudnuteľným zážitkom. Či už ste priaznivcom krásnych prírodných scenérií, neobmedzeného množstva lyžiarskych tratí alebo freestylovým kráľom, každý si tu nájde stredisko, ktoré je pre neho to pravé. Keď sa postavíte na zjazdovku s úchvatnou horskou panorámou pred vami, naplní vás pocit nekonečnej slobody. Potom už len stačí sa rozbehnúť. Vďaka nespočetným možnostiam ubytovania priamo pri zjazdovkách si lyžovačku môžete vychutnávať doslova od rána do večera. Spojené lyžiarske strediská Huez en Oisans, Oz en Oisans, Auris Oisans, Vaujany a Villard-Reculas, sú vzájomne prepojené vlekmi a spolu ponúkajú 230 km lyžiarskych tratí pre začiatočníkov aj pokročilých. Lyžovanie Alpe d'Huez patrí k tomu najlepšiemu, čo si môže rekreačný lyžiar pre svoju zimnú dovolenku v Alpách želať. Toto lyžiarske stredisko je nesmierne členité. Ponúka zelené zjazdovky, ale aj strmé čierne svahy s čiernou obťažnosťou. Vďaka vysokej nadmorskej výške má výborne klimatické podmienky na lyžovanie až do apríla. Aj keď, je to tu o trošku drahšie, určite si prídete na svoje. A lacnejším ubytovaním vykompenzujete straty v rozpočte. Vyberať sa dá, tak hor sa do toho.

