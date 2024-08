5. ročník GIN FEST BRATISLAVA 2024 - Oslava ginového umenia v srdci Slovenska

(Zdroj: Gin fest Bratislava)

"Naším cieľom je nielen predstaviť rozmanitosť ginového sveta, ale aj vzdelávať verejnosť o histórii a kultúre tohto fascinujúceho destilátu," hovorí Andrej Nikodem, organizátor podujatia. "Chceme ukázať, že kvalitný gin si možno vychutnať s mierou a štýlom."

Tohtoročný festival prináša skutočne výnimočný program. Návštevníci sa môžu tešiť na prezentácie viac ako 50 druhov ginov z celého sveta, interaktívne workshopy vedené špičkovými barmanmi, zaujímavé prednášky o histórii a výrobe ginu, ale aj na kulinárske párovanie ginu s jedlom.

Počas dňa prebehne alebo čo očakávať:



- Prezentácie viac ako 50 druhov ginov z celého sveta

- Workshopy o miešaní koktailov vedené poprednými barmanmi

- Prednášky o histórii a výrobe ginu

- Kulinárske párovanie ginu s jedlom

- Live vystúpenie a DJ set na terase LIVE GIN MUSIC GARDEN - DJ CHARLIE BROWN special GLITTERBALL SET🎶

- Tematický ginový POP Up v Premier apartmáne Hotela Devín

Novinkou tohto ročníka je živé hudobné vystúpenie a DJ set na terase, ktoré vytvoria jedinečnú atmosféru konceptu LIVE GIN MUSIC GARDEN. Taktiež bol do programu zaradený tematický ginový POP Up v Premier apartmáne Hotela Devín, ktorý poskytne návštevníkom unikátny priestor na objavovanie nových chutí.

Gin Fest Bratislava sa zameriava nielen na ochutnávky, ale aj na vzdelávanie a celkový zážitok. Vytvára prostredie, kde sa môžu stretnúť nadšenci ginu, odborníci z branže, ale aj zvedaví nováčikovia. Organizátori kladú veľký dôraz na udržateľnosť a zodpovednú konzumáciu alkoholu.

Festival slúži ako platforma pre predstavenie nových značiek a trendov v ginovom svete slovenským spotrebiteľom a bežným zákazníkom. Zároveň poskytuje priestor domácim producentom na prezentáciu svojich produktov a podporuje tak rozvoj lokálneho trhu. Vzdelávacie aktivity pomáhajú zvyšovať povedomie o kvalite a rozmanitosti ginu aj pre bežného konzumenta a fanúšika ginových kokteilov.

"Gin Fest Bratislava nie je len o pití alkoholu, ale o objavovaní nových chutí, učení sa o tradíciách a stretávaní sa s ľuďmi, ktorí zdieľajú vášeň pre kvalitné destiláty," dodáva Andrej Nikodem. "Je to jedinečná príležitosť zažiť v jeden deň to najlepšie, čo ginový svet ponúka, a to všetko v srdci Bratislavy."

Vstupenky sú už v predaji za cenu 15€ v predpredaji (obsahuje welcome G&T drink) a 20€ na mieste. Viac informácií o programe a predaji lístkov nájdete na oficiálnej stránke podujatia www.ginfest.sk.

Či už ste skúsený znalec alebo len zvedavý nováčik, Gin Fest Bratislava 2024 sľubuje, že nájdete niečo, čo vás zaujme a obohatí.

Pripravte sa na ginové dobrodružstvo roka 13. septembra v Bratislave!

