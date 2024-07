Program a súťaž o ceny pre celé rodiny v rámci World Music Festivalu Bratislava

(Zdroj: Jaroslav Novák)

Viete čo je body percussion? Do tajov ako využívať vlastné telo ako perkusívny nástroj vás zasvätia speváci z Alice in Wonderband. Popritom sa môžete naučiť nové piesne z Balkánu i rómske piesne pod vedením Júlie Kozákovej. Okrem radosti zo spoznávania hudby tieto workshopy slúžia na posilnenie kreativity, sebavyjadrenia a komunikácie s ostatnými účastníkmi. Okrem toho si deti precvičia motoriku, naučia sa koordinovať pohyby a kombinovať ich so spevom.

Po workshopoch si môžete vypočuť rôznych hudobníkov, ktorí sa predstavia na tzv. Busking stage. Zo Slovenska aj zahraničia si vypočujete skupiny a sólistov:

vokálnu skupinu Milánosz, Zuzanu Homolovú s Milošom Železňákom, Ildikó Kraicovú , vokálnu sk. SILA a bubnovú show sk. Jamadan.

Navyše je pre vás pripravená aj súťaž o ceny.

Je určená pre zvedavé deti do 10 rokov, ktoré samozrejme s pomocou rodičov, radi objavujú zaujímavé miesta a nimi spojenú históriu. A keďže sme hudobný festival súťaž sa bude týkať slávnych hudobníkov. Ak vás naša súťaž zaujme, pokojne sa vyberte na objaviteľskú hudobnú prechádzku po Bratislave.

Zo správnych odpovedí vyberieme niekoľko výhercov, ktorých odmeníme počas festivalu na podujatí World music je pre všetkých, dňa 17. augusta 2024 v Letnej čitárni U červeného raka (vchod z Michalskej ulice).

Bude tu pre vás pripravený bohatý program od 10:00 do 16:00 hodiny.

Aj koncerty na „Klobúkovom pódiu“/Busking stage, kde môžete odmeniť hudobníkov, ktorí sa vám budú páčiť.

A teraz už k súťaži. Pripravení?

V centre mesta na Klobúčnickej ulici č. 2 je predajňa s CDčkmi a platňami, ak cez ňu prejdete, uvidíte pekný záhradný domček. Nachádza sa v ňom múzeum jedného z najväčších skladateľov a klaviristov Európy. Narodil sa práve v tomto dome, v čase, keď hudobná kultúra Prešporka, dnešnej Bratislavy, zaznamenávala jeden zo svojich vrcholov. Je tu vzácna kolekcia hudobných nástrojov z umelcovej pozostalosti. Priatelil sa aj s Ludwigom van Beethovenom či básnikom Johannom Wolfgangom Goethem, učil sa od Josepha Haydna aj Mozarta. Aj keď Bratislavu opustil v mladom veku, do rodného mesta sa opakovane vracal.

Viete ako sa tento hudobník volal?

Neďaleko od Klobúčnickej ulice je veľký Primaciálny palác. Za vchodom na ľavej strane je schodisko, ktoré vedie do krásnej Zrkadlovej sály. Je stále miestom, kde sa konajú koncerty. Počas svojej histórie privítala množstvo slávnych hudobníkov. Jedným z nich bol taliansky skladateľ, ktorý bol vymenovaný v r. 1774 za cisárskeho dvorného skladateľa a riaditeľa talianskej opery vo Viedni. Veľmi rýchlo získal uznanie a slávu. Jeho opery sa hrali v tom čase po celej Európe. Žil pokojným životom, bol otcom ôsmich detí, komponoval, dirigoval. Jeho meno by postupne vybledlo, keby nebolo W.A. Mozarta a jeho náhlej smrti, ktorá časom viedla k rôznym výmyslom. Náš hudobník mal oveľa dlhší život. Na rozdiel od Mozarta, ktorý zomrel mladý v 35 rokoch, na neho doľahol vek v plnej sile. Po dlhej a ťažkej chorobe umiera v roku 1825. Päť rokov po jeho smrti vychádza divadelná hra z pera ruského básnika Alexandra Puškina. Náš hudobník sa v nej opisuje ako úhlavný Mozartov nepriateľ. A to bol začiatok ohovárania, ktoré podporil vznik ďalšej hry a slávneho filmu Amadeus.

V skutočnosti sa obaja hudobníci poznali. O vzájomnej podpore a úcte svedčí aj skutočnosť, že po Mozartovej smrti náš hudobník často dirigoval jeho opery a podporoval jeho umelecký odkaz.

Jeho krstné meno bolo Antonio. Kto bol tento skladateľ?

Chodby Primaciálneho paláca v Bratislave ponúkajú v lete príjemný tieň a keď prejdete cez jeho dve nádvoria dostanete sa skratkou na Laurinskú ulicu. Tu si môžete dať výbornú zmrzlinu a pokračovať v prechádzke smerom na Hviezdoslavovo námestie, kde stojí Historická budova Slovenského národného divadla. Dnešná budova bola postavená podľa návrhov F. Fellnera a H. Helmera. Títo viedenskí architekti postavili neuveriteľných 45 divadiel po celej Európe. Bratislavské Slovenské národné divadlo je jedným z nich. Slávnostné otvorenie sa konalo 22. septembra 1886 a budova mala vtedy ešte názov Mestské divadlo. V tom čase bola Bratislava krásne mesto, ale mala aj štvrte, kde sa ľuďom nežilo ľahko. Aby sa vyzbierali peniaze na pomoc pre chudobných ľudí, organizovali sa v Mestskom divadle tzv. benefičné koncerty. Pozývali sa známi hudobníci a vstupné od divákov sa venovalo mestskému chudobineckému fondu. Odtiaľ šli peniažky tým, ktorí to najviac potrebovali.

Jedným zo známych skladateľov, ktorý prišiel do Bratislavy bol Johann Strauss, aby uviedol svoju najslávnejšiu operetu Die Fledermaus. Bola to veľká udalosť, lístky na predstavenie sa rýchlo vypredali, každý chcel vidieť svetoznámeho hudobníka. Predstavenie sa konalo 23.novembra 1888. Mestské divadlo praskalo vo švíkoch, diváci s veľkým nadšením tlieskali a Johann Strauss odchádzal ako hrdina, korunovaný vavrínovým vencom. Takýmto ušľachtilým skutkom pomohla hudba chudobným v Bratislave.

Viete slovenský názov najslávnejšej operety Johanna Straussa, ktorá zaznela v Mestskom divadle?

Z Hviezdoslavovho námestia sa Strakovou ulicou dostanete na Panskú ulicu č.27. Po ľavej strane budete prechádzať popri paláci. Patril šľachtickému chorvátskemu rodu a jeho majitelia boli známi podporovatelia umenia. Viedli napríklad divadlo Burgtheater založené Máriou Teréziou vo Viedni v polovici 18. storočia. Tam sa zoznámili s Beethovenom, ktorý prijal ich dcéru Babettu za svoju žiačku a neskôr vraj bol do nej tajne zaľúbený. Okrem nádhernej klavírnej sonáty Es-dur venoval Beethoven svojej krásnej, šikovnej žiačke aj svoj prvý klavírny koncert a ďalšie dve menej známe skladby. Veľkú sonátu Es-dur pritom napísal počas svojho pobytu práve v tomto paláci v Bratislave.

Aký je názov paláca na Panskej ulici č. 27, ktorý stále nesie meno chorvátskeho šľachtického rodu?

K poslednej zastávke vychádzky sa dostanete po Ventúrskej ulici, kde za Univerzitnou knižnicou zabočíte vľavo do podchodu. Dostanete sa k rožnej budove, kde je umiestnená pamätná tabuľa. V tomto kláštore študoval hudobný skladateľ Béla Bartók, po tom, čo sa vo veku 11 rokov s ovdovelou matkou a sestrou presťahovali do Bratislavy v roku 1892. Tu, na kráľovskom katolíckom gymnáziu, ktoré v tejto budove sídlilo, sa začal venovať hudbe pod vedením prvých učiteľov. Štúdium ukončil v roku 1899. Neskôr, počas štúdií na hudobnej akadémii v Budapešti už bol známy ako klavírny talent. Popri zamestnaní klavírneho učiteľa komponoval a venoval sa zbieraniu ľudových piesní. V roku 1904 strávil niekoľko týždňov v gemerskej dedine Hrlica, kde sa hlbšie zoznámil so slovenskou ľudovou hudbou a stal sa jej vášnivým zberateľom. Do Bratislavy sa vždy rád vracal, napr. na návštevy svojho priateľa Alexandra Albrechta. Pamätnú tabuľu v Bratislave na budove bývalého gymnázia odhalili na počesť Bélu Bartóka 8. apríla 1956.

Vedľa pôvodnej budovy kláštora je aj kostol, ktorý slúži ako koncertná sála. Ako sa volá budova bývalého gymnázia, kde B. Bartók študoval?

Veríme, že vám súťaž prinesie príjemný zážitok z prechádzky po Bratislave a spoznávania jej bohatej hudobnej histórie.

Vaše odpovede s menom súťažiaceho posielajte prosím najneskôr 5. augusta 2024 na email: info@worldmusicfestival.sk

Nezabudnite nám poslať aj vaše meno, email alebo tel. číslo.

Výhercov odmeníme 17.augusta 2024 počas podujatia World music je pre všetkých medzi 15:00 – 15:30 v Letnej čitárni U červeného raka.

Viac informácií nájdete na www.worldmusicfestival.sk

