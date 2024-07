Rozhovor s Adonxsom o jeho letných plánoch

(Zdroj: PMI)

Aké máš tohtoročné letné plány – pracovné, a prípadne aj súkromné?

Okrem festivalu Pohoda ma čaká ďalších 10 festivalov naprieč Slovenskom a Českom, na čo sa nesmierne teším, napríklad na Colours of Ostrava alebo festival Lovestream. Ďalej určite nezabudnem navštíviť svojho najlepšieho kamaráta na Ibize a určite si vyhradím čas aj na štúdio a prácu na druhom štúdiovom albume.

Festival Pohoda je charakteristický svojou pohodovou atmosférou. Čo ale teba dostáva do pohody a udržiava v nej?

Jednoznačne dobrá hudba, jedlo a kvalitná spoločnosť. Veľa krát taktiež plávanie - to je moment, kedy nemyslím na nič.

Nosným motívom IQOS Bezdymovej zóny na Pohode je Tisíc emócií Jeden IQOS. Čo ty a emócie? Akú úlohu zohrávajú v tvojom živote? A ktorá jedna je pre teba kľúčová?

Snažím sa prijímať všetky moje emócie a nepodceňovať, či nepotláčať žiadnu z nich. Myslím si, že len vtedy je človek celistvý a dokáže nájsť cestu k životnej harmónii a zdravému balancu v živote. Veľa krát máme tendenciu odsudzovať emócie ako hnev, zášť či závisť. Máme tendenciu tieto emócie ignorovať, či potláčať, no oni sú taktiež našou súčasťou a veľa krát nás vedia naviesť na to, čo naozaj v živote potrebujeme, a keď sa dostaneme k ich koreňu, vieme ich mať viac pod kontrolou. Ak by som si mal však vybrať emócie, s ktorými by som chcel tento rok prežiť festival Pohoda, bola by to rozhodne radosť a zvedavosť.

Môžeme sa od teba tešiť na nejaké chuťovky, novinky počas festivalu? V akej zostave budeš na Pohode?

Je to tak, mám obrovskú radosť, že aj tento rok môžem byť súčasťou tak skvelého festivalu, akým je Pohoda. IQOS Bezdymová zóna bude tento rok opäť raz o niečo špeciálnejšia a tým aj naša show. Môžete sa tešiť na väčší stage, väčšiu zostavu kapely a tanečníkov, light design a niekoľko nových skladieb ako v slovenčine, tak aj v anglickom jazyku.

Počas leta predstavíš aj špeciálny song, čo ťa inšpirovalo pri jeho tvorbe a aké by malo byť jeho posolstvo? Kto sa na ňom podieľal, ako prebiehal proces a na čo sa môžeme tešiť na pódiu?

Skladba, ktorá toto leto vychádza v spolupráci s IQOS, sa nesie naozaj vo veľmi pohodovom a pozitívnom duchu. Ľudia si možno v spojitosti s mojou tvorbou často predstavujú a asociujú ľahkú dramatičnosť či melanchóliu. V tomto prípade je to však úplný opak. Mám pocit, že sa moja tvorba a témy, ktoré spracovávam poslednou dobou, vyvíjajú viac tým veselším smerom. Keď píšem, snažím sa predstavovať si, ako bude každá skladba fungovať live so živým publikom a akú energiu dokáže vytvoriť. To je pre mňa momentálne najdôležitejšie, priniesť ľudom show plnú emócií a energie zároveň.

Skladba vznikla v spolupráci so skvelým švédskym producentom Lukasom Hällgren, s ktorým určite plánujem spolupracovať dlhodobo. Táto skladba je pre mňa miesto, kam chcem, aby sa metaforicky preniesli všetci diváci a návštevníci IQOS Bezdymovej zóny, a predstavuje pre mňa letnú eufóriu, únik z reality, stav beztiaže - inými slovami stav bezstarostnosti.

Pohoda je tiež o udržateľných témach a inováciách. Ktoré inovácie sú pre teba dôležité a významné? Bez akých moderných technológií si nevieš predstaviť svoj každodenný život a umeleckú tvorbu? Čo ty a AI?

Tému udržateľnosti riešim dosť často a to najmä cez módu, kostýmy, nekonečne veľa outfitov na červené koberce, či stylingy kapely a tanečníkov :) Pri týchto príležitostiach sa vždy snažím využívať lokálne zdroje a lokálnych dizajnérov, či rôzne spolupráce s výberovými sekáčmi.

Čo sa týka hudby a AI, je to naozaj rozsiahla téma dnešných dní. Na začiatku to pôsobilo až strašidelne, no myslím si, že je to ako s každou novodobou inováciou. Človek, v tomto prípade umelec, si musí nájsť uhol, v ktorom s pomocou AI dokáže profitovať a jeho biznis či kreatívne portfólio vie rásť a nie naopak. Nemyslím si, že by AI niekedy dokázalo nahradiť ľudský faktor a to najmä v koncertnom sektore, takže ja osobne sa ohrozený určite necítim. Práve naopak, pri kreatívnom procese vie AI veľa vecí urýchliť, či práve poskytnúť inšpiratívnu barličku.

Jedným z hostí IQOS bezdymovej zóny bude aj Hugo Repáň, mladý inovátor, ktorý so svojou firmou Reneso recykluje tabakový odpad a ktorý vyhlásil tento rok za rok asfaltu a renesancie v recyklácii. Aký prívlastok by si dal ty roku 2024 a v čom by si napríklad tiež rád zaviedol renesanciu?

Veľmi sa teším, že sú na Slovensku tak šikovní a zdatní ľudia, ktorí nám aj vo svete robia dobré meno a posúvajú nás tým správnym smerom. Tých prívlastkov by mi napadlo hneď niekoľko, od politického vývoja a to najmä v oblasti kultúry, avšak nekazme si náladu a roku 2024 dám zatiaľ prívlastok “prelomový”.

No a renesanciu by som rád zaviedol v humanitárnom sektore a v medziľudských vzťahoch. Teraz som dal odpoveď ako vicemiss, ale myslím, že snaha o vzájomné pochopenie a rešpekt je niečo, na čom v našej spoločnosti naďalej musíme pracovať.

Čo nesmie chýbať v tvojej výbave na festivaly?

Bezdrôtová nabíjačka (power banka), SPFko, cash a hygienické (mokré) vreckovky

Poznámka:

Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

- reklamná správa -