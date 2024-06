Deti ušetrili životné prostredie od 9 ton oleja: Premiérový ročník projektu „Olejko chráni prírodu“ nadchol až 300 škôl

Deti zo Základnej školy Ivana Branislava Zocha v Revúcej (Zdroj: Billa)

Vedeli ste, že ak sa použitý kuchynský olej vyleje do umývadla, toalety či prírody, vážne to ohrozuje vodu a pôdu? Aj preto spoločnosti ESPIK a BILLA priniesli do škôl unikátny projekt „Olejko chráni prírodu“, v rámci ktorého mohli žiaci po celý školský rok nosiť tento druh odpadu do svojich škôl. Do projektu sa zapojilo takmer 300 škôl z celého Slovenska, ktoré celkovo vyzbierali 8 960 kg použitého kuchynského oleja. Vybrané školy získali za svoju snahu hodnotné ceny od partnerov projektu, napríklad deň plný ovocia s BILLA.