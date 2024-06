Najkrajšie zážitky pod hladinou na vás čakajú v Marsa Alam

Marsa Alam v Egypte je vyhlásenou lokalitou na potápanie a šnorchlovanie. (Zdroj: Shutterstock.com)

Žiarivo modré more s otvoreným horizontom, trblietavo biele pláže, kvalitné rezorty s ohromnými aquaparkami, veľkorysá all inclusive strava i večná mágia púšte, ktorá ukrýva tisícročia staré poklady. To všetko zosobňuje dovolenka v Egypte, našej najbližšej a cenovo najviac dostupnej exotike. Ak o nej premýšľate aj vy, zaostrite na obľúbené letovisko Marsa Alam a spoznajte ho bližšie spolu s CK Fischer.

Zobraziť galériu (7) Marsa Alam je pokojné letovisko, kde sa nachádza len zopár hotelov. (Zdroj: Shutterstock.com)

Zátoky, ktoré plnia šnorchlistom sny

Keď šnorchlovanie, tak jedine v preslávených zátokách Abu Dabbab alebo Marsa Mubarak. Šnorchlovať v krásne teplej vode tu môžete už pár metrov od pláže. Objavíte tu stále zdravé koralové útesy, pomedzi ktoré sa ladne ako vtáky presúvajú farebné rybičky, zelené morské korytnačky, raje i vtipne vyzerajúce dugongy. Celkovo je región Marsa Alam domovom až 200 druhov koralov a 1 000 druhov rýb, vrátane napoleonskej ryby, tropických klaunov, barakúd a rôznych druhov motýlích a anjelských rýb.

Svojou krištáľovou čistou vodou vás nadchne aj odľahlejšia pláž Sharm El Luli, pokrytá jemným bielym pieskom, ktorý vytvára nádherný kontrast k modrej farbe mora. Vďaka koralovým útesom uvidíte pod hladinou množstvo farebných rýb, mäkkýšov, morských korytnačiek a ďalších morských živočíchov.

Zobraziť galériu (7) Koralový útes Elphinstone Reef je top miestom na potápanie. (Zdroj: Shutterstock.com)

Tip na hotel: Perfektnú rodinnú dovolenku prežijete v komplexe MALIKIA RESORT ABU DABBAB******, ktorý sa nachádza priamo pri pláži Abu Dabbab. K dokonalej pohode určite prispeje aj celoročne vyhrievaný bazén so šmýkačkami a toboganmi.

4* rezort MALIKIA RESORT sa nachádza priamo pri pláži Abu Dabbab s bohatým podmorským životom. (Zdroj: Fischer.sk)

Dajte si rande s delfínmi pod hladinou

Z prístavu Marsa Alam môžete loďou vyraziť aj hlbšie do mora, napr. do 18 km vzdialenej lagúny Shaab Samadai, známej tiež ako Dolphin House. Lagúna je chráneným morským parkom, kde sa v hojnom počte zdržiavajú delfíny aj so svojimi mláďatami a vy ich tu môžete pozorovať v ich prirodzenom prostredí.

Loďou je dostupný aj nádherný koralový útes Elphinstone Reef, ktorý je jedným z najznámejších miest na potápanie v Egypte. Okrem húfov barakúd, morských korytnačiek a mäkkých koralov tu môžete pozorovať aj viaceré druhy žralokov.

Zobraziť galériu (7) Stretnutie s delfínmi v Dolphin House je zážitkom na celý život. (Zdroj: Shutterstock.com)

O skúsenosti či vybavenie sa nebojte, v Marsa Alam je viac ako 50 potápačských centier a škôl, ktoré na ponor pripravia aj úplného začiatočníka.

Loďou na egyptské Maldivy

Okrem týchto zátok a koralových útesov sa s CK Fischer môžete tešiť aj na výlet loďou do laguny Satayeh, kde uvidíte nádherné koralové útesy alebo výlet loďou k ostrovom Hamata, spojený so šnorchlovaním pri koraloch. Tieto panenské piesočnaté ostrovy s plážami ako z katalógu sa označujú za Maldivy Egypta.

Čaro Egypta plne precítite aj počas výletu na krásnej faraónskej lodi s preskleným podpalubím, odkiaľ si môžete podmorský svet užiť ako v kine.

Hviezdna obloha v púšti je ohňostroj hviezd

Pre dobrodruhov, ktorí radi objavujú nepoznané, má Marsa Alam pripravené plné priehrštie zážitkov. Safari jazda vás zavedie hlboko do púšte, kde môžete obdivovať rozsiahle duny a skalné útvary, vyskúšate si jazdu na ťavách a navštívite beduínske dediny.

Milovníci adrenalínu môžu vysadnúť na štvorkolky a vydať sa na divokú jazdu po dunách, kamenistých cestách a údoliach. Romantikov čaká to najkrajšie nočné kino v podobe žiariacej oblohy bez svetelného smogu a zlatisté západy slnka, ako stvorené na zvečnenie.

Zobraziť galériu (7) Nočná obloha na púšti bez svetelného smogu je úchvatná. (Zdroj: Shutterstock.com)

Luxor, Karnak aj Údolie kráľov

Aká by to bola dovolenka v Egypte bez závanu histórie a kultúry? Pocíťte na vlastnej koži dotyk dávnych dôb na výlete do starovekého mesta Luxor, kde si pozriete impozantné chrámy v Karnaku. Zavítate pritom aj do Údolia kráľov, kde odpočívajú hrobky slávnych faraónov. Doteraz ich tu našli okolo 80.

Kto si túži ešte pridať, môže sa vydať na fakultatívny výlet k chrámu v Dendere, ktorý je jedným z najkrajších chrámov v Egypte alebo si zvoliť výlet do El Quseir, 3000 rokov starého mestečka s mešitou a kostolíkom.

Zobraziť galériu (7) Karnak je najväčším chrámovým komplexom v Egypte. (Zdroj: Shutterstock.com)

Oplatí sa dovolenkovať v Marsa Alam?

Výhodou Marsa Alam je, že oproti ostatným známym egyptským letoviskám nie je natoľko turisticky vyťažená. Nachádza sa tu doslova len zopár hotelov, takže preplnené pláže nehrozia. Ďalšou prednosťou sú atraktívne ceny a zážitky pod vodou. Teplota mora v júli a auguste sa pohybuje od 28 do 30 stupňov Celzia, je teda ideálna na plávanie, potápanie a šnorchlovanie.

Ak chcete kúpiť dovolenku výhodne, nenechajte si ujsť sezónne last minute zľavy od CK Fischer. Pre predstavu, last minute Marsa Alam na 7 nocí s all inclusive stravou vyjde 4-člennú rodinu zhruba už od 1 500 €. Inšpirujte sa aj vy ponukou na last minute Egypt s CK Fischer a pripravte sa egyptské leto plné slnka, kúpania a osviežujúcich morských zážitkov!

