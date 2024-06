Letná potravinová zbierka v Tescu bude jednoduchšia: stačí naskenovať kupón

(Zdroj: Tesco)

Počet ľudí v komunitách po celom Slovensku, ktorí potrebujú pomoc v núdzi, pribúda aj tento rok. Tesco aj preto spúšťa mimoriadnu letnú potravinovú zbierku vo svojich 178 obchodoch aj v službe Online nákupy. Zbierka pre ľudí v núdzi bude prebiehať tentoraz dlhšie, a to od 10. až do 23. júna 2024 v obchodoch a až do 30. júna 2024 prostredníctvom služby Online nákupy. Novinkou bude spôsob darovania – zákazníci už nemusia kupovať potraviny alebo drogériu, stačí darovať peniaze pomocou naskenovania špeciálneho kupónu. Reťazecdlhodobo organizuje letnú aj zimnú verziu potravinovej zbierky, ktorá je najväčšia na Slovensku.