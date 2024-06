Z útulku do rodiny- psíci našli nové domovy: 13. ročník nájdite sa... so zvieratkom z útulku

(Zdroj: Kristy Mohr)

Do nových domovov odišli v sobotu ďalší útulkáči, a to vďaka adopčnému podujatiu Nájdite sa…! so zvieratkom z útulku, ktorý už trinásty rok organizuje iniciatíva Zvierací ombudsman občianskeho združenia Fallopia. Práve podpora slovenských útulkov a adopcií týraných a túlavých zvierat je hlavným cieľom podujatia, ktoré za celý čas svojej existencie pomohlo nájsť nových majiteľov takmer 600 zvieratám. Dôležitosť podujatia podčiarkuje aj fakt, že každým rokom je adopcií stále menej, no túlavých zvierat pribúda a útulky kapacitne ani finančne nestíhajú suplovať úlohu štátu, obcí a miest v záchrane týraných a túlavých zvierat, ktoré problém so zvieratami dlhodobo ignorujú.

Počas tohtoročného podujatia našlo nové láskavé domovy 12 psíkov a 4 ďalší išli do dočasnej starostlivosti s perspektívou na adopciu. Počas celého dňa prezentovali slovenské útulky svoju prácu a aktivity návštevníkom, ktorí mali možnosť poprechádzať sa so psíkmi v neďalekom Sade Janka Kráľa.

Priamo na podujatí, ktoré sa koná pod záštitou primátora mesta Bratislava Matúša Valla a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu, sa predstavili útulky OZ Bullterrier Rescue Slovakia , OZ Túlavá labka, OZ Zvieratkovo, útulok Skalica, Tulkáčik, SAOZ, OZ Berry dog, Cat Paradise a Zatúlané psíky Šala.

“Počas roka riešime náročné legislatívne návrhy, ktorých prijatie znamená lepšie podmienky pre túlavé a týrané zvieratá, efektívnejšiu vymožiteľnosť práva a prísnejšie tresty pre vinníkov. Tiež pomáhame útulkom bezplatnou právnou pomocou. Pri našej práci, ktorú robíme vo svojom voľnom čase, sa stretávame s veľkou krutosťou človeka, ktorú pácha na živých tvoroch. O to viac sa vždy tešíme, že na podujatí sa nachvíľu zastavíme a tešíme sa z príjemnej spoločnosti psíčkarov a útulkáčov”, konštatuje iniciatíva Zvierací ombudsman a dodáva,” Podujatie nám dáva priestor, aby sme okrem adopcií komunikovali dôležité témy akými sú predaj zvierat na internetových stránkach, množiarne, transport zvierat, podmienky, v akých žijú hospodárske zvieratá a nečinnosť kompetentných. Dlhodobo tiež poukazujeme na nutnosť financovania útulkov zo strany štátu, ktoré mnohé sú pred kolapsom.”

„Tento ročník bol výnimočný o to viac, že po dlhom čase moderoval akciu náš ambasádor Matúš Krnčok. Posledné roky bol rozlietaný, keďže moderuje rannú televíznu show a poobede zase vysiela v rádiu, cez víkendy moderuje eventy, takže si nesmierne vážime, že bol opäť súčasťou tohto podujatia ako moderátor. Okrem obrovskej účastí ľudí, čo nás nesmierne teší, že sa to z roka na rok stupňuje, by sme chceli poďakovať aj umelcom, ktorí vystupovali bez nároku na honorár. Sprievodné vystúpenia boli refreshnuté o mladé talenty akými je určite Sarah C, ktorá tohto roku bodovala za veľkou mlákou na Grammy, či Times Square a aktuálne zahviezdi v novom muzikáli “Takmer pyšná princezná”, éterická Kristina Tran, ktorá podporuje vietnamskú komunitu nielen svojim hlasom, ale aj osobnou anažovanosťou. Na pódiu sa predstavila aj víťazka hudobnej ankety Ruka Hore Awards v kategórii speváčka a objav roka Call Dominka, ktorá pracuje na svojom ďalšom EP. No a zavŕšila to Anabela Mollová, ktorá je členkou najznámejšej acapelly na Slovensku - Fragile, ktorá je aktuálne na turné s Máriou Čírovou a len nedávno uviedla na hudobnú scénu svoj prvý klipový debut, skladbu “Hľadám”, ktorú zaspievala aj na samotnom podujatí. Okrem skvelých speváčok, vystúpili aj úžasní Miško s líškou, divadelno-pesničková šou pre deti, ktorá priniesla skvelý program pre tých najmenších. Veríme, že sa všetkým 13.ročník páčil a už teraz sa tešíme 24.mája 2025 na ten ďalší. Ďakujeme za nielen mediálnu, ale najmä tú ľudskú podporu a všetkým, ktorí prišli za ich lásku, ktorú darovali opusteným zvieratkám. Tešíme sa toľkému záujmu a verím, že aj keď podujatie prebieha raz do roka, ľudia si nájdu cestu do útulkov, podporia ich či už venčením alebo v tom lepšom prípade rovno aj novým domovom”,hovorí s nádejou Jana Trellová, PR manažérka projektu Nájdite sa a Head of PR & Brand manažérka Krea Production.

Podujatie sa takmer od jeho začiatku spája s ocenením ANIMAL HERO SLOVAKIA. Aj tento rok odovzdala cenu investigatívna reportérka Kristína Kövešová, ambasádorka ocenenia, ktorú sama pred niekoľkými rokmi od iniciatívy dostala. Cena je ocenením jednotlivca alebo kolektívu, ktorí sa v priebehu roka zaslúžili o šírenie pozitívneho príkladu v oblasti ochrany zvierat. Je morálnym uznaním tých, ktorí sa na Slovensku pravidelne stretávajú s týraním zvierat a riešia jeho následky. Na diaľku tento rok ocenenie prijala pani Anka Kroščenová zo Spišských Tomášoviec, ktorá začiatkom roka zachránila život sučke Lily, ktorá utrpela ťažké popáleniny spôsobené výbuchom petárd. Okrem svojich 2 psíkov a Lily pomáha s liečbou len nedávno zachránenej sučky Ninky, ktorú našla na začiatku osady a neskôr zistila, že má na krku veľký nádor. Anka je krásnym príkladom človeka, ktorý i napriek predsudkom mnohých dokáže pomáhať týraným a túlavým zvieratám.

“Príbehom Anky sme chceli ukázať, že nech je v marginalizovaných oblastiach situácia skutočne vážna, aj tam sa nájdu ľudia, ktorým zvieratá nie sú ľahostajné. Aj keď situácia na východnom Slovensku je z pohľadu týraných a túlavých zvierat najkritickejšia, aj z vlastných skúsenosti vieme, že agresia voči zvieratám nie je definovaná národnosťou, vekom ani sociálnym prostredím, nájdeme ju bez rozdielu všade. Aj preto sa systematicky niekoľko rokov venujeme vzdelávaniu detí, ktoré vnímame ako kľúčové. Ako uchopíme empatiu detí nielen voči zvieratám, prírode i ľuďom bude definovať to, ako bude vyzerať naša spoločnosť v budúcnosti.”, dodáva iniciatíva Zvierací ombudsman.

Veľké poďakovanie patrí partnerom podujatia:

Fotografie z podujatia nájdete na FB stránke iniciatívy Zvierací ombudsman.

