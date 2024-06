Užite si leto s Hubert Club

(Zdroj: Hubert)

Máme pre vás pár inšpirácií, vďaka ktorým sa vám možno podarí okrem zážitkov, ktoré si radi doprajete každý rok zažiť aj niečo nové. Vaše letné dni to môže spestriť a vytvoríte si príjemnú spomienku a zážitok v jednom. Ideme na to?

Zobraziť galériu (6) (Zdroj: Hubert)

Keď život chutí

1, Toto leto chcem vyskúšať nejaký nový vodný šport – ak sa váš pohyb po hladine vody zatiaľ odohrával len v ľahu na nafukovačke, vyskúšajte paddleboard. Je to vynikajúci spôsob, ako sa pekne opáliť, prepraviť sa aj do takých zákutí vašich obľúbených vodných plôch, na ktoré ste sa doteraz nevedeli dostať a vyformovať si pekné lýtka, pás a posilniť ruky. Paddleboard si môžete požičať na rôznych slovenských vodných plochách za prijateľný peniaz. Keď sa vám to zapáči, môžete si o vlastný paddleboard zasúťažiť s najobľúbenejším pravým slovenským sektom. Stačí, že si aj toto leto doprajete Hubert Club a paddleboard môže byť váš! V termíne od 1. 6. do 31. 8. si kúpte Hubert Club a ste v hre!

2, Toto leto si chcem odfotiť aspoň 5 západov slnka na miestach, kde som ešte nebol/a – patríte medzi nevyliečiteľných romantikov a váš telefón je plný fotografií západov slnka? Pridajte k nim toto leto 5 nových, no urobte to trochu inak. Vyberte si 5 miest na Slovensku, kde by ste chceli ísť a dajte si záväzok, že si tam z nejakého pekného miesta na pamiatku odfotíte západ slnka. Čo tak západ slnka na Spišskom Hrade, nad Banskou Štiavnicou alebo z niektorej z chát vo Vysokých Tatrách? Máte tipy na iné miesta? Smelo do toho! Motivuje vás to vybrať sa tam. Ak si budete chcieť pri západe štrngnúť obľúbenými bublinkami, vyberte si jeden z obľúbených Clubov. Hubert Club prichádza so súťažou, v ktorej môžete vyhrať jeden z troch nových iPhone 15 a fotiť západy slnka na úplne nový mobil. Na zapojenie sa do súťaže vám stačí kúpiť si len jeden Hubert Club. Ak chcete zvýšiť svoju šancu na výhru, prihláste do súťaže čo najviac dokladov o kúpe Hubert Club a tešte sa na krajšie fotky letných západov slnka.

(Zdroj: Hubert)

3, Vytvorte si nástenku s destináciami, do ktorých raz túžite vycestovať – viacero teórií hovorí, že svoje sny a túžby je dobré vizualizovať a to veľmi konkrétne. Či už na tento spôsob „programovania vlastnej budúcnosti“ veríte, alebo nie – minimálne za pokus to stojí. Vytvorte si koláž z obrázkov miest, na ktoré by ste sa raz chceli vybrať, napíšte si, čo tam uvidíte, čo budete robiť, čo dobé z lokálnej kuchyne ochutnáte, aký suvenír si z danej lokality túžite priniesť. Táto technika vám okrem príjemného ponorenia sa do snívania prinesie aj zaslúžený relax a podarí sa vám prísť na iné myšlienky. Keď máte na svojom cestovateľskom „možno raz“ liste aj destináciu s nekonečnými bielymi plážami a azúrovým morom, jej prototypom sú Maldivy. Ak sa chcete k uskutočneniu svojho sna priblížiť úplne konkrétne, zapojte sa do súťaže, ktorú pre vás usporiadalo vinárstvo Hubert J.E. Okrem spomínaného paddleboardu a smartfónu v nej vďaka zakúpeniu aspoň jednej fľaše Hubert Club môžete vyhrať dovolenku na Maldivách!

(Zdroj: Hubert)

Do súťaže sa zapojíte tak, že si v termíne od 1.6. - 31.8. 2024 zakúpite sekt Hubert Club, zaregistrujete sa na stránke www.hubertsutaz.sk (potrebné vložiť foto/scan bločku) a už len počkáte, či sa na vás v žrebovaní usmeje šťastie.

(Zdroj: Hubert)

V prípade nákupu na e-shope najnapoje.sk namiesto bločku pri registrácii použijete potvrdenie objednávky.

Zatiaľ vám prajeme šťastné, slnečné leto a čo najviac dôvodov na pozdvihnutie pohára s pravým slovenským sektom!

(Zdroj: Hubert)

