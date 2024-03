Hudba bez bariér na hore Butkov 20. júna opäť chytí za srdce a pomôže najslabším

(Zdroj: Hudba bez bariér)

Unikátne charitatívne podujatie Hudba bez bariér prinesie aj v tomto roku skvelé spevácke výkony a pomoc pre tých, ktorí to potrebujú. Jedinečná akcia sa bude konať 20. júna 2024 na posvätnom mieste v Skalnom sanktuáriu na hore Butkov nad obcou Ladce, kde sa srdcia ľudí premieňajú na dobro. Na benefičnom koncerte vystúpi populárny český spevák Tomáš Klus a predstaviteľ Karola Duchoňa v najúspešnejšom muzikáli na Slovensku - Martin Gyimesi. V poradí dvanáste pokračovanie benefičnej akcie organizuje PARASPORT24 a výťažok z koncertu poputuje na pomoc rodinám!

Fanúšikovia Hudby bez bariér sa 20. júna stretnú opäť v malebnom prostredí Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov nad obcou Ladce.

„Novodobé pútnické miesto na hore Butkov je pre nás, ako aj pre tisíce pútnikov vzácny priestor. Je to miesto, kde mnohí zažívajú Boží dotyk a iní pocit nadčasovosti, kde sa ľudia menia na ľudí, ktorí sa rozhodnú na konanie dobra. V čase, keď zažívame stratu ľudských hodnôt, môžeme z tejto hory opäť vďaka koncertu Hudba bez bariér potvrdiť, aká dôležitá je ochota s láskou sa deliť o hmotné dobrá. Pri pomoci najnúdznejším nezabúdajme, že v ich situácii sa môže ocitnúť ktokoľvek z nás,“ pozýva na charitatívnu akciu Anton Barcík z Nadácie AGAPA Ladce.

Projekt Hudba bez bariér podporilo už množstvo populárnych interpretov. Tento rok zavíta na Slovensko český spevák Tomáš Klus.

„Veľmi sa tešíme, že tento rok bude v Skalnom sanktuáriu znieť aj hlas Karola Duchoňa. Som rád, že s požehnaním jeho vlastnej dcéry môžeme náš projekt spájať s týmto skvelým umelcom. Jeho hity zaspieva Martin Gyimesi, ktorý je hlavným predstaviteľom Karola Duchoňa v najúspešnejšom muzikáli na Slovensku Na srdci mi hraj,“ teší sa organizátor podujatia Miroslav Buľovský z občianskeho združenia PARASPORT24.

Akciu bude moderovať Ján Žgravčák, ktorého diváci poznajú z programu Hit roka na RTVS. Výťažok z vyše dvojhodinového hudobného programu poputuje opäť na charitatívne účely. Organizátori tak v dnešnej dobe silnejúceho egoizmu podporila najslabších – choré deti a rodiny, ktoré nemajú v živote toľko šťastia ako my ostatní.

„Verím, že sa opäť podarí vyzbierať skvelá suma a pomôže tam, kde je to potrebné. Minulý rok sme dosiahli celkovú výšku pomoci pre ľudí v hodnote vyše 500 000 eur, čo tohto roku chceme navýšiť. O Butkove, kde sa náš koncert koná, sa hovorí, že je to miesto zázrakov. Preto verím, že sme s naším projektom na tom správnom mieste. V nádhernom prírodnom prostredí, ktoré je aj klenotnicou novodobého sakrálneho umenia, pohladia piesne umelcov dušu a prinesú radosť publiku. A to najdôležitejšie - prejavíme lásku a ľudskosť tým, ktorí si sami nepomôžu,“ uzatvára Miroslav Buľovský.

Občianske združenie PARASPORTt24 vzniklo v roku 2006 a venuje sa organizácii rôznorodých projektov na podporu ľudí s hendikepom, ktorí ako jednotlivci majú obmedzené podmienky na získavanie finančných a iných prostriedkov pre vlastný rozvoj. Tým, ktorým pomôže, potom ďalej pomáhajú hlavne sociálne slabším rodinám po celom Slovensku. Vstupenky na Hudbu bez bariér 20. júna 2024 si môžete zakúpiť v sieti Predpredaj.sk.

Všetky informácie nájdete na www.parasport24.com. Miesto konania: https://krizbutkov.sk/kontakt/informacie

