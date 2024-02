Butkov ožije veľkými hitmi. Na jedinečný koncert príde aj obľúbený český spevák

(Zdroj: Hudba bez bariér)

Vstupenky na Predpredaj.sk.

Na aké spevácke hviezdy sa môžu diváci tešiť?

V prvom rade je to český spevák Tomáš Klus a Martin Gyimesi. Verím, že Tomáš Klus je širokému publiku známy, ale Martina Gyimesiho ľudia moc nepoznajú. Martin je hlavný predstaviteľ Karola Duchoňa z najúspešnejšieho muzikálu na Slovensku Na srdci mi hraj.

Dobrý výber, skvelí interpreti. Napríklad počuť piesne nesmrteľného Karola Duchoňa na pútnickom mieste na Butkove , to môže byť veľký zážitok a aj lákadlo pre návštevníkov.

Projekt Hudba bez bariér podporilo už množstvo slovenských interpretov, ale nie Karol Duchoň, keďže už, žiaľ, nie je medzi nami. Som rád, že s požehnaním jeho vlastnej dcéry môžeme náš projekt spájať s týmto skvelým umelcom.

Aká návšteva by ťa potešila?

Samozrejme by ma potešilo, keby sme mali všetko vypredané. Vstupenky sú už v predaji. Na to, aby sa mi splnilo prianie zaplniť hľadisko do posledného miesta, sme výrazne znížili výšku vstupného. Tým pádom je podujatie dostupné pre úplne každého.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Hudba bez bariér)

Na podujatí znovu vystúpia nielen hviezdy, ale aj menej známe spevácke tváre.

Sme už dohodnutí s mladou, pre publikum nie až tak známou speváčkou Ester. Pevne verím, že svojím hlasom zaujme množstvo divákov, ktorí ju budú mať možnosť počuť práve na našej akcii na Butkove.

Kto bude moderovať podujatie tento rok?

Minulý rok to moderovali skvelí moderátori z RTVS. Tento rok ostaneme taktiež verní tejto značke, s ktorou dlhé roky spolupracujeme. Bude to Janko Žgravčák, ktorý mimochodom moderuje aj skvelý program Hit roka na RTVS.

Celý výťažok z akcie (ako je dobrou tradíciou) pôjde na charitatívne účely. Minulý rok sa podarilo vyzbierať 25 000 eur. Pomohlo sa ôsmim deťom s detskou mozgovou obrnou. Komu pomôžete teraz?

Verím, že sa opäť podarí vyzbierať skvelá suma a pomôže tam, kde je to potrebné. Pomáhame vždy aktuálnym témam, aktuálnym potrebám ľudí, preto presnú pomoc budeme komunikovať o niečo neskôr, v období s blížiacim sa termínom podujatia Hudba bez bariér.

Minulý rok sme dosiahli celkovú výšku pomoci pre ľudí v hodnote viac ako 500 000 eur, čo tohto roku budeme chcieť navýšiť. O Butkove, kde sa náš koncert koná, sa hovorí, že je to miesto zázrakov. Preto verím, že sme s naším projektom na tom správnom mieste.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Hudba bez bariér)

Občianske združenie PARASPORT24 vzniklo v roku 2006 a venuje sa organizácii rôznorodých projektov na podporu ľudí s hendikepom, ktorí ako jednotlivci majú obmedzené podmienky na získavanie finančných a iných prostriedkov pre vlastný rozvoj. Tým, ktorým pomôže, potom ďalej pomáhajú hlavne sociálne slabším rodinám po celom Slovensku.

Vstupenky na pokračovanie projektu Hudba bez bariér sú dostupné v sieti Predpredaj.sk.

- reklamná správa -