Jana Kirschner má ďalší song z očakávaného albumu, k novinke Delia nás ju inšpirovala vlastná rodina.

(Zdroj: Ondřej Pýcha)

Jedna z najúspešnejších a najobľúbenejších speváčok slovenskej hudby Jana Kirschner predstavuje ďalšiu skladbu z nového albumu Obyčajnosti. Autorom textu a hudby piesne Delia nás je samotná speváčka, ktorá v novej skladbe reflektuje pocit rozdelenia, nielen doma, ale aj vo svete. Multinásobná držiteľka hudobných ocenení sa opäť zhostila aj úlohy režisérky a klip k novinke Delia nás nakrútila v Londýne. Nový song aj celý album Obyčajnosti predstaví Jana naživo na jarnom turné.

"Aj v búrkach mierni, vždy pravde verní, neporaziteľní, nerozdeliteľní..." Spieva Jana Kirschner v novej skladbe Delia nás. Nad dynamickým perkusívnym podkladom sa vznáša jednoduchá melódia, ktorá s ľahkosťou spieva do sveta – „len delia a delia, podľa farby a peria a naivne veria, že snáď rozdelia, aj nás.“

"Pieseň Delia nás vznikla veľmi spontánne bez akejkoľvek prípravy alebo plánu. Jeden večer som si vzala gitaru a začala rovno spievať text. Všetko to vzniklo v reálnom čase, ani som sa nestihla zamyslieť nad tým o čom pesnička vlastne bude. Nie je to typický singel, veľmi dobre si uvedomujem, že ani rádiový hit. No všetko má svoj čas a ja som zacítila, že práve teraz prišiel okamih pustiť túto pesničku do sveta," približuje skladateľský proces Jana Kirschner.

Vstupenky na JANA KIRSCHNER OBYČAJNOSTI TOUR sú dostupné v sieti Predpredaj.sk.

(Zdroj: Ondřej Pýcha)

Pieseň Delia nás je druhou skladbou z albumu Obyčajnosti, ktorý prináša nahliadnutie do obyčajných dní, radosti aj starostí cez optiku autorky Jany Kirschner. K novej piesni inšpirovala oceňovanú speváčku vlastná rodina.

"Mnohí z nás pri návrate domov cítia akýsi pocit bezmocnosti. Sedíme za jedným stolom, záleží nám na tých istých veciach, no aj tak si nerozumieme. Kľúčom k porozumeniu, nie je ukazovať prstom, či urážať, ale nájsť spôsob ako sa spojiť. Aj taká je úloha hudby. Uvedomila som si, že predsa nemôžem prestať milovať svoju rodinu, len preto, že vidíme veci inak,“ konštatuje hudobníčka, ktorá je na scéne už 25 rokov.

Réžiu videoklipu k piesni Delia nás má na konte samotná speváčka, za kameru sa postavil skvelý mladý kameran James Lahaise. Jana v klipe zobrazila mesto, v ktorom žije. Nakrúcalo sa v juhozápadnom Londýne, v uliciach Goldoborne road, Shepherd's Bush market, Ladbrooke grove či v štrvti Brixton - na miestach, kde sa v 70-tych a 80-tych rokoch odohrali mnohé zásadné boje proti rasizmu a policajnej brutalite.

„Točili sme v Londýne, kde sa stále niečo deje, všetko sa hýbe, presúva, beží, stretávajú sa tu cesty, ľudia, kultúry aj národy. Žijú tu stovky etnických skupín, hovorí sa tu rôznymi jazykmi a aj napriek tomu, že sa Londýn môže zdať ako Babylon, dokážeme spolu existovať. Samozrejme to chce obrovskú dávku, porozumenia a tolerancie a nie vždy to je bez problémov. Videoklip som režírovala síce ja, ale ako režisérka sa nevidím. Len interpretujem obrázky, ktoré mám v hlave a snažím sa, aby to ľudí zaujalo," prezradila Jana Kirschner.

