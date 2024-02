Nabitý začiatok roka 2024 pre PlayStation 5. Nové zariadenia a herné tituly

(Zdroj: PlayStation)

PlayStation 5 má pre tento rok viacero noviniek, ktoré potešia všetkých vášnivých hráčov. Niektoré z noviniek pre nadchádzajúce obdobie boli oznámené na nedávnom podujatí State of Play, pravidelnej online prezentácii, ktorú vysiela spoločnosť PlayStation. Množstvo noviniek však bolo zverejnených už počas prvých týždňov roka 2024. Čo by vám nemalo uniknúť?

Prvou veľkou udalosťou roku 2024 pre herný svet PlayStation 5 je zatiaľ uvedenie PlayStation Portal na našom trhu. Tento diaľkový ovládač s funkciou DualSense a nádhernou osempalcovou obrazovkou LCD funguje na princípe Remote Play - párovanie s konzolou PlayStation 5 prostredníctvom WiFi. Môžete tak neobmedzene hrať s rýchlosťou až 60 snímok za sekundu, aj keď chce iný člen domácnosti sledovať svoj obľúbený program v TV. Ak máte doma silnú WiFi, môžete nerušene pokračovať v hernom dobrodružstve z vedľajšej izby. Vďaka stabilnému a spoľahlivému pripojeniu Wi-Fi môžete hrať PlayStation Portal, aj keď ste mimo domova.

Herné novinky prvých mesiacov

V januári vyšla hra The Last of Us Part II Remastered, ktorej vylepšená verzia plne podporuje všetky funkcie PS5 a DualSense. Navyše okrem technických vylepšení pre novú generáciu konzol prináša aj množstvo nového obsahu a herných režimov. Fanúšikovia obľúbenej série sa môžu tešiť na režim No Return s pravidlami roguelike, kde zomrieť v hre znamená začať úplne od začiatku. Znovu navštívite známe miesta z hry a zažijete skutočnú akčnú výzvu pre správnych herných fajnšmekrov. V tejto novej verzii si môžete pozrieť aj ukážky nevydaných levelov s komentárom od tvorcov. Pokiaľ patríte k zarytým fanúšikom príbehu Ellie a chcete si spríjemniť čakanie na druhú sezónu seriálu HBO, ktorá sa už začala natáčať, The Last of Us Part II Remastered je pre vás povinnosťou.

Ďalšou novou hrou je kooperatívna hra Helldivers 2, ktorá vychádza v týchto dňoch pre PS5 aj PC. Ocitnete sa v úlohe medziplanetárnych výsadkárov a budete bojovať na rôznych planétach proti hmyzu a robotickým nepriateľom. V tejto galaktickej bitke je dôležitá spolupráca s ostatnými hráčmi, výber správnej bojovej stratégie a spoločné odhodlanie poraziť nepriateľov v každej misii. Táto kooperatívna novinka je skvelou voľbou pre všetkých hráčov, ktorí chcú zažiť nezameniteľnú atmosféru hry so spoluhráčmi a jedinečné emócie, ktoré sa s týmto zážitkom spájajú.

Už 22. marca pribudne do širokej ponuky PS5 exkluzivít hra Rise of the Ronin. Očakávané samurajské dobrodružstvo sa odohráva v Japonsku 19. storočia počas občianskej vojny. V úlohe samurajského žoldniera si budete musieť vybrať medzi bojujúcimi stranami - Sabuku, Tobakku a Obei. Pridanie sa k jednej z troch skupín bude jedným zo základných krokov a formovanie budúcnosti krajiny vychádzajúceho slnka bude plne vo vašich rukách. Rovnako ako klasická katana alebo oštep, ktoré vám budú slúžiť ako zbrane proti nepriateľom na vašej ceste.

