Doprajte si oddych: to NAJ z maďarských kúpeľov, ktoré vás osviežia a omladia

Kúpele Rudas (Zdroj: Visit Hungary)

O Maďarsku je rozšírený vtip, že je to ostrovný štát, pretože sa nachádza na mori – mori liečivej vody, ktoré sa nachádza pod zemou, a Maďarsko sa v ňom vznáša: až 85% územia totiž leží na termálnej vode.

Je to najbohatšia krajina vo svete na vody s liečivými účinkami: nájdete tu takmer 1500 termálnych prameňov s vyše 270 typmi certifikovanej minerálnej vody a 98 certifikovanými kúpeľmi, ktoré ponúkajú liečenie alebo prevenciu vyše 120 chorôb. Samozrejme, nie je to len o liečení – v Maďarsku si prídu na svoje aj tí, ktorí hľadajú relaxáciu a oddych, alebo len zábavu pre svoju rodinu a deti. Pozrite si tie najúžasnejšie veci z maďarských kúpeľov, ktoré vás určite dostanú.

NAJluxusnejšie kúpele

Secesná budova a hotel kúpeľov Gellért, ktoré sa nachádzajú pri Moste slobody nad riekou Dunaj, boli postavené v roku 1911 a poskytujú náhľad na kúpeľný život a architektúru zo začiatku 20. storočia. Kúpele Gellért sa oplatí navštíviť nielen preto, že ide o jedny z najluxusnejších kúpeľov v Budapešti, ale aj preto, že sú v budove a jej výzdobe ukryté niektoré vynikajúce prvky architektúry Budapešti z prelomu 19. a 20. storočia a keramika z továrne Zsolnay. A ak sa vám pošťastí, možno tu stretnete aj celebrity, kúpele sú totiž obľúbené medzi známymi osobnosťami, a navštívili ich okrem iných aj holandská kráľovná Juliana, bývalý prezident USA Richard Nixon, skladateľ Andrew Lloyd Webber, huslista Yehudi Menuhin, Uma Thurman a Ryan Gosling.

Kúpele Gellért (Zdroj: Visit Hungary)

NAJkrajší výhľad

Takmer 450 rokov staré termálne kúpele Rudas, ktoré sa nachádzajú na úpätí vrchu Gellért na pobreží Dunaja, postavili ešte Turci v 16. storočí, preto pod ikonickou kupolou v osemuholníkovom bazéne tu môžete zažiť skutočnú atmosféru tureckých kúpeľov. Z modernej wellness časti s vonkajším jakuzzi sa najmä vo večerných hodinách naskytá dychberúci výhľad na Dunaj a peštiansku časť dunajského nábrežia, ktoré je zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO.

NAJikonickejšie kúpele

Za bránami kúpeľov Veli Bej v Starom Budíne (Óbuda) sa ocitnete na ceste v čase rôznymi storočiami a krajinami. O intímnu atmosféru pôvodných tureckých kúpeľov sa postarajú slávne autentické bazény, horúca sauna a voňavé parné kabíny. Predstavujú jedinečný kolorit a pamiatkovú hodnotu v Budapešti. Určite sa nezabudnite pokochať v ich úžasnej mozaikovej výzdobe, ktorá evokuje umenie bývalej Osmanskej ríše. Kúpele renovované v roku 2012 sa stali útočiskom pre tých, ktorí sa chcú na chvíľu zastaviť a hľadajú oázu pokoja v rušnej Budapešti.

Kúpele Veli Bej v Starom Budíne (Óbuda) (Zdroj: Visit Hungary)

NAJväčšie termálne jazero na svete

Mestečko Hévíz, čo v doslovnom preklade znamená teplá voda, nájdete neďaleko západného cípu jazera Balaton. Návštevníci tohto mestečka sa môžu ponoriť do najväčšieho biologicky aktívneho jazera s termálnou vodou na svete, ktoré je od roku 2003 zapísané aj na zozname svetových geoparkov UNESCO. Desaťtisíce rokov staré jazero siaha do hĺbky 38 metrov a má plochu 4,4 hektára. Objem vody sa v jazere prirodzene vymení každé tri dni, preto je liečivá voda jazera vždy mimoriadne čistá. Vďaka teplote jazera, ktorá neklesá pod 24°C ani v chladnejších mesiacoch, je ideálnou celoročnou destináciou. Návštevníci sa vznášajú na hladine jazera, obklopení leknami a ponárajú sa do upokojujúceho tepla, relaxácie a liečivých účinkov, vďaka čomu sa jazero Hévíz stalo vyhľadávaným miestom pre tých, ktorí potrebujú wellness a pokoj.

Jazero Hévíz (Zdroj: Visit Hungary)

NAJväčší kúpeľný komplex v Európe a najväčší bazén v strednej Európe

V Hajdúszoboszló vás privíta milá atmosféra malomesta aj napriek tomu, že sa tu nachádza najväčší kúpeľný komplex v Európe, ktorý zaberá plochu 30-hektárov, so zážitkovými, perličkovými a plaveckými bazénmi, aj s detskými bazénmi so zvieracími figúrkami, a nachádza sa tu aj najväčší bazén v strednej Európe s plochou až 6 200 m2, ktorý plní voda vyvierajúca z hĺbky 1100 metrov. Je perfektným miestom na dovolenku a oddych, no vďaka sieti toboganov a iných atrakcií sa tu nebudú nudiť ani milovníci adrenalínu.

Hajdúszoboszló (Zdroj: Visit Hungary)

NAJoriginálnejší kúpeľný zážitok

Ak chcete načerpať nové sily a nechať sa pohladiť blahodarnou termálnou vodou na výnimočnom mieste, vyberte si jaskynné kúpele v Miskolctapolca. Je to letovisko so špeciálnou mikroklímou v južnej časti Miškovca, blízko Košíc, ktoré ponúka možnosť načerpať nové sily vďaka liečivej termálnej vode vyvierajúcej z hlbín hôr. Kúpele sú jedinečné tým, že časť kúpeľných priestorov sa nachádza v prírodnej jaskyni. Okolie je bohaté na kultúrne, historické a architektonické hodnoty, preto sa nebudete nudiť ani po relaxácii v kúpeľoch.

Jaskynné kúpele v Miskolctapolca (Zdroj: Visit Hungary)

Aj keď sa leto skončilo, termálne kúpele v Maďarsku vám stále ponúkajú nespočetné možnosti na príjemné strávenie času, ak sa chcete rozmaznávať alebo oddýchnuť po návšteve vianočných trhov. Ich voda je príjemne teplá, a mnohé z nich majú aj liečivé účinky. Kúpele v Maďarsku často lahodia oku aj architektonicky, preto neváhajte navštíviť Maďarsko za účelom relaxácie aj v týchto chladnejších mesiacoch. Oddávať sa v zime termálnej vode maďarských kúpeľov je mimoriadny zážitok, ktorý presahuje hranice všednosti, kontrast medzi chladnou atmosférou a teplou vodou bohatou na minerály vytvára pocit blaženosti. Či už ide o ikonické kúpele Gellért, historické termálne kúpele Rudas alebo pokojné jazero Hévíz, maďarské termálne vody vyvolávajú jedinečný pocit zo zimného kúpania v prostredí, ktoré spája tradíciu, luxus a prírodné krásy.

