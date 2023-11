TOP 18 zaujímavostí, ako sa pije pivo u nás a vo svete

(Zdroj: Budvar)

Nie je tajomstvo, že slovenskí a českí pivári sú veľmi konzervatívni. Medzi naše silne zakorenené tradície patrí dobre vychladené pivo s jemnou a hustou penou, ktoré je načapované v sklenenom pohári s uškom. Dávame prednosť kvalitnému pivu a najobľúbenejším štýlom je u nás český ležiak. Radi ho kombinujeme s jedlom, no v pivárni či krčme si pivo doprajeme aj bez neho. Ako sa pivo pije v rôznych kútoch sveta?

1. Pivári čoraz viac pijú pivo doma

V posledných rokoch sa zmenil spôsob, ako si ľudia vychutnávajú pivo - doma ho pijú oveľa radšej ako predtým. Tento trend je napríklad najvýraznejší vo Veľkej Británii, v Nemecku alebo v Taliansku. Naopak Španieli si naďalej pivo radšej dajú s priateľmi vonku - v bare alebo v pivárni. Zaujímavé je, že Američania vždy pili pivo radšej doma, ako vonku. Aj preto sa z Českých Budějovíc vyváža vo veľkej väčšine prémiový ležiak Budweiser Budvar Original vo fľašiach a plechovkách.

2. Najobľúbenejšie pivo v Británii? Ležiak!

Najpopulárnejšie pivo vo Veľkej Británii je ležiak. Preferujú ho až tri štvrtiny konzumentov piva. Potom nasledujú IPA, Pale Ale, Bitter a Stout, tedá pivá, ktoré sa v Británii pili od nepamäti. Vedeli ste, že Budweiser Budvar vyváža svoj ležiak do Británie už od roku 1935? Veľkú popularitu si získal hlavne v Londýne, ale aj iných veľkých mestách. Veľká Británia patrí medzi päť najväčších exportných trhov Budvaru.

3. České pivo má vo svete kredit

České pivo je vo svete silný pojem predstavujúci kvalitu. Vnímajú ho ako samostatnú kategóriu, ako je napríklad francúzske víno či kubánske cigary.

4. Budweiser Budvar si možno vychutnať na najexkluzívnejších miestach na svete

Pivo z Českých Budějovíc je vo svete veľmi obľúbené a cenené. Vychutnať si ho môžete na rôznych exkluzívnych miestach, napríklad:

Schweizerhaus vo viedenskom Prátri

Najluxusnejší hotel v Abu Dhabí – Palace of Emirates

Americká sieť Buffalo Wild Wings

Michelinská reštaurácia v Londýne

5. Polliter, pinta alebo deci? Rozlišujeme až 9 typov pohárov na pivo

U nás je pivo najlepšie v tradičnom pollitri, inde vo svete sa pivo podáva až v deviatich rôznych typoch pohárov. Delia sa na klasický pivný pohár s uchom, tzv. krígeľ, krčah, pintu, stein, kalich, čašu, pohár na ležiaky, štamprlík a weizen. Takisto sa líši obsah pohárov. U nás sú najobľúbenejšie dva - polliter a trojdecák. V anglosaských krajinách sa v pinte napríklad servíruje až 0,568 litra nápoja. V Uruguaji sa zas pivo zvykne podávať v decových "štamprlíkoch".

6. Kto vypije najviac piva na svete?

Sú to samozrejme Česi, ktorí si doprajú v priemere 468 pív za rok. Nasledujú Rakúšania a o tretie miesto "bojujú" Nemci a Rumuni.

7. Budweiser Budvar si so sebou vozia aj cestovatelia

Aj keď prekvapujúco Budvar objavíte aj v odľahlých častiach sveta, svoje obľúbené pivo si do batožiny nezabudne pribaliť azda najznámejší slovenský cestovateľ Martin Navrátil z Travelistanu. Precestoval už viac ako 180 krajín sveta a Budvar s ním naposledy putoval aj na náročnej expedícii na Južný pól.

8. V USA obľubujú citrusové pivá

Zatiaľ čo u nás jednoznačne vedú ležiaky, v Amerike majú pivári rovnako radi citrusové a ovocné pivá ako pivá s výraznou chmeľovou či sladovou chuťou. Z nich sú najobľúbenejšie práve ležiaky, potom nasledujú pivá typu Pale Ale, pšeničné pivá, Brown Ale, Stout, India Pale Ale a Porter. Zatiaľ čo v USA preferujú mladší ľudia kokteily alebo miešané drinky, najviac piva vypijú ľudia vo veku 40 až 60 rokov. Po šesťdesiatke sa viac obracajú k vínu. A ak si na cestách v USA chcete dať kvalitný český ležiak, v obchodoch hľadajte Czechvar. Práve pod týmto názvom sa ležiak Budweiser Budvar Original v Severnej a Južnej Amerike predáva.

9. Kvalitné pivo je čoraz populárnejšie aj v tradičných vinárskych krajinách

Pivo si našlo cestu ku spotrebiteľom aj v tradičných vinárskych krajinách, ako je napríklad Taliansko. Zatiaľ čo v roku 1929 predstavovala konzumácia piva v tejto krajine iba 1% a konzumácia vína až 95% celkovej konzumácie, v roku 2014 predstavovalo víno 65% a pivo 23%. A tento podiel stále stúpa.

10. Kdekoľvek vo svete si Budweiser Budva kúpite, dostanete rovnaké pivo

Každá fľaša či plechovka Budvaru, ktorá sa predá od Nového Zélandu až po Kanadu, sa už 128 rokov vyrába výhradne v Českých Budějoviciach. Chuť tohto piva totiž nezameniteľne ovplyvňuje voda z vlastných artézskych studní, ale aj lokálny chmeľ a slad. Tie sa nedajú chuťovo nahradiť ani prispôsobiť. Budweiser Budvar je jedna z mala globálnych značiek, ktorá zákazníkom garantuje, že rovnaké pivo, ako si kúpite v miestnom podniku v Českých Budějoviciach nájdete aj v ďalších 80 krajinách sveta.

11. Prémiový ležiak vo svete úspešne konkuruje pivám typu Ale

Ležiak úspešne dominuje aj v krajinách, kde sú obľúbené pivá typu IPA, APA, NEIPA, Saison a Porter. Sú silné, väčšinou vysoko nad 5% alkoholu, ale nezriedka aj nad 10%. Zatiaľ čo u nás idete na jedno a neodídete skôr, ako si dáte tri, v zahraničí si pivári skutočne najčastejšie dajú len jedno. Dôvodom je práve vysoký obsah alkoholu, ale zároveň aj cena. Ležiaky - a predovšetkým tie české - sú ľahšie, chuťovo vyváženejšie a preto ich popularita vo svete prudko rastie.

12. Iný kraj, iný mrav. Platí to aj pre prípitok

U nás si pri prípitku s pivom radi zdvihneme pohár do výšky, štrngneme, zľahka klopneme o stôl a pripijeme si. V Taliansku sa pri prípitku musíte pozerať uprene do očí, inak prípitok prináša smolu. A ak si pivom chcete štrngnúť v Budapešti, svojich maďarských priateľov urazíte. Zvyk, v rámci ktorého sa môže štrngať s pálenkou, no s pivom v žiadnom prípade nie, sa datuje do roku 1848. Počas revolúcie rakúske vojská porazili Maďarov a víťazstvo oslavovali vo Viedni bodrým štrnganím krígľov. Maďari sa vtedy zaprisahali, že 150 rokov si nebudú pivom štrngať. Napriek tomu, že táto lehota už dávno vypršala, zvyk ostal.

13. V Nemecku platí zákon čistoty piva, Budweiser Budvar získal „Chránené zemepisné označenie“

Vedeli ste, že v Nemecku už 500 rokov platí zákon o čistote piva? Hovorí o tom, aké prísady sa smú pridávať do nemeckého piva. V Česku či na Slovensku takýto zákon nepoznáme. Pivo Budweiser Budvar spĺňa prísne požiadavky na kvalitu, výrobný postup a miesto výroby, vďaka čomu mu Európska únia v roku 2004 oficiálne udelila označenie „Chránené zemepisné označenie“. Je to uznanie originality, jedinečnosti a výnimočnosti tradičného piva, ktoré dáva zákazníkom garanciu, že sa pivo varí vždy na rovnakom mieste a z lokálnych surovín.

14. Za pivo platíme päťnásobne menej ako pivári v Katare

Aj keď na ceny piva občas frfleme, stále patríme medzi krajiny, kde za kvalitné pivo platíme najmenej. Za pivo najviac zaplatia obyvatelia Kataru, v priemere viac ako 10 €. Tesne za Katarom nasleduje Jordánsko, Island a potom Čína. V Európe za pivo najviac platia Francúzi a Švajčiari. Naopak, najlacnejšie pivo si doprajú konzumenti v Južnej Afrike. Najviac za pivo na svete utrácajú Nemci, takmer 2000 € ročne. Na druhom mieste sú prekvapujúco Litovci! Najmenej na svete za pivo utrácajú na Haiti, len desať dolárov ročne.

15. Pivári čoraz viac uprednostňujú prémiové ležiaky

Prémiové pivo je čoraz populárnejšie, celý tento segment rastie vrátane importovaných značiek. Tento trend hlásia zo Spojených štátov amerických a ďalších krajín sveta, no zaznamenali sme ho aj na Slovensku. Predaj ležiaka Budweiser Budvar Original neustále stúpa aj v neistej dobe, kvôli ktorej Slováci opatrne otvárajú peňaženky.

16. U nás sa pivo čapuje, niekde sa len nalieva

Pivo sa vo svete podáva rôznymi spôsobmi, niekde ho najradšej popíjajú z malej fľaše, inde sa nalieva z veľkého krčahu, no u nás si potrpíme na pivnú kultúru, v rámci ktorej sa pivo čapuje do vychladeného a umytého pohára. Správne čapovanie piva, ale aj tvar krígľa je celá veda. Aj preto má Budvar svoj ikonický pohár, ktorý navrhol celosvetovo známy český umelec Rony Plesl. Krígeľ Iconic zvýrazní chuť a konzistenciu piva, nehľadiac na to, či si dáte pivo čapované na dvakrát, hladinku, šnyt, mlieko alebo čochtan (hladinka je klasický poctivý spôsob načapovania piva s penou, šnyt je v podstate malé pivo v pollitri s bohatou penou, ak vám načapujú mlieko, dostanete pohár plný peny a čochtan je pivo úplne bez peny). Vďaka hrúbke pohára v ňom navyše Budvar vydrží dlhšie chladený a jeho pitie je tak ešte väčším zážitkom!

17. Niekde bez peny, niekde s penou

U nás pivo bez peny ihneď zaradíme do kategórie "studené párky, teplé pivo" a takto načapovaný nápoj sa zdráhame vypiť. V zahraničí sa zvrchu kvasené svetlé pivá typu Ale, ale aj stouty (stout je silné tmavé pivo typu Ale) naopak čapujú bez peny a hostinský naplní pohár až úplne po okraj - a je to tak v poriadku! V Belgicku sa k pšeničnému pivu bez peny dokonca podáva kúsok limetky, rovnako tak ako k mexickému pivu.

18. U nás tradične ležiak, vo svete sa pivo varí z čohokoľvek

Tradičný český ležiak je u spotrebiteľov taký obľúbený, že napríklad v Budvare nemuseli meniť receptúru už viac ako 128 rokov. V princípe sa bez akýchkoľvek umelých prísad varí len z piatich ingrediencií: celohlávkového žateckého chmeľu, moravského sladu, vody z vlastných artézskych studní a unikátnych budvarských kvasníc. Piatou, nemenej dôležitou ingredienciou pre Budvar je dostatočne dlhý čas zrenia. Vo svete sa však pivo varí z čohokoľvek. A aké sú tie najčudnejšie? Odious Ale varia s kvasinkami z kresla spisovateľa Roalda Dahla. V pive Celest-jewel-ale vylúhovali meteority, Oyster Stout je pivo, v ktorom kúpu ustrice. Pivo Snake Venom obsahuje 67,5% alkoholu, alebo v pive Ghost Face Killah nájdete šesť silných čilipapričiek. Máte chuť vyskúšať, alebo ostanete radšej pri tradičnom českom ležiaku?

