Koštovka alebo Ako chutí život

(Zdroj: Unsplash)

Týmito slovami sa úvodnou piesňou začína hudobno- zábavná interaktívna show KOŠTOVKA hostiteľov herečky a moderátorky Bibiany Ondrejkovej a hudobníka, herca a showmana, lídra hudobného zoskupenia Funny Fellows Romana Fédera a ich hostí, s klavírnym sprievodom vynikajúceho Pavla Bodnára. KOŠTOVKA - to je večer plný zábavy, rozhovorov, hier, dobrej muziky, piesní v podaní hostiteľov aj hostí, aj výborného vínka z Vinárstva Dubovský&Grančič. Súčasťou predstavenia nie sú len účinkujúci, do „akcie“ sa môžu pripojiť aj diváci a stať sa tak tvorcami jedinečného a vždy originálneho zážitku.

Koštovka vznikla náhodou, pred rokmi, na Medzinárodnom divadelnom festivale Vianoce v divadle, s ktorým Bibiana aj Roman pravidelne spolupracujú. Herci hosťujúceho pražského divadla pre kalamitu meškali a tak Roman s Bibianou vystúpili na scénu a pred plným hľadiskom odpálili improvizovanú show, ktorá mala taký úspech, že je dodnes každoročne v decembri súčasťou festivalu.

V letnom období má Koštovka zasa pravidelnú netradičnú domovskú scénu pod holým nebom vo vinohradoch Vinárstva Dubovský&Grančič, kam každoročne prichádza okolo dvesto divákov. Tam sa zrodila aj myšlienka spojiť „ochutnávku života“ s ochutnávkou vína od medzinárodne uznávanej slovenskej vinárskej špičky.

Lístky na Predpredaj.sk

Koštovka už rozveselila stovky divákov na rôznych miestach Slovenska. Hosťami programu boli Anna Šišková, Ady Hajdu, Marián Miezga, Eva Pavlíková, Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, Helena Krajčiová, Csongor Kassay, Marián Labuda, Janko Slezák, mladá speváčka Greta Pogány a ďalší.

(Zdroj: Koštovka)

Teraz Koštovka prichádza do nového priestoru, kde by sa so svojimi divákmi chcela stretávať pravidelne raz do mesiaca. Malá sála DK Ružinov je ideálnym miestom na stretnutie s divákmi „tvárou v tvár“, na spoločnú radosť, zábavu aj jedinečný zážitok.

20. októbra o 19. hodine bude mať Koštovka svoju ružinovskú premiéru v malej sále DK Ružinov. Príďte sa zabaviť, ochutnať život aj vínko a rozveseliť sa. Príďte okoštovať Koštovku, v ktorej sa Bibiana Ondrejková a Roman Féder stretnú s hosťami – hercami a zabávačmi Oľgou Belešovou, Romanom Pomajbom a speváčkou Gretou Pogány.

Lístky si môžete zakúpiť na Predpredaj.sk

- reklamná správa -