Zažite skutočný stredovek v Pevnosti Bzovík na Festivale Stredovek.sk

Festival Stredovek.sk sa koná v dňoch 11. až 12. augusta 2023 (piatok, sobota) v pevnosti Bzovík, ktorá sa nachádza na strednom Slovensku v okrese Krupina. Tešiť sa môžete na besedy so spisovateľkou a historičkou Danielou Dvořákovou, s najslávnejším historikom na TikToku Pavlom Croftom ako aj s antropológom Mnislavom Zeleným Atapanom.

Celým areálom budú znieť úžasné tóny skladieb skvelých skupín ako Vrbovské vŕby, Vrbovskí víťazi, Strigóň či Valar. K nezabudnuteľným zážitkom bude patriť aj skutočný rytiersky turnaj v podaní historickej skupiny Cassanova, ktorá taktiež predvedie aj tureckú elitnú jednotku Janičiarov. O slovo sa silným zvukom prihlásia aj strelné zbrane. Počas dňa však budú prebiehať aj iné historické podujatia a samozrejme nebudú chýbať ani súboje rytierov či už v jednotlivo tak aj hromadne. Dobový spolok Satyros nám okrem iného ukáže ako prebiehal trh s otrokmi a taktiež sa postará o výcvik detských bojovníkov, samozrejme aj tých vašich. Skupina Argyll prinesie skutočnú stredovekú mučiareň. Krásu historických tancov ukáže Teatro Olimpico Nuovo. Ďalej vystúpiaStaroslovania, Fólkwang, Mercenarii carpathiae a Kolovrat. Lukostrelecký trunaj ukáže clan Valravn a skupinaBjarkan sa zas bude venovať remeslám.

Vstupenky kúpite na predpredaj.sk.

Je to jedinečná príležitosť pre všetkých milovníkov histórie, aby ste sa spolu s nami vrátili v čase a zažili atmosféru, aká kedysi panovala v tejto pevnosti. Festival prináša do života nielen historické umenie a kultúru, ale aj bojové umenie, súboje, remeslá, dobovú hudbu, besedy a dobré jedlo. Pevnosť Bzovík je ideálnym miestom pre takýto festival, pretože jej história siaha až do stredoveku. Jej múry, veže a vodná priekopa dodávajú Festivalu Stredovek.sk autentický pocit a poskytujú návštevníkom jedinečný zážitok plný dôb dávno minulých.

Veľmi si vážime podporu od našich partnerov: Kornela, Pochopia design, Brother Industries, Lind Mobler Slovakia, Budiš, Lunter, OOCR Dudince, Mesto Dudince, OZ Hont a jeho dejiny, AuVita, Zoznam.sk, Fólkwang Brewery, Wecko servis, Vydavateľstvo RAK, 3D reliéf, Balnea Dudince, Obec Hontianske Moravce a mnohí ďalší...

Špeciálne ďakujeme Nadácii SPP, ktorá naše podujatie podporila finančným darom a obyvateľom obce Bzovík, ktorí nám pomáhajú vybudovať toto krásne historické podujatie.

Viac informácií sa dočítate na www.stredovek.sk

Organizátor festivalu je Občianske združenie STREDOVEK.SK – Aby história žila, učila a bavila. Zdroj: Festival Stredovek.sk

