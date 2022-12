Viete, ktoré minerály nás omladzujú a chránia naše srdce?

Ideálny pomer

Ľudské telo dokáže magnézium najlepšie vstrebať v kombinácii s kalciom. Vedci už dávnejšie odhalili, že najlepší pomer je 1:3 (Mg/Ca), kedy je vstrebávanie do ľudského tela najefektívnejšie a najprirodzenejšie. Mnohí ľudia riešia dopĺňanie takýchto minerálov cez výživové doplnky. Takéto riešenie je určite lepšie ako žiadne, ale príroda je príroda.

„Naše telo sa anorganickému magnéziu v tabletkách bráni, oveľa lepšie je dopĺňať minerály v prirodzenej podobe a v prípade magnézia je to jednoznačne v kombinácii s kalciom v pomere 1:3,“ hovorí kardiológ MUDr. Peter Kalist a dodáva, že ideálna denná dávka magnézia je pre ľudské telo 350 mg. V prípade kalcia je to približne tri krát viac – 800 až 1 200 mg.

Slovenskí kardiológovia aj preto v tejto súvislosti odporúčajú minerálnu vodu Gemerka, ktorá obsahuje práve spomínaný ideálny pomer medzi magnéziom a kalciom. V poslednom období to potvrdili aj dve nezávislé vedecké štúdie.

„Musíme si uvedomiť, že nedostatkom magnézia trpí na Slovensku veľa ľudí, pričom tento minerál je nesmierne dôležitý pre naše srdce. Ideálne je dopĺňať ho prirodzene – správnym pitím, alebo stravou, kde by nemala chýbať šošovica, pohánka, špenát, ovocie, ryby, alebo vhodné minerálne vody,“ pripomína MUDr. P. Kalist.

Vylepšený verejný vodovod

Obsahom minerálov vo vodách, ktoré pijeme, sa zaoberal aj unikátny vedecký experiment LIFE-Water and Health doc. RNDr. Stanislava Rapanta, DrSc. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Vedec si vytypoval dve slovenské obce – Kokavu nad Rimavicou a Devičie, kde bol indikovaný nadpriemerne zlý zdravotný stav obyvateľstva. Analýza vlasov a nechtov ľudí a tiež chemického zloženia pôdy a vody potvrdila, že ich zhoršený zdravotný stav spôsobuje deficit minerálov horčíka a vápnika. Podpísalo sa to najmä na ich obehovej sústave. Obyvatelia Kokavy nad Rimavicou mali cievy o 10 a pol roka „staršie“, ako bol ich skutočný vek a v obci Devičie dokonca až o 25 rokov.

Doc. RNDr. Stanislav Rapant DrSc., navrhol v rámci experimentu jednoduché, ale veľmi účinné riešenie. Od júla 2021 pridával rok do obecných vodovodov v týchto obciach magnézium a kalcium v správnych pomeroch. A dosiahol pozoruhodné výsledky. Obyvatelia Kokavy na Rimavicou a Devičia v priebehu jedného roka doslova omladli, respektíve omladla ich cievna sústava.

„Existuje nespočetné množstvo príkladov, že ľudia, ktorí pijú mäkkú vodu, majú zhoršený zdravotný stav. Ich cievy sú tvrdšie, teda nepružné a staršie. My sme v projekte dokázali, že ľuďom, ktorí začali piť tvrdú vodu, sa cievy zlepšia. Po tom ako sme obohatili obecný vodovod o minerály, ich cievna sústava omladla v priemere o polovicu,“ konštatuje doc. RNDr. Stanislav Rapant DrSc. a dodáva, že vďaka tomuto experimentu sa v obciach zníži úmrtnosť na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia a štatisticky sa predĺži život ich obyvateľov o dva až tri roky. A zaujímavé sú aj jeho ďalšie zistenia.

„U ľudí, ktorí pijú mäkkú vodu bez magnézia a kalcia, je 3x vyššie riziko akútneho infarktu myokardu, na ktorý na Slovensku zomiera najviac ľudí. Aj ischemická choroba srdca je 2,17 krát vyššia. Detské mozgové ochrnutie bolo v skupine s mäkkou vodou až v 34 prípadoch a v skupine s tvrdou vodu boli tieto prípady zaznamenané len dve,“ hovorí doc. RNDr. Stanislav Rapant DrSc.

Jeho experiment sa nedá realizovať na celom Slovensku. Na primiešavanie minerálov do vodovodu je totiž potrebný špeciálny reaktor a celoštátne by to bolo technicky aj finančne veľmi náročné.

„Prirodzeným riešením je vyšší príjem minerálov pitím našich vhodných domácich minerálnych vôd. Napríklad Gemerka má ideálny pomer magnézia a kalcia (1:3), ktorý zabezpečuje najlepšie vstrebávanie do ľudského tela. Podľa mňa je to najlepší doplnkový zdroj magnézia a kalcia,“ konštatuje doc. RNDr. Stanislav Rapant DrSc.

Magnézium priamo do buniek

Zaujímavé výsledky priniesol aj Biomedicínsky výskum AquaMin z roku 2020, ktorý skúmal nielen zdravotné účinky minerálov, ale aj ich vplyv na lepšie zvládanie stresových situácií.

Výskum prebiehal na vybranej vzorke 80 ľudí vo veku 30-65 rokov (muži aj ženy), kde 40 ľudí počas 30-tich dní pilo denne 1,5 litra Gemerky a 40 ľudí v rovnakom čase 1,5 litra jemne sýtenej vody z vodovodu. Gemerku si odborníci vybrali práve preto, že má optimálny pomer magnézia a vápnika 1:3 (Mg:Ca). Výsledok bol jednoznačný: Príjem magnézia v minerálnej vode Gemerka dostatočne zásobil organizmus týmito minerálmi, pričom magnézium išlo priamo do buniek, teda presne tam, kde má pôsobiť.