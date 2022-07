Svetová muzika open air už toto leto v Bratislave!

Brány areálu sa otvárajú o 14:00 a počas sobotného popoludnia sa až k 23. večernej hodine na pódiu predvedie 6 kapiel, z toho 3 zahraničné zoskupenia. Organizátori sa v tomto ročníku rozhodli podporiť aj tvorbu slovenských umelcov, preto všetky 3 slovenské účinkujúce formácie dostanú na pódiu Tribute Festu priestor na odprezentovanie vlastnej autorskej tvorby.

Prvú ochutnávku domácej tvorby prinesie skupina Eufory z Martina hneď vrchovate. 2. ročník bratislavského festivalu otvorí setom s prevahou songov z vlastnej „kuchyne“, ktoré exkluzívne pre Tribute Fest doplní skvelým spracovaním pesničiek od nemeckej heavymetalovej legendy - Helloween.

Nirvana - legenda, ktorej revolučné songy sa učí hrať takmer každý začínajúci rockový muzikant na svete, má samozrejme aj na Slovensku zastúpenie v podobe revivalovej skupiny, ktorú už takmer 15 rokov ťahá hudobník s láskou k grunge-u v srdci – Laco Jakubčiak. Chalani z Nirvana Revival Band (SK) zahrajú plnohodnotný koncert prešpikovaný naj-hitmi seattle-ských grungerov. Zo svojej tvorby Laco predvedie songy, ktoré sú vysoko hodnotené napríklad aj v zahraničí.

Kapela KoRn SK zrodená z iniciatívy speváka FUXa (Head2Down, RATM tribute a iné), ktorý si týmto počinom splnil ďalší hudobný sen – pôsobiť v tribute kapele vzdávajúcej poctu samotným priekopníkom milovaného žánru – americkej nu-metalovej legende KoRn. Vloženú energiu do prednesu tejto správne šialenej muziky je cítiť späť v publiku na každom ich koncerte. Zárukou rovnakého zážitku bude určite aj hudba kapely Head2Down ktorá zaznie vďaka protagonistom z KoRn SK, ktorých je spomínaná kapela domovským projektom. Na Tribute Fest-e zahrajú staršie skladby Head2Down, ktoré vychádzali z tvorby raných KoRn.

Tribute Fest prináša aj alternatívu pre rockerov, ktorí z nejakého dôvodu nenavštívili koncert v Bratislave nedávno hrajúceho originálu - Red Hot Chili Peppers. Prípadne tí šťastnejší, čo majú tento zážitok v nedávnej pamäti – môžu si prísť vychutnať dozvuky skvelo zahraného funky vďaka kvalitnej českej tribute kapele Paprikacze. Zážitok z originál RHCP samozrejme len tak niečo nenahradí, no chalani z Paprikacze budú rozhodne viac ako dôstojným pokračovaním funkového leta v hlavnom meste. Amfiteáter v Rači rozoznejú peckami z prierezu kompletnej tvorby tejto kalifornskej legendy.

Vstupenky nájdete v sieti Predpredaj.sk a na tomto linku. Viac čerstvých informácií nájdete na FB stránke podujatia: https://www.facebook.com/TributeFest2022



Na post Headlinera festivalu si v tomto ročníku organizátori zvolili opäť ako v tom predchádzajúcom kapelu z Maďarska, kde revivalová scéna dosahuje svetové parametre. Návštevníkov Tribute Fest 2022 dostane do kolien energická bomba Reckless Roses. Hlas kvality Axela Rosa jeho najlepších časov maďarská kapela plnohodnotne sekunduje aj svojím zovňajškom miestami na nerozoznanie od originálu – hardrockovej legendy Guns´n´Roses.

Záver festivalu bude za temnej noci patriť ešte temnejšej hudbe. Skvelú šou s poriadnou nádielkou ťažkého kovu si pod svetlami reflektorov open-air pódia užijeme vďaka českej revival bande Black Sabbath DIO tribute. Festivaloví hostia sa môžu tešiť na najväčšie hity kapely Black Sabbath z čias Ozzyho Osbourna, no prevaha setu bude patriť ére tejto britskej heavy-metalovej legendy z čias pôsobenia jej geniálneho speváka – Ronnieho Jamesa DIA.



Lákadlom festivalu je tiež bohatá ponuka občerstvenia - burgre, langoše, priamo v areáli sa bude piecť celé prasiatko. Smäd uhasia pivné špeciály z neďalekého lokálneho pivovaru, k tomu miešané drinky ako sa na správny letný festival patrí.



Rockovo ladené rodiny poteší vstup ich ratolestí do 12 rokov zdarma. Voľný vstup je tiež pre držiteľov preukazu ZŤP. Šoférov poteší bezplatné parkovanie priamo pri areáli. Celkovo však dostupnosť napríklad aj vlakových spojov do bratislavskej Rače je pre potenciálnych návštevníkov veľkou výhodou – takže neostáva len čakať, koľko rockových a metalových nadšencov si nájde cestu do račianskeho „amfíku“ v tomto roku.

