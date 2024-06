Mamy Lucie († 17), Katky († 17) a Sofie († 18) sa stretli s pápežom: Slová plné sĺz, doniesli mu dar

(Zdroj: TASR/Vatican News)

BRATISLAVA - Tri matky, ktoré pri brutálnej tragédii v Spišskom Podhradí, prišli o to najcenejšie v živote, o svoje milované dcéry, sa stretli so Svätým Otcom. Pápež František ich prijal v sobotu počas osobnej audiencie s prezidentskou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou.

Pápež František v sobotu prijal na osobnej audiencii prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú, ktorá do Vatikány prišla spoločne s tromi matkami, ktoré zahynuli pri tragickej dopravnej nehode. Lucia († 17), Katka († 17) a Sofia († 18) sa spoločne s ďalšími deťmi viezli v autobuse, ktorý ich odviezol na diecézne stretnutie mládeže v Spišskom Podhradí. Potom, ako vystúpili, sa autobus nečakane pohol a zrazil desiatich z nich. Tri mladé a talentované gymnazistky pri tragickej nehode, žiaľ, zraneniam podľahli.

Tragická nehoda pri kapitule si vyžiadala dvoch mŕtvych a niekoľko zranených

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová dúfa, že stretnutie matiek týchto detí s pápežom aspoň trochu zmierni ich obrovskú bolesť, ktorú prežívajú v súvislosti so stratou svojich dcér. Spoločne priniesli Svätému Otcovi tri medené ruže bielej farby, ktoré majú symbolizovať ich nevinnosť. Prezidentka okrem toho darovala pápežovi daktyloskopický stroj vyrobený na Slovensku a víno z Malokarpatskej oblasti.

Pápež František zas venoval Čaputovej bronzový reliéf znázorňujúci rodiaci sa kvet s nápisom Mier je krehký kvet a výtlačky dvoch pápežských dokumentov - tohtoročné posolstvo k Svetovému dňu pokoja a Knihu o Statio Orbis z marca 2020, informuje o tom Vatican News.

Slová plné sĺz

Konferencia biskupov Slovenska oslovila zronené matky, ktoré sa stretli s pápežom Františkom. Z ich slov mrazí. „Zo stretnutia s pápežom budeme čerpať asi ešte veľmi dlho, je to krásny dar a požehnanie od Svätého Otca, ktoré sme dostali, tiež prinesie aspoň také malé utešenie do našich životov. Sme veľmi radi, že nám prezidentka umožnila stretnúť sa so Svätým Otcom,“ povedala po stretnutí jedna z matiek Jana.

„Nikdy nezabudneme na svoje deti, tvoríme teraz jednu veľkú rodinu. Naše rodiny sa spojili,“ dodala ďalšia z matiek Mária. „Viera je súčasťou nášho života a takéto duchovné stretnutia sú pre nás veľmi obohacujúce. Toto bola pre nás doslova duchovná injekcia,“ dodala posledná z matiek Lucia.