Harún a more príbehov – nová rozprávka nielen pre deti

Tešiť sa môžu deti, ale aj rodičia. Do repertoáru Činohry Štátneho divadla Košice pribudne už onedlho nová rozprávka. V piatok 4. februára o 18:00 pre malých aj veľkých divákov pripravujeme verejnú generálku divadelnej adaptácie rozprávkového románu Harún a more príbehov z pera známeho britského spisovateľa indického pôvodu Salmana Rushdieho v réžii Gejzu Dezorza.

Rushdieho rozprávka prenesie divákov do krajiny Alifbai, v ktorej jedného dňa stratí rozprávač Rašid svoj výnimočný dar výrečnosti. Jeho syn Harún sa vydá na dobrodružnú misiu s cieľom vrátiť otcovi jeho schopnosť. „Je to rozprávka, ktorá hravou formou a v podobenstvách pripravuje deti na výzvy, ktorým budú ako dospelé ľudské bytosti čeliť, a keďže dospelí sú tiež len veľké deti, určite návštevu divadla so svojimi ratolesťami neoľutujú,“ hovorí riaditeľ činohry Anton Korenči o tom, prečo sa rozhodli inscenovať Rushdieho text.

Zdroj: Joseph Marčinský

Sira Ahmeda Salmana Rushdieho na celom svete preslávila nielen jeho literárna tvorba, za ktorú získal viacero ocenení a aj rytiersky titul, ale aj fatwa, ktorú naňho vyhlásili pred viac ako tridsiatimi rokmi islamskí radikáli za niektoré pasáže z jeho knihy Satanské verše. Na jeho hlavu bola vypísaná odmena, bol naňho spáchaný atentát, dlhodobo žije pod policajnou ochranou. Práve v čase vrcholiaceho ohrozenia života napísal v roku 1990 svoju prvú detskú knihu Harún a more príbehov (1990), v ktorej sa odohráva vojna medzi stúpencami mlčania, Čupvalmi, ktorí žijú v neustálej tme, a nekonečne zhovorčivými Gupčanmi, ktorí zastupujú spisovateľov, umelcov a ďalšie nepohodlné osoby. „Je zrejmé, že ide o podobenstvo evokujúce pokus umlčať Rushdieho,“ myslí si publicistka Anis Shivani.



Režisérom novej rozprávkovej inscenácie je Gejza Dezorz. Pre rodáka z Košíc je to prvá spolupráca so Štátnym divadlom Košice. Do svojho inscenačného tímu prizval dramaturga Mária Drgoňu, scénografa Pavla Andraška a kostýmovú výtvarníčku Luciu Šedivú. O masky, bábky a objekty sa postaral Von Dubravay, hudbou do novej rozprávky prispel Martin Hasák.



V titulnej postave Harúna uvidia diváci Tomáša Dira, jeho otca rozprávača Rašida Kalifu hrá Peter Cibula a jeho matku Soráju Lívia Michalčík Dujavová. V ďalších postavách sa predstavia Andrej Palko, Adriana Ballová, Matej Marušin, Jakub Kuka, Stanislav Pitoňák, Martin Stolár a František Balog.

