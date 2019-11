Ako si sporiť, aby to malo zmysel?

Každý z nás má želania, ktoré si chce splniť. Medzi tie „materiálne“ patrí dovolenka pri mori alebo nový bicykel. Niektoré želania sú ale väčšie, napríklad nové auto, byt alebo prilepšenie si k dôchodku. Práve na ich splnenie by sme mali odkladať peniaze. A mnohí to aj robíme, aj keď často len na sporiaci účet v banke. Je to lepšie ako nič, ale kvôli nízkym sadzbám tu veľa nezarobíte.

Nízke sadzby prajú úverom

Z nízkych sadzieb sa tešia ľudia, ktorí si potrebujú požičať na bývanie. Získať hypotéku so sadzbou pod jedno percento ročne je dnes úplne bežné. No tí, ktorí na účtoch držia svoje úspory, dôvod na radosť nemajú. Nárast sadzieb je v nedohľadne a jedna z veľkých bánk už dokonca prestala úročiť sporiace účty. Takže kam teda sporiť?

Sporiť sa dá aj do fondov

Alternatív je niekoľko. Firemné akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti – tie všetky vám môžu priniesť zaujímavý výnos. Avšak riziko je pre laika pomerne vysoké a vysoká je aj minimálna suma investície, obzvlášť pri nehnuteľnostiach. Ideálnym nástrojom pre drvivú väčšinu ľudí sú preto podielové fondy – prostredníctvom nich môžete sporiť prakticky do čohokoľvek a stačí vám na to len 20 € mesačne. Výhodou fondu je, že peniaze nikdy nevkladá do jedného cenného papiera či jednej nehnuteľnosti a riziko tak nestojí na vývoji jednej konkrétnej veci. Naopak, fondy nakupujú podiely v stovkách až tisíckach firiem či nehnuteľností, vďaka čomu sa pokles nejakej konkrétnej z nich prejaví na celkových výsledkoch len minimálne.

Je to jednoduché a zvládne to každý

Založiť si sporenie do fondov nie je o nič zložitejšie ako otvorenie bežného bankového účtu. V aplikácii George od Slovenskej sporiteľne to zvládnete za pár minút aj bez toho aby ste museli chodiť do banky. Ak si však nie ste istí, do akého fondu si sporiť, navštívte najskôr pobočku, kde vám vysvetlia rozdiely a pomôžu vybrať fond, ktorý najviac spĺňa vaše očakávania. Po založení sporenia už bude všetko automatické a vy sa o nič nemusíte starať

Nebudú mi tie peniaze chýbať?

Nie, pokiaľ budete mať pocit, že získavate a nestrácate. Predstavte si, že si každý deň odložíte jedno euro. Za to si kúpite kávu alebo dve obľúbené tyčinky. Na konci mesiaca by ste mali mať 30 €. To je na za 12 rokov až 4 320 €. Mohlo by to však byť aj 6 615 €, podľa toho, kam ste peniaze vložili. Napríklad Fond maximalizovaných výnosov zarábal klientom Slovenskej sporiteľne za posledných päť rokov v priemere 5,62 % ročne. A teraz si predstavte, ako by ste s týmito našetrenými peniazmi naložili. Takže, kde máte to 1 €?

Samozrejme, okamžité potešenie je bližšie ako to, čo môžeme mať za niekoľko mesiacov alebo rokov. Aj preto si radosť z nových topánok predstavíme ľahšie, ako dovolenku, na ktorú sme si ešte len začali šetriť. Čo môžete urobiť? Nezabudnite si pravidelne pripomínať prečo sporíte a hlavne na čo. Raz si za to poďakujete.

-Reklamná správa-