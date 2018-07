V košických Kasárňach/Kulturparku vypukne džezový ošiaľ

Vydavateľstvo Hevhetia pozýva na tucet koncertov a množstvo sprievodných podujatí. Takúto koncentráciu kvalitných džezových koncertov v jednom čase a priestore Košice ešte nezažili. V dňoch od 17. do 18. júla budú mať fanúšikovia džezu možnosť vidieť a vypočuť si v Kasárňach/Kulturparku dvanásť koncertov, zúčastniť sa množstva sprievodných podujatí, nahliaduť pod povrch súčasného hudobného priemyslu a stretnúť sa, či zhovárať s umelcami.

Profesionáli z celého sveta

Siedmy ročník Letného hudobného festivalu Hevhetia má oproti minulým rokom výrazne inú dramaturgiu. Tentokrát bude celý tucet vystúpení koncentrovaný do dvoch dní.

„Stáli návštevníci našeho festivalu boli v minulosti zvyknutí, že sme jednotlivé koncerty pripravovali počas celého leta. Tentokrát ich, ale aj seba, trošku ‚vyhodíme‘ z konfortnej zóny a ponúkneme to všetko naraz,“ hovorí o zmene riaditeľ vydavateľstva Hevhetia Ján Sudzina.

Zďaleka však nepôjde len o koncerty. V spolupráci s hudobými partnermi i samotnými muzikantmi sú pripravené aj prednášky a workshopy. Nebude chýbať burza LP platní, predaj hudobných nosičov, či osobné konzultácie a stretnutia.

Podujatie je zároveň aj stretnutím džezových profesionálov takmer z celého sveta. Svoju účasť okrem domácich, prisľúbilo viac ako tridsať hudobných žurnalistov, promotérov, organizátorov veľkých európskych džezových festivalov a hudobných agentov, celkovo až zo štyroch kontinentov sveta.

ShowCase koncerty

Je svetovým trendom na takomto type udalostí, že kapely predvedú publiku svoje majstrovstvo v krátkych hudobných blokoch.

Jednotlivé showcase koncerty začnú vždy od 16. hodiny v 30 minútových vystúpeniach a 15 minútovými prestávkami. Na každý deň je naplánovaná pätica takýchto prezentácií a jeden celovečerný koncert. Nebudú chýbať ani známe mená. V utorok sa spolu so zoskupením Krzysztofa Kobylińského KK Pearls opäť pripomenie Erik Truffaz a v stredu sa, takmer presne po roku, stretnú na tom istom pódiu David Kollar a Arve Henriksen.

Začiatok už v pondelok

V predvečer podujatia pripravili organizátori Hevhetia ShowCase v spolupráci s Knižnicou pre deti a mládež mesta Košice špeciálny diel ich Mesiaca autorského čítania. V pondelok 16. júla od 17. hodiny bude český publicista, spisovateľ a režisér Petr Slabý čítať z diela svojho otca, známeho hudobného publicistu a autora detskej literatúry Zdeňka Karla Slabého.

Po čítaní bude nasledovať koncert tria Anny Romanovskej, Petra Tichého a Michala Hrubého, ktorých aktuálny album bol vytvorený na podnet 50. výročia vzniku komiksovej postavičky Kocoura Vavřince, ktorej spoluautor je práve Z. K. Slabý. Hudobníci ho môžu poznať aj ako autora legendárnych encyklopedií Svět jiné hudby I. a II.

Audiofili v Audiofeele

Sklenený pavilón Foxtrot v areáli Kasární/Kulturparku sa premení na špeciálnu posluchovú miestnosť so špičkovou hudobnou aparatúrou, na ktorej počúvať hudobné diela je jednoducho pastva pre uši audiofilov.

Každý deň od 15. hodiny je naplánovaná prednáška o rôznych typoch hudobných nosičov, ich porovnaní, príprave a masteringu. David Kollar a Arve Henriksen zase porozprávajú ako pracujú so zvukom pri nahrávaní v hudobných štúdiách. Zvukoví nadšenci sa potom až do 20. hodiny budú môcť porozprávať, či poradiť so špecialistami na „highendovú“ aparatúru zo spoločnosti Audiofeel.

MediaArt i workshop pre začínajúcich dídžejov na sprievodných podujatiach

V rámci špecifického projektu MAO (Media Art Office) predstaví umelecká skupina DIG svoju audiovizuálnu site specific inštaláciu s názvom Be-yond. Presklená fasáda pavilónu Oscar v Kasárňach/Kulturparku sa stane počas festivalu Hevhetia interaktívnym real time ekvalizérom.

Interaktívne zvukové objekty z cyklu User Unfriendly – v podaní media artového umelca Riša Kittu budú netradičným pohľadom na využitie predmetov a zariadení, ktoré nemajú so zvukom na prvý pohľad nič spoločné. Na druhej strane ide práve o výdobytky techniky, ktoré zvuk generujú a umocňujú poslucháčsku audiofíliu.

Dídžeji a vídžeji z lokálneho umeleckého prostredia vás prevedú ríšou digitálnych mašiniek, gadgetov a softvérov, aby ste sa mohli stať oficiálnymi DJ a VJ hviezdami festivalu Hevhetia. Samozrejme, nikdy nie neskoro, a preto sú okrem detí vítaní práve v pavilóne Oscar aj tí starší a najstarší.

Multimediálna „off-prezentácia“ košického artového časopisu alebo superzinu, ktorý napriek dekáde svojej existencie zďaleka nevyčerpal témy, ktoré atakujú súčasného (vnímavejšieho) jedinca. ENTER, ktorý vychádza vo vydavateľstve Dive Buki nie je len o súvislostiach v súčasnom umení, ale aj o interdisciplinarite a prepájaní rôznych tvorivých oblastí. Kreatívne manuály (špeciálne tematické vydania časopisu) obsahujú inovatívne a zároveň subverzívne riešenia a ponúkajú orientáciu v komplikovanej spleti súčasného vizuálneho a zvukového sveta.

Špecifickou formou sprievodného programu bude aj samotné ubytovanie vybraných hostí. V špeciálne navrhnutej hotelovej izbe Invisible hotela nazvanej Media Art Room so zvukovou stenou, hologramom Dómu sv. Alžbety a interaktívnymi vychytávkami v podobe rozšírenej reality košických dominánt a zaujímavostí, bude uytovaný nórsky trúbkár a intermediálny umelec Arve Henriksen. Dizajn izby bol navrhnutý architektom Štefanom Pacákom a Borisom Vaitovičom, ktorý je vďaka svojmu celoživotnému dielu a ambíciami, priblížiť formy media artu v Košiciach, považovaný za jedinečného autora izby Media Art Room.

Ponuka je bohatá a program skutočne nabitý. Aby sa zvedavci a priaznivci kvalitnej džezovej hudby mohli ľahšie zorientovať, sledujte webovú stránku festivalu https://www.hevhetiafest.sk, alebo facebookový profil vydavateľstva Hevhetia.

