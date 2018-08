Záchranárskej lodi so 141 migrantmi dovolila Malta vplávať do prístavu

VALLETTA - Malta súhlasila s tým, aby v jej prístave zakotvila súkromná záchranárska loď so 141 migrantmi, ktorých má prijať päť krajín Európskej únie. Migrantov do bezpečia vzala loď Aquarius v piatok v rámci dvoch záchranných akcií v Stredozemnom mori neďaleko Líbye. V utorok popoludní v čase dohody, na základe ktorej môže zakotviť v maltskom prístave, sa loď nachádzala približne 50 kilometrov od Malty.

"Malta urobí ústupok tým, že dovolí lodi vplávať do svojho prístavu, hoci nemá právnu povinnosť to urobiť," uviedla vo vyhlásení maltská vláda. Dodala, že Malta poslúži ako logistická základňa a všetkých migrantov na palube lode distribuujú medzi Francúzsko, Nemecko, Luxembursko, Portugalsko a Španielsko. Malta zároveň poznamenala, že v pondelok v Stredozemnom mori zachránila 114 ľudí, pričom 60 z nich má odísť do iných krajín Európskej únie v rámci spolupráce v bloku.

Loď Aquarius prevádzkujú dve francúzske záchranárske organizácie SOS Méditerranée a Lekári bez hraníc, ktoré uviedli, že mnohí na palube sú slabí a podvyživení a 67 zo zachránených sú neplnoletí bez sprievodu.