NIŠ - Cestovanie sa opäť vracia do normálu. Letecké spoločnosti v súčasnosti ponúkajú množstvo akcií, zliav či výpredajov na letenky do rôznych destinácií po celom svete. Nahliadni s nami do jedného z najväčších miest Srbska, ktoré ťa rozhodne prinúti povedať si „áno, sem chcem ísť!“.