ŠOK Polícia oznámila ďalšiu smrť pri vode: Z hladiny vytiahli mladé dievča (†20), len včera takto zomreli traja ľudia!

BRATISLAVA - Len deň po sérii tragických udalostí pri vodných plochách na Slovensku prišla ďalšia smutná správa. Na brehu Čunovského jazera našli v sobotu mladú ženu bez známok života. Išlo len o 20-ročnú osobu. Polícia opätovne apeluje na ľudí, aby pri vode nepreceňovali svoje sily a správali sa zodpovedne.
Bratislavskí policajti prijali krátko po 12:30 hodine oznámenie o náleze tela mladej ženy v blízkosti brehu na Čunovskom jazere. Po príchode na miesto hliadky potvrdili hodnovernosť oznámenia.
Privolaní záchranári sa 20-ročnú ženu ešte snažili oživiť, napriek ich úsiliu však krátko po 13:00 hodine lekár skonštatoval smrť. Okolnosti tragédie vyšetrujú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V.
Štvrtá tragédia za veľmi krátky čas
Mimoriadne znepokojujúce je, že ide o ďalší prípad úmrtia pri vode v priebehu niekoľkých desiatok hodín. Len v piatok 26. júna prišli o život traja ľudia.
V Bratislave zomrela jedna osoba na Kuchajde a ďalšia na Veľkom Draždiaku. Tragický prípad sa odohral aj na východe Slovenska v Richnave, kde si voda vyžiadala ďalší ľudský život a kde išlo o 7-ročné dievča.
Séria nešťastí tak pokračuje aj v sobotu a počet obetí pri vodných plochách na Slovensku opäť narastá.
Smutný prípad z okolia Komárna
Nebezpečenstvo spojené s kúpaním a pobytom pri vode pritom upozornilo už viacero tragických udalostí z posledného obdobia. Verejnosť zasiahol aj prípad z okolia Komárna, kde pri vode zomrel mladý študent strednej školy Dominik, a to len vo veku 18 rokov.
Náhla TRAGÉDIA pred letnými prázdninami: Kúpanie sa stalo osudným len 18-ročnému Dominikovi, škola smúti!
Pribúdajúce prípady opäť otvárajú otázku bezpečnosti pri kúpaní, skokoch do vody či podceňovaní rizík počas horúcich letných dní. Teploty sú pritom v týchto dňoch rekordne vysoko už niekoľko dní po sebe a Bratislava má za sebou mimoriadne horúcu noc.
Polícia opäť apeluje na ľudí počas rekordných horúčav
Policajti po piatkovej tragédii opätovne vyzvali verejnosť na maximálnu opatrnosť.
"Pri návšteve vodných plôch buďte opatrní, nepreceňujte svoje sily a schopnosti a nepožívajte v nadmernom množstve alkoholické nápoje," odkázala polícia.
Začiatok leta a vysoké teploty každoročne lákajú tisíce ľudí k jazerám, kúpaliskám či vodným nádržiam. Posledné dni však ukazujú, že aj chvíľa nepozornosti alebo precenenie vlastných možností môže mať fatálne následky.