Progresívne Slovensko aj SaS dali Pellegrinimu košom! Odmietli stretnutie v paláci: Tvrdé odkazy pre prezidenta

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

archívne video

Reakcia strany Progresívne Slovensko na bezpečnostnú radu (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Progresívne Slovensko uviedlo, že prezidenta požiadali o spoločné stretnutie s lídrami opozičných strán začiatkom januára 2025. „Na stretnutí sme prezidenta chceli vyzvať, aby sa jasne postavil proti krokom predstaviteľov vlády a koalície, ktoré spochybňujú naše pevné ukotvenie v EÚ a NATO. Prezident na našu výzvu, žiaľ, tri týždne nereagoval,“ uviedli.



„Teraz nás pozýva na stretnutie k tejto téme spolu s vládnymi stranami, na to však nevidíme dôvod. Zahraničnopolitická orientácia SR je jasne ukotvená vo všetkých relevantných dokumentoch, nie je o nej potrebné diskutovať. Je potrebné ju rešpektovať, prestať ju spochybňovať a zdržať sa konania, ktoré robia práve predstavitelia strán Smer, Hlas a SNS. Odmietame spoločným rokovaním poslúžiť ako zásterka tomuto ich konaniu. Opätovne vyzývame prezidenta SR, aby verejne a jednoznačne odsúdil kroky koalície Roberta Fica, ktoré ťahajú Slovensko preč z Európy,“ odkázali.



Vláda Roberta Fica sa podľa ich slov rozpadá, šíri bludy, paniku a straší občanov. „Do toho neustále klame a obviňuje opozíciu z účasti na imaginárnom prevrate. Všetko len preto, aby odpútavala pozornosť od svojich zlyhaní a od toho, že ťahá Slovensko preč z EÚ. V tejto situácii potrebujeme jediný okrúhly stôl politických strán - ten k vyhláseniu predčasných volieb,“ dodali.

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Do paláca sa nechystá ani SaS

Ani SaS sa nezúčastní stretnutia za okrúhlym stolom k zahraničnej politike. "Ak má prezident skutočný záujem na stabilite krajiny a ochrane našich zahraničnopolitických priorít, mal by vyzvať všetky strany, aby podporili zakotvenie členstva Slovenska v EÚ a NATO do ústavy. Bude to oveľa viac ako zorganizovanie fiktívneho okrúhleho stola, ktorý má dokazovať nadstraníckosť prezidenta a obhajobu krokov vlády," skonštatoval predseda SaS Branislav Gröhling.

Slovensko podľa neho nepotrebuje ďalšie divadelné gestá, ale jasné činy. SaS preto vyzýva všetky parlamentné strany, aby podporili jej návrh zmeny, ktorou by sa členstvo Slovenska v EÚ a NATO zakotvilo priamo do Ústavy SR. Dokázať, že to myslia s prozápadným smerovaním Slovenska úprimne, môžu práve hlasovaním.

Pripomína zároveň, že zahraničnopolitická orientácia je ukotvená v programovom vyhlásení vlády (PVV). "Ak Fico a koalícia porušuje vlastnoručne písaný text PVV, nemáme dôveru, že bude akceptovať čokoľvek, na čom by sa dohodol aj s opozíciu. Robert Fico nie je pre SaS dôveryhodným partnerom," odkázal Gröhling.

Pellegrini o zvolaní okrúhleho stola informoval začiatkom týždňa. „Považujem za mimoriadne dôležité, aby sme o zahraničnopolitickej orientácii našej vlasti dokázali hovoriť za okrúhlym stolom s účasťou naprieč politickým spektrom. Napriek dlhoročnému konsenzu v tejto téme je dnes zahraničná politika výrazným predmetom vnútropolitického súboja, a dokonca aj dôvodom pre organizovanie protestov a rozdeľovanie slovenskej spoločnosti. Preto budem rád, ak o tejto téme budeme spoločne diskutovať v Prezidentskom paláci,“ uviedol prezident.

SNS príde, Matoviča ani nevolali

Účasť na stretnutí potvrdila koaličná SNS. Opozičné KDH sa zatiaľ jasne nevyjadrilo. "KDH vyzvalo prezidenta, aby sa stretol s opozičnými stranami, pretože sme neboli účastní na bezpečnostnej rade, kde sa hovorilo o takzvanom prevrate alebo o mnohých veciach, ktorými straší táto vládna koalícia. Chceli sme sa s ním stretnúť, prezident to zvoláva v takomto novom formáte, koalično-opozičnom, takže k tomu asi zaujmeme stanovisko ešte neskôr," povedal novinárom v parlamente ešte v stredu Marián Čaučík.

Lídrovi opozičného hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi prezident Peter Pellegrini pozvánku na stretnutie za okrúhlym stolom neposlal. "My by sme mu ruku nepodali a na to stretnutie by sme ani nešli, lebo sa ukázalo, že Peter Pellegrini je podvodník a klamár minimálne v tej veci, že chodí utajene na snemy strany Hlas a robí politiku," skonštatoval Matovič. Hnutie Slovensko tvrdí, že je to v rozpore s tým, že prezident má byť nadstranícky. "Trochu považujeme za hanbu, ak by si s ním dnes ktokoľvek podával ruku napriek tomu, že je v tejto pozícii," povedal líder hnutia Slovensko o Pellegrinim.