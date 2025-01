Konflikt pokračuje! Fico otvorene povedal, že nemá rád Zelenského! Ukrajinský prezident reaguje, štipľavý odkaz

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)

Ukrajinský prezident dal prostredníctvo sociálnej sieti X Ficovi do pozornosti správy o tom, že pred niekoľkými dňami nový americký prezident Donald Trump prijal silné rozhodnutie, ktoré umožní výrazne zvýšiť vývoz amerického LNG plynu, najmä do Európy. „To je to, čo je nutné pre bezpečnosť a stabilitu – viac energetických zdrojov od partnerov pre Európu,“ dokázal Ficovi Zelenskyj.

„Za americký LNG plyn stačí platiť peniazmi, no za ten ruský treba platiť nielen peniazmi, ale aj nezávislosťou a suverenitou. Mnohí v Európe si tým už prešli a zvolili si zachovanie svojej nezávislosti a suverenity. Ale nie pán Fico. Ten si volí Moskvu pred Amerikou a iných partnerov, ktorí by mohli jeho krajinu zásobiť plynom za komerčných podmienok. Je to jeho chyba. Všetci v Európe musíme byť prezieraví a rozvíjať tie vzťahy, ktoré posilňujú naše národy,“ dodal.

Do pozornosti súčasného premiéra Slovenska.



Fico tvrdí, že Zelenského nemá rád

Štipľavým slovám Volodymyra Zelenského predchádzalo vyjadrenie Roberta Fica. Slovenský premiér v utorok na rokovaní hospodárskeho výboru uviedol, že chce ďalej kupovať ruský plyn a od Ukrajiny požaduje jeho prepravu cez jej územie. V tejto súvislosti opätovne pohrozil zablokovaním rozhodnutia Európskej únie o poskytovaní pomoci Kyjevu, ktorý sa od februára 2022 bráni ruskej vojenskej invázii.

Vyjadrenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o pripravenosti Ukrajiny na možný tranzit plynu z Azerbajdžanu do Európy označil Fico za zastierací manéver v snahe vyhnúť sa odvetným opatreniam a samotného Zelenského za nepriateľa. „Najreálnejšie by bolo, ak by Slovensko kúpilo plyn na rusko-ukrajinských hraniciach a tento plyn sa prepravoval ako slovenský plyn cez územie Ukrajiny,“ povedal. „Budeme naďalej tlačiť na Ukrajinu, aby sa vrátila k tomu, že má povinnosť prepravovať plyn,“ uviedol Fico. Podľa neho uvedená povinnosť vyplýva Kyjevu z jeho asociačnej dohody s EÚ.

Fico tiež ocenil pondelkové vyhlásenie Európskej komisie, v ktorom okrem iného odznelo, že bude pokračovať v rokovaniach s Ukrajinou o dodávkach plynu do Európy a zahrnie do rozhovorov Maďarsko aj Slovensko. Komisia podľa dokumentu očakáva, že tretie krajiny budú rešpektovať, že integrita energetickej infraštruktúry zásobujúcej členské štáty EÚ je otázkou bezpečnosti EÚ.

Fico spochybnil vyjadrenie Zelenského o pripravenosti Ukrajiny dodávať plyn z Azerbajdžanu do Európy a tvrdil, že žiadny projekt v tejto veci nie je pripravený. „Čo iné zostalo pánovi Zelenskému, ako hovoriť o nejakom plyne z Azerbajdžanu. Nič nie je pripravené, žiadny projekt nie je na stole. Zase púšťa bubliny, lebo si myslí, že táto bublina ho oslobodí od toho, aby sme nepristúpili k tvrdým rozhodnutiam,“ vyhlásil Fico. Premiér zároveň povedal, že bude vetovať finančnú pomoc EÚ Ukrajine, ak Zelenskyj neobnoví prepravu plynu cez Ukrajinu a neumožní následný tranzit suroviny cez Slovensko.

„Náš nepriateľ je Zelenskyj. Zelenskyj spôsobil problémy, ktoré máme. Ja ho nemám rád, lebo škodí Slovensku,“ tvrdil Fico. Slovensko teraz podľa jeho slov čerpá plyn zo zásobníkov. Snahu o obnovenie prepravy plynu cez Ukrajinu odôvodnil okrem iného tým, že po zastavení jeho toku prichádza Slovensko o peniaze z poplatkov za tranzit. Ten zabezpečuje pološtátna firma Eustream, v ktorej má podiel a manažérsku kontrolu skupina Energetický a priemyselný holding českého podnikateľa Daniela Křetínskeho.