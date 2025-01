MIMORIADNE Veľké problémy Fica pri ceste do Bruselu: Lietadlo nemohlo pristáť! Návrat na Slovensko

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vzdušný priestor nad Belgickom bol asi hodinu uzavretý, dôvodom bol technický problém u spoločnosti Skeyes, ktorá letovú prevádzku v krajine zabezpečuje. Informovala o tom agentúra Belga. Slovensko následne oznámilo, že práve pre tieto problémy sa späť do Bratislavy muselo vrátiť lietadlo so slovenským premiérom Robertom Ficom. Ten mal v Bruseli rokovať so zástupcami Európskej komisie o ukrajinskom rozhodnutí zastaviť tranzit plynu na Slovensko a podľa pôvodného plánu sa mal okrem iného stretnúť tiež s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou.