Hromadná nehoda ochromila dopravnú tepnu v smere do Bratislavy: Traja ľudia skončili v nemocnici!

V danom úseku došlo k dopravnej nehode troch áut. Policajti apelovali na vodičov, aby zvýšili opatrnosť. Diaľnica D1 na 112,5 kilometri pri Trenčíne smerom do Bratislavy bola uzavretá v oboch jazdných pruhoch. Trenčianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Premávka bola najskôr pre nehodu zúžená na jeden jazdný pruh. Ako informovala Zelená vlna STVR, pred odpočívadlom Beckov sa v zúženom úseku zrazil kamión s osobným autom a úsek sa stal neprejazdným. Premávku odkláňajú cez výjazd Chocholná, hlásia kolóny 40 minút.

Tri osoby skončili v nemocnici

"Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR vyslalo dnes po 17:15 hodine ambulancie záchrannej zdravotnej služby k dopravnej nehode na diaľnicu D1 pri Trenčíne v smere do Bratislavy. Po prvotnom ošetrení boli do trenčianskej nemocnice transportovaní 25-ročná žena so zranením krku, 27-ročná žena so zranením v dolnej časti chrbtice a 31-ročný muž so zranením hlavy," informovala Danka Capáková z Operačného strediska záchrannej a zdravotnej služby Slovenskej republiky.