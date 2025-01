Hraničný priechod do Česka UZAVRELI do odvolania: FOTO Most je na spadnutie! Obyvatelia sa búria

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje)

BRATISLAVA - Most Brodské - Lanžhot na ceste druhej triedy je od pondelka 14.00 h úplne uzavretý pre všetky druhy dopravy vrátane cyklistov a peších na nevyhnutne potrebný čas. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Okresného úradu Senica po konzultácii s okresným dopravným inšpektorátom. Informovali o tom v pondelok z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Situácia kvôli havarijným stavom mostov sa už začína komplikovať. Most na hraničný priechod Brodské - Lanžhot do Českej republiky je z dôvodu havarijného stavu úplne uzatvorený. Dôsledkom toho museli uzavrieť aj hraničný priechod. Uzávera sa týka všetkých účastníkov cestnej premávky, vrátane cyklistov a chodcov. Ako informovala trnavská krajská polícia, táto situácia bude platiť až do odvolania.

Trnavský kraj zabezpečil označenie obchádzkových trás a zároveň požiadal ministra dopravy SR o dočasné vyňatie dotknutého úseku diaľnice zo zoznamu spoplatnených úsekov. Označená obchádzková trasa pre všetky vozidlá vedie po cestách druhej a tretej triedy z Kútov cez Holíč do Českej republiky s celkovou dĺžkou 48,7 kilometra. "Alternatívne môžu cestujúci využiť vlakovú dopravu alebo diaľničný úsek D2," priblížili.

Česko ukázalo havarijný stav mosta

V pláne je rekonštrukcia mosta v spolupráci s Juhomoravským krajom, ktorý zabezpečuje projektovú prípravu. Česká strana avizovala, že bude postupovať voči svojmu rezortu podobne ako Slovensko.

"Dôvodom uzavretia mosta je výskyt statických šmykových trhlín v oblasti blízko kĺbov vkladaného poľa smerom k pilierom, teda oblastiam s veľkými šmykovými silami a panuje silná obava z možnosti nečakaného kolapsu celej mostnej konštrukcie,“ uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest Juhomoravského kraja (SUSJMK) Roman Hanák.

Ďalej je v havarijnom stave samotný kĺb vkladaného poľa, kde sa tiež nachádzajú trhliny v betóne. Výstuž je v tejto oblasti obnažená (silne opadaná krycia vrstva betónu) a koroduje. "Predpokladáme uzávierku v dĺžke niekoľkých mesiacov, a to až do doby, keď budeme ako my, tak slovenská strana schopní pristúpiť k úplnej rekonštrukcii mosta" doplnil riaditeľ Hanák s tým, že česká strana už zabezpečuje majetkoprávnu prípravu, o čo požiadala aj slovenskú stranu. "K realizácii pravdepodobne pristúpime ku koncu roka 2026,“ uzavrel Hanák.

Viskupič hovorí o alarmujúcej situácii, búria sa aj ľudia

Predseda TTSK Jozef Viskupič označil situáciu s mostami na Slovensku za alarmujúcu. "Ak sa vláda nezačne prioritne venovať tomuto problému, hrozí kolaps dopravy. To sa týka celého Slovenska. Mosty musia byť témou pre vládu na čele s premiérom, ale aj pre parlament a prezidenta," zdôraznil predseda TTSK. Bez spolupráce na všetkých úrovniach a systémového zabezpečenia financií od vlády sa budú podľa jeho mienky musieť preventívne zatvárať postupne aj ďalšie mosty.

Búria sa aj obyvatelia z Kútov a okolia. O havarijnom stave mosta sa už podľa ich slov vedelo dlho, keďže sa jazdilo len v jednom jazdnom pruhu a nič sa na mieste nerobilo. "Čo robili doteraz? 5 rokov sa jazdí v jednom pruhu," pýta sa jeden z nich. Ďalší hromží, že teraz bude mať kvôli tomu obchádzku 60 kilometrov, ktorú mu nikto nevynahradí.

Niektorí z nich však verili, že sa situácia aspoň vykompenzuje tým, že bude možné trasu Kúty-Břeclav na diaľnici D2 využiť aj bez diaľničnej známky. To sa však podľa SUSJMK nepodarilo dohodnúť. Obchádzková trasa tak vedie cez Holíč a Hodonín.