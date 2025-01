AKTUÁLNE Opozícia opäť odvoláva vládu: Koalícia marí tento pokus už v zárodku, matovičovci dostali studenú sprchu

Opozícia avizovala ďalšiu odvolaciu schôdzu. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Rok 2025 sa pre politické dianie začal viac ako búrlivo a nikto netuší, ako dlho dokáže vláda udržať krehkú väčšinu poslancov, ktorú už podľa posledných správ ani nemusí mať. Napriek tomu opozícia v parlamente rozbehla druhú jazdu ohľadom odvolávania predsedu vlády. Šance na to, že by vďaka tejto schôdzi vyslovili nedôveru vláde, je však viac ako malá. Dôvodom sú jednoduché počty.

opozícia skúša už druhýkrát na mimoriadnej 29. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky vysloviť vláde nedôveru,

návrh tentokrát podalo len trio PS, SaS a KDH, pričom hnutie Slovensko sa na ňom priamo nepodieľalo, hoci už vopred zbieralo podpisy na otvorenie schôdze,

posledná mimoriadna odvolacia schôdza nedopadla pre opozičných poslancov úspešne, keďže sa po čítaní správy SIS zmenila na neverejnú a navrhovatelia neskôr návrh stiahli a označili ju za "frašku",

otvorenie schôdze nie je pravdepodobné, keďže koaličný Smer-SSD aj Hlas-SD vopred avizovali svoju neúčasť.

10:12 Svoju neúčasť na schôdzi krátko pred druhým pokusom o jej otvorenie verejne deklaroval aj "rebel z Hlasu" Ján Ferenčák, ktorý, narozdiel od Samuela Migaľa, ešte nebol z klubu a ani zo strany vylúčený.

Dnešnej schôdze NRSR na vyslovenie nedôvery vláde sa nezúčastním. Posted by Ján Ferenčák on Tuesday, January 28, 2025

10:03 V opozičných laviciach sa neprezentovali dvaja poslanci hnutia Slovensko: Anna Záborská a Marek Krajčí. Za KDH to zas bola Andrea Turčanová a za SaS Mária Kolíková. Prítomný nebol ani člen Demokratov Ľubomír Galko. Opozícia by však aj za ich prítomnosti schôdzu neotvorila, keďže by teoreticky mali len 71 hlasov.

10:01 Sála nie je uznášaniaschopná , prezentovalo sa len 66 poslancov. Druhý pokus prebehne o 30 minút neskôr.

10:00 Schôdza sa začína. Predsedajúci bude zisťovať uznášaniaschopnosť pléna.

9:51 Predsedajúcim schôdze bude pravdepodobne Tibor Gapšar.

9:45 V sále sa už objavujú prví predstavitelia opozície, medzi nimi aj poslanec SaS Juraj Krúpa.

9:26 Schôdza sa začne už o polhodinu, pričom o 10:00 hodine sa bude zisťovať uznášaniaschopnosť pléna.

Trio PS, SaS a KDH podalo návrh na ďalšiu schôdzu, hnutie Slovensko odignorovali

Návrh na ďalšiu odvolaciu schôdzu podalo tentokrát opozičné trio v podobe PS, SaS a KDH, pričom hnutie Slovensko už vopred zbieralo podpisy a predseda klubu matovičovcov sám deklaroval, že už niekoľko z nich získal od KDH.

✍️Poslanci KDH pridali svoje podpisy k našim na opätovné odvolávanie Fica. 🤝Vážime si prístup KDH a veríme, že aj PS a... Posted by Michal Šipoš on Tuesday, January 21, 2025

Vládnemu kabinetu vyčítajú okrem iného následky konsolidácie verejných financií či zmenu zahraničnopolitického smerovania Slovenska smerom na východ. Návrh opozícia podala opätovne, a to potom, ako sa minulý týždeň o pôvodnom návrhu na vyslovenie nedôvery vláde nehlasovalo a schôdza bola neverejná.

Koalícia schôdzu bojkotuje, Fico poslal opozícii štipľavý odkaz

Koaličný Hlas-SD už avizoval, že sa na mimoriadnej schôdzi nezúčastní. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda strany Matúš Šutaj Eštok. Nezúčastnia sa na nej ani poslanci za koaličný Smer-SD, potvrdil to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.

Jeho slová potvrdil aj sám predseda vláddy Robert Fico, ktorý už skôr v statuse opozícii odkázal, že na "druhý pokus" by sa z hľadiska koaličnej účasti poslancov spoliehať nemali. "Ak si myslíte, že zajtra podáte ďalší návrh na odvolanie vlády a očakávate, že ja opäť požiadam vládu a vládnu koalíciu, aby vyhovela Vašim rozmarom, ste na veľkom omyle. Ďalšia schôdza o odvolávaní vlády bude možná len vtedy, ak si zabezpečíte väčšinu v parlamente," odkázal opozícii Fico.

OPOZÍCIA SI ASI MYSLÍ, ŽE NEMÁME NIČ INÉ NA ROBOTE, AKO CHODIŤ DO PARLAMENTU A KAŽDÝ DEŇ POČÚVAŤ VYSTÚPENIA ŠIMEČKU,... Posted by Robert Fico on Tuesday, January 21, 2025

"Som presvedčený o tom, že koalícia bude aj naďalej stabilná, že sa zastabilizuje celá tá situácia okolo niektorých poslancov. Boli sme plne súčinní aj v rámci predchádzajúcej schôdze, kde opozícia po tom, ako už nemala k dispozícii kamery, tak pre nich schôdza už nebola dôležitá," skonštatoval Šutaj Eštok.

"My za Smer-SD môžeme povedať, že poslanci sa na tejto schôdzi nezúčastnia, ale nerád by som dával stanoviská za celú koalíciu," vyhlásil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.