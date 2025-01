Bývalý vyšetrovateľ o masakri v Spišskej Starej Vsi: Poukázal na viacero pochybení! Tieto ŠTYRI veci treba zmeniť

(Zdroj: SITA/Viktor Zamborský, TASR)

BRATISLAVA – Tragédia v Spišskej Starej Vsi, kde vo štvrtok jeden zo študentov, iba 18-ročný Samuel zavraždil zástupkyňu školy a jednu študentku, otriasla celým Slovenskom. Mnohí si po ohavnom čine začali klásť otázky, či sa dalo týmto hrôzam predísť a či sa dá urobiť niečo pre to, aby sa podobným skutkom do budúcnosti zabránilo. Bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek poukázal na viacero bodov, pri ktorých dvíha varovný prst a predstavil štyri konkrétne návrhy toho, čo by bolo dobré v našom systéme zmeniť, alebo zaviesť.

Bývalý vyšetrovateľ upozornil na to, že na Slovensku neexistuje žiadny systém sústavnej spolupráce medzi vedením škôl všetkých stupňov a polície, so zapojením sociálnych kurátorov a probačných a mediačných úradníkov, ktorý by komplexne preventívne riešil „problematických“ žiakov či študentov alebo iné negatívne javy na školách. „Brutálnemu fyzickému útoku študenta na škole s dvomi obeťami a jednou ťažko zranenou študentkou nebolo zabránené preto, že zavedený systém ´školských policajtov´ zlyhal pre časovú zaneprázdnenosť určených policajtov, ich odbornú špeciálnu nepripravenosť a jeho skĺznutie do faktického formalizmu,“ tvrdí.

Pripomenul, že zavraždená pedagogička Mária Semančíková bola v dlhoročnom kontakte s deťmi a zároveň bola vysoko inteligentná, veľmi empatická a vedela rýchlo rozlíšiť dobro od zla a to, na koho z detí či študentov je potrebné dávať si pozor a kto z nich vyžaruje nebezpečné myšlienky a prejavuje náznaky nebezpečného konania. „Ak teda venovala so svojím priateľom M. Čupkom len dve a pol hodiny pred inkriminovaným fyzickým útokom voči nej v polhodinovom rozhovore celú polovicu problémom so študentom Samuelom S., a prehlásila, ´že by pre ňu bolo najlepšie, keby ten žiak mal zákaz priblíženia. Aj súdny.´, tak vyjadrila maximálne ohrozenie svojej osobnej integrity. Ak toto vyhlásila, znamenalo to, že nielen cítila ale vedela, že blízkosť tohto študenta je pre jej osobu, ale aj iné nebezpečné, dokonca v myšlienkach išla tak ďaleko, že sa dovolávala súdneho rozhodnutia o zákaze bezprostredného kontaktu. Z poznámky tohto svedka, že ´nechcela mi povedať detaily, lebo sa tým už zaoberá polícia´ vyplýva, že už svoje obavy z možného násilia voči svojej osobe oznámila polícii,“ uviedol Šátek .

Ako už vieme, prípad skončil tragicky. Samuel vo štvrtok učiteľku brutálne zavraždil. O život prišla aj jedna zo žiačok, ďalšia je zranená. Podľa bývalého vyšetrovateľa z toho vyplýva, že polícia s týmto oznámením nenaložila zodpovedne a nevykonala primerané opatrenia, oznámenie podcenila a následok je zrejmý. „Ak by si polícia urobila aspoň to základné t.j. lustráciu tejto osoby, tak by zistila, že bol pre násilie voči ženám už dvakrát súdne potrestaný a je pod dohľadom probačného a mediačného úradníka, čo by muselo maximálne zvýšiť ostražitosť polície a urýchliť prijatie adekvátnych opatrení,“ myslí si.

„Závažným problémom, ktorý v rade pochybení umožnil takýto hrôzostrašný následok je, že v rade najprv základná škola v Kežmarku a potom gymnázium v Lučenci, z ktorej Samuel S. odišiel a prestúpil na gymnázium v Spišskej Starej Vsi (dala mu výborné odporučenie), v ktorom však chýbala a možno bola aj vedome zamlčaná jedna podstatná informácia, že Samuel S. bol za ostatné dva roky dvakrát odsúdený za trestný čin, ktorým fyzicky napadol tri dievčatá, začo bol aj právoplatne súdom odsúdený a bol pod dozorom probačného a mediačného úradníka,“ dodal Šátek.

Ak by sa podľa neho niekto v polícii v danom čase vážne zaoberal týmto prípadom, tak by zistil, že Samuel sa v decembri 2021 vyhrážal e-mailom dievčatám zo svojej triedy, jednému dievčaťu konkrétne, že zavinili jeho vylúčenie z online vyučovania zo slovenského jazyka a vyhrážal sa ich dobitím dokonca zabitím a to do takej miery, že to v nich vzbudilo obavy o svoj život a pravdaže ďalej pokračoval, keď vo februári 2022 fyzicky napadol dievča, ktoré surovo bil do tváre a kopal do hlavy, začo bol súdne odsúdený. „Signálom o pretrvávajúcich vyhrážkach študentkám gymnázia v Spišskej Starej Vsi od Samuela S. bol i fakt, že práve z týchto príčin mu riaditeľka školy schválila ´individuálny študijný plán´ a polročné komisionálne preskúšanie, čo osobne kvalifikujem ako nesprávne rozhodnutie,“ uviedol.

Štyri konkrétne návrhy

Šátek pripúšťa, že tieto jeho výstupy sú robené len na základe veľmi kusých informácií z verejných zdrojov, no dovolil si prísť so štyrmi konkrétnymi návrhmi. „V rámci Slovenska na úrovni okresných riaditeľstiev PZ v rámci oddelení prevencie kriminality vyčleniť (prípadne navýšiť systemizované miesto) policajta špecialistu pre oblasť školstva, ktorého hlavnou pracovnou náplňou v rámci okresu bude aktívne vstupovať do spolupráce s vedením škôl a členmi pedagogického zboru a bude styčným policajtom v prípade akýchkoľvek problémov, ktoré nahlási vedenie školy alebo jednotliví pedagógovia a spoločne s nimi bude tieto problémy priebežne riešiť,“ navrhuje. Obsahom práce policajta špecialistu na školstvo by boli okrem prejavov násilia i šikana, detská pornografia, drogy, záškoláctvo, bombové hrozby či prednášková činnosť. Peniaze na zvýšenie početných stavov policajtov k prevencii na školách sa dajú podľa neho získať zo „zbytočného a nezmyselného“ IT projektu MV SR na kamerové monitorovanie slovenských škôl.

Ďalej navrhuje, aby boli školy pri „vylúčení“ študenta z dôvodu fyzického násilia voči iným študentom, študentkám či pedagogickým pracovníkom, prípadne aj súdne odsúdeným za takúto trestnú činnosť, povinné informovať novú školu komplexne a pravdivo o celom probléme a to okamžite a ešte pred tým, ako takéhoto žiaka príjme. Táto povinnosť by pokračovala i v prípade postupu daného žiaka či študenta na strednú alebo vysokú školu.

V treťom bode navrhuje, aby v prípade, že by bolo na políciu podané oznámenie zo strany školy z obavy z prípadného fyzického ohrozenia pedagogického pracovníka či žiakov školy, polícia by musela zasa bez omeškania, t.j. okamžite pripraviť po konzultácii s príslušným pedagogickým pracovníkom a školským psychológom zoznam opatrení, ktorými sa daný problém bude riešiť. „Napríklad pohovor žiaka/študenta so školským psychológom, pohovor s rodičmi žiaka/študenta, pohovor žiaka/študenta s policajtom-špecialistom pre školskú oblasť, v prípade naplnenia znakov trestného činu a trestnej zodpovednosti žiaka/študenta bez omeškania vykonať zodpovedajúce trestné stíhanie),“ dal príklady.

Po štvrté by bolo podľa bývalého vyšetrovateľa dobré zaviesť pre riaditeľa školy povinnosť viesť zoznam žiakov s opakujúcim sa slovným vyhrážaním alebo už realizovaným fyzickým násilím voči iným žiakom či pedagogickým pracovníkom, a v danom prípade prijať komplexné opatrenie k jeho náprave či eliminácii prípadného pokračovania v tomto konaní v spolupráci s políciou, školskými psychológmi a sociálnymi kurátormi.

„Konečne by malo vedenie ministerstva vnútra SR a policajného zboru robiť systémové veci, ktoré majú pre občanov praktický zmysel, i keď pre „zainteresovaných“ jednotlivcov neprinášajú žiadny finančný či politický výnos,“ dodal.