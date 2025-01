Kaliňák vyrukoval s veľkými zmenami: Návrat žandárov, to nie je všetko! POZNÁME detaily aj výšku odmien

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – V policajnom zbore máme podstav. Policajtov je aktuálne oveľa menej, ako by sme potrebovali. Jedným z riešení alarmujúcej situácie by mohla byť novinka, s ktorou prichádza šéf rezortu obrany Robert Kaliňák (Smer-SSD). Na scénu by sa mohli vrátiť žandári. To však nie je všetko, minister hovorí aj o vzniku Národných obranných síl.

archívne video

Robert Kaliňák po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Žandári sú organizovanou ozbrojenou bezpečnostnou zložkou vykonávajúcou funkciu polície. Ich pôsobenie na našom území siaha hlboko do histórie, ešte za čias rakúskej monarchie, fungovali aj za 1. ČSR, po 2. sv. vojne bola organizácia formálne zrušená. Pôsobili najmä na vidieku, zatiaľ čo vo väčších mestách zabezpečovali poriadok policajti. Ak by prišlo k ich obnoveniu, stalo by sa tak presne po 80. rokoch. Podobne ako ich predchodcovia by mali vypomôcť policajtom najmä na vidieku. „Chceli by sme sa vrátiť k starému princípu, keď žandársky zbor alebo četníci fungovali v rurálnych oblastiach, čo umožnilo polícii stiahnuť svoje hliadky primárne do miest a zvýšiť tak bezpečnosť,“ povedal ešte pred Vianocami Kaliňák, bližšie informácie o tom, ako si to predstavuje, však v tom čase známe neboli. Teraz však už poznáme aj detaily.

Rezort obrany predložil minulý týždeň do medzirezortného pripomienkového konania dokument, v ktorom sa píše o vzniku takzvaného Žandárskeho zboru. Žandári by by mali pomáhať polícii pri udržiavaní verejného poriadku, ochrane života a zdravia občanov a ich majetku či ochrane štátnej hranice. Môžu tiež dohliadať na bezpečnosť v doprave. Pomáhať by mali aj vojenskej polícii.

🖼️ FEBRUÁR V KALENDÁRI MV SR 👮🚗 Žandári dokumentujú dopravnú nehodu v okrese Brezno, rok 1944. V súčasnosti sa na... Posted by Ministerstvo vnútra SR on Sunday, January 14, 2024

Žandármi by mohli byť vojaci alebo súčasní či bývalí policajti. Žandárstvu by sa mohli venovať vo voľnom čase na „prilepšenie si“. Dostať by mohli podobné právomoci, ako má Policajný zbor, no Policajnému zboru budú podriadení. Tiež budú rovnako ako policajti viazaní mlčanlivosťou, ktorej ich môže zbaviť minister obrany alebo šéf vojenskej polície.

Nová legislatíva upravuje aj ich rovnošaty, spôsoby využívania donucovacích prostriedkov či možnosť zadržania osoby. Verejnosti by malo byť už na prvý pohľad jasné, že ide o žandára a nie „klasického“ policajta – žandári majú nosiť oblečenú poľnú vojenskú uniformu s číslom, žltou páskou, označením na rukáve a preukazom. Slušnou motiváciu pre nich môžu byť peniaze. Žandári dostanú za 20 dní služby, po maximálne 12 hodinách. príspevok 3000 eur. Tieto peniaze by dostali k svojmu riadnemu platu.

Hoci na Slovensku sa 80 rokov žandári nevyužívajú, vo svete nie sú ničím výnimočným, Žandárske zbory fungujú vo Francúzsku, kde pomáhali dohliadať na poriadok napríklad aj pri nedávnych Olympíjskych hrách, ale tiež v Taliansku či Portugalsku.

Odborník na bezpečnosť krúti hlavou

Odborník na bezpečnosť a bývalý štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Královič nad návrhom však krúti hlavou a tvrdí, že ho zarazil. "Už niekoľko rokov žiadajú obce a mestá posilnenie kompetencií a zmenu zákona o Obecných a mestských políciách. S pokračujúcim poklesom počtov príslušníkov PZ sa úloha obecných a mestských policajtov stáva čoraz dôležitejšou pri zabezpečovaní verejného poriadku v obciach a mestách," pripomenul.

Podľa neh netreba zavádzať žiadny ďalší zbor, namiesto toho je potrebné zintenzívniť spoluprácu medzi PZ SR a obecnými a mestskými políciami. "Integrovať ich viac do svojich IT systémov (Bratislava je príkladom toho, ako sa to dá), častejšie spoločne trénovať a častejšie spolu slúžiť vo výkone v uliciach, lepšie vzájomne koordinovať svoju činnosť v oblasti verejného poriadku a ak teda má štát peniaze navyše, tak kľudne nech začne prispievať na mzdy obecných a mestských policajtov," uviedol.

VZNIK ŽANDÁRSKEHO ZBORU. NÁVRAT ŽANDÁROV DO ULÍC? So záujmom som si prečítal nový návrh zákona "o niektorých... Posted by Martin Královič on Thursday, January 9, 2025

Vzniknúť majú aj Národné obranné sily

To však nie je všetko. Dokument totiž rieši ak vznik Národných obranných síl, ktoré majú nahradiť aktívne zálohy ozbrojených síl. "Návrh zákona upravuje nový proces zaraďovania registrovaných občanov, aktívne slúžiacich príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, záchranných zložiek, verejných funkcionárov a vojakov ostatných záloh do jednotlivých zložiek Národných obranných síl. S ohľadom na úlohy, ktoré majú plniť, sa osobitne upravujú podmienky pre zaradenie do operačných záloh, pohotovostných záloh a branných záloh, pričom základným princípom ovládajúcim celý proces zaraďovania je dobrovoľnosť," píše sa v predloženom materiáli.

Výcvik a plnenie úloh vojakmi v operačných zálohách či v pohotovostných zálohách bude podľa materiálu trvať 20 dní. Ďalších desať dní bude vojak v pohotovosti. Za absolvovanie celého obdobia dostane príslušník príspevok 3000 eur. Vojak v branných zálohách sa na získanie polovičného príspevku musí zúčastniť na výcviku a plnení úloh aspoň 14 dní.

Spomínané zmeny vyplývajú z Návrhu zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti a návrhov viacerých noviel zákonov. Nová legislatíva by mohla v prípade úspešného legislatívneho procesu nadobudnúť účinnosť 1. júla 2025