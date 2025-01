Obávaný vírus HMPV je už aj na Slovensku! Hygienici uviedli, či je dôvod na obavy, sledujte tieto príznaky

Vírus HMPV zachytili už aj na Slovensku. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, gettyimages.com)

Na túto tému prehovorila samotná doktorka a hlavná hygienička z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Tatiana Červeňová. "Ľudský metapneumovírus (Human metapneumovirus, HMPV) spôsobuje infekciu horných aj dolných dýchacích ciest a podobne ako ďalšie vírusy spôsobujúce respiračné ochorenia, sa šíri kvapôčkami pri kašľaní a kýchaní infikovaného človeka. Prenos je možný aj z povrchov a predmetov, na ktorých sa vírus nachádza," prehovorila v úvode o charakteristike vírusu Červeňová.

Už ho evidovali aj u nás

Vedci prehovorili aj tom, či sa vírus nachádza už aj na našom území. Na túto otázku je síce kladná odpoveď, no vraj nejde o žiadnu novinku. Od začiatku aktuálnej chrípkovej sezóny 2024/2025 bolo do 1. kalendárneho týždňa 2025 v laboratóriách úradu vyšetrených spolu 540 vzoriek. Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 147 pozitívnych a ľudský metapneumovírus bol evidovaný len v jednej z nich.

Vírus detegovali aj v minulej sezóne, dokonca viackrát

"Len na základe príznakov nie je možné jednoznačne diagnostikovať infekciu spôsobenú HMPV. To dokáže určiť len laboratórne vyšetrenie. V laboratóriách úradov verejného zdravotníctva sme v chrípkovej sezóne 2024/2025 do 1. kalendárneho týždňa 2025 laboratórne potvrdili jednu vzorku pozitívnu na HMPV , a to v 40. kalendárnom týždni 2024 ," povedala Červeňová s tým, že v predchádzajúcej chrípkovej sezóne v laboratóriách potvrdili dokonca tri prípady.

Ako sa prejavuje?

Príznaky ochorenia sú podľa doktorky Červeňovej podobné, ako pri iných respiračných ochoreniach: kašeľ, nádcha, horúčka, dýchavičnosť. V závažných prípadoch môže prerásť do zápalu priedušiek alebo pľúc. "HMPV cirkuluje v populácii najmä v období chrípkovej sezóny, zároveň s vírusmi chrípky, respiračným syncyciálnym vírusom a ďalšími patogénmi," uzavrela hlavná hygienička Červeňová.

Na záver je však nutné dodať, že celkový výskyt metapneumovírusu v populácii môže byť vyšší, aj vzhľadom na to, že nie všetky infikované osoby sa podrobujú laboratórnemu vyšetreniu, a teda nie všetky prípady sú zachytené v uvedených štatistikách.