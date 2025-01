AKTUÁLNE Kto stojí za útokom na kataster? Členovia vlády vytiahli scenár o Ukrajine!

Premiér Fico a minister Takáč naznačili, odkiaľ mohli pochádzať útoky na kataster. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, TASR/AP, gettyimages.com)

BRATISLAVA - Kybernetická hrozba, aká tu ešte nebola. Práve takto hodnotia aktuálni predstavitelia vlády aktuálny hekerský útok na slovenský kataster portál. Ten prestal fungovať začiatkom pracovného týždňa, no zasadanie bezpečnostnej rady k tomuto problému prebiehalo až v piatok 10. januára. Závery zo zasadania boli krátko na to známe vďaka spoločnej tlačovej konferencii predstaviteľov kabinetu a bezpečnostných pracovníkov. Premiér a aj ministri už v zárodku skloňujú Ukrajinu ako možného pôvodcu týchto útokov.

Na brífingu k záverom zasadania bezpečnostnej rady vystúpili ministri Matúš Šutaj Eštok za vnútro a za rezort pôdohospodárstva Richard Takáč. Ich závery dopĺňal aj štátny tajomník ministerstva informatizácie Ivan Ivančín. Kým ten o útoku hovoril skôr v technickej rovine, šéf jedného z rezortov sa rozhovoril aj o možnom pôvode útoku.

VIDEO Závery po rokovaní Bezpečnostnej rady SR:

Rusko stálo pred rovnakou hrozbou, tvrdí Takáč, ktorý naznačil možnú ukrajinskú stopu

Bol to práve Takáč, ktorý ako šéf ministerstva pôdohospodárstva na pôde Úradu vlády SR odprezentoval možnú stopu a autora tohto útoku.

"Obdobný kybernetický veľký útok bol realizovaný v stredu (8. 1.) a vo štvrtok (9. 1.) v Ruskej federácii na takúto istú infraštruktúru a sú veľké indície a podozrenia o tom, že pravdepodobne takéto útoky išli zo strany Ukrajiny . Takže sme v situácii, keď sú takéto kybernetické útoky štandardom v rámci celého sveta," povedal na tlačovke Takáč.

Premiér sa pridal a dodal, že za útokom môžu byť aj ľudia blízki Remišovej

Už o niekoľko hodín bolo horúco aj na rokovaní Výboru NR SR pre európske záležitosti, kde premiér Robert Fico vystupoval k téme formálnej návštevy Ruskej federácie. Aj pri tejto téme došlo k odbočke ku kauze nefunkčného katastra. "Jedna z vyšetrovacích verzií, s ktorou pracujeme, je, že útok došiel aj z Ukrajiny," poznamenal. Krátko na to sa obrátil aj na prítomnú poslankyňu z hnutia Slovensko, Veroniku Remišovú.

Tá v minulosti pôsobila ako vicepremiérka a šéfka rezortu informatizácie. Fico počas konania výboru naznačil, že za útokom môžu byť aj ľudia blízki Remišovej. "Pani Remišová, vy sa tu na mňa radšej nepozerajte, lebo tí ľudia sú k vám veľmi blízko," dopovedal Fico.

Reakcia Remišovej na slová premiéra prišla po rokovaní výboru

Predstavitelia klubu Slovensko na slová premiéra reagovali po rokovaní výboru. Remišová na brífingu vystúpila spolu s predsedom klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ, Michalom Šipošom. "Pán premiér sa opäť uchýlil ku klamstvám. Urážal a zavádzal opozíciu. V tomto kontexte treba pripomenúť, že nie poslanci sa zodpovedajú vláde, ale vláda sa zodpovedá poslancom," zareagovala poslankyňa Remišová.

"Vyjadrenia Roberta Fica sú úplné hlúposti, ako celá ukrajinská stopa. Robert Fico sa celé roky vyhováral na Radičovú, najnovšie sa aj s kolegami z Hlasu vyhovára aj na Remišovú. Už vidím, ako zajtra povie, že ja môžem za to že za ich vlády dražejú potraviny albo benzín (najdrahší za posledných 5 mesiacov a najdrahší v regióne), prípadne za to že nezvládajú zdravotníctvo. Robert Fico by mal začať riešiť problémy ľudí, čelíme najväčšiemu zlyhaniu vlády v oblasti informačných technológií a Robert Fico sa namiesto práce vyhovára a nič nerobí. Na výbore nevedel odpovedať na otázku kedy začne kataster fungovať, ani či všetky údaje v katastri o majetku ľudí budú zachované a neporušené," zareagovala neskôr pre Topky samotná Remišová.