Obrovský výpadok katastra: Opozícia žiada vysvetlenie! Podľa Hargaša by mal zasadnúť výbor NRSR

Ján Hargaš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Pre problémy s fungovaním katastrálnych odborov okresných úradov chce opozícia iniciovať mimoriadne zasadnutie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Na tlačovej konferencii to v stredu vyhlásil poslanec NR SR Ján Hargaš (PS). Na výbor by podľa neho mal byť okrem vedenia NBÚ prizvaný aj šéf Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR Juraj Celler. Ako dodal, poslancom by mali vysvetliť vzniknutú situáciu.