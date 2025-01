Dôležitá povinnosť pre dôchodcov! Bez TOHTO dokumentu vám hrozí strata penzie, máte posledné dni

(Zdroj: Getty Images)

Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne s bydliskom mimo Slovenska by nemali v januári zabudnúť na povinnosť doručiť poisťovni tzv. potvrdenie o žití, a to do 15. januára, respektíve do 31. januára 2025. Netýka sa to dôchodcov žijúcich v susednej Českej republike, ktorí potvrdenie o žití podávať nemusia. Sociálna poisťovňa a Česká správa sociálneho zabezpečenia si údaje vymieňajú elektronicky.

Ak ide o krajinu EÚ/Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, je potrebné tlačivo zaslať jedenkrát ročne v lehote do 31. januára. Ak ide o krajinu mimo EÚ/ Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, tlačivo je potrebné doručiť štyrikrát do roka, najbližšie do 15. januára 2025.

Špecialistka komunikácie pre Sociálnu poisťovňu Jana Hrabková vysvetlila, že poisťovňa na základe tlačiva môže naďalej bez prerušenia vyplácať poberateľovi dôchodok a predíde sa tak prípadným komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní žitia.

Doplnila, že tlačivá potvrdenia o žití poisťovňa v súčasnosti zasiela dôchodcom spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Dôchodcom odporúča využiť práve toto tlačivo, keďže obsahuje čiarový kód pre zefektívnenie jeho spracovania.

Dodala, že vyplnené tlačivo s úradne osvedčeným podpisom zašle poberateľ dôchodku poštou (Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava 1) alebo elektronicky na mail: lifecertification@socpoist.sk.