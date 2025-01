V klube Slovensko, Za ľudí a KÚ majú pri niektorých hlasovaniach voľnú ruku

Michal Šipoš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Z pozície predsedu klubu môžem povedať, že vzťahy sú korektné. Vždy, keď príde k nejakému rokovaniu alebo rozhodovaniu, tak Kresťanská únia aj strana Za ľudí sú podľa mňa tímoví v rámci poslaneckého klubu. Snažíme sa potom navzájom koordinovať svoje kroky," povedal.

archívne video

Vidíme rozpad vládnutia v priamom prenose, hovorí Šimečka (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Šipoš zároveň poznamenal, že v každom klube aj v kolektíve sa však vyskytnú situácie, keď má jednotlivec alebo strana iný názor. "Niekedy sa stane, že kolegovia majú iný názor, hlavne je to v hodnotových, etických otázkach. Tak tam máme to hlasovanie slobodné, v podstate je to voľná karta, každý si môže hlasovať tak, ako to cíti," poznamenal.

Pripomenul aj spoluprácu so zástupcami hnutia Nova. Myslí si, že aj dané spolupráce ukazujú, že hnutie Slovensko dokáže spolupracovať. "Pre mňa je podstatné, aby to nebol extrém, či už na jednej strane možno nejakých liberálov alebo konzervatívcov, ktorí v minulosti boli v našom klube. (...) Pre mňa je podstatné, aby boli v klube zdraví, príčetní, normálni ľudia, ktorí vedia spolupracovať," dodal.

Vyjadril sa aj k možnej spolupráci so stranou Demokrati. V tejto súvislosti poznamenal, že ho mrzí odchod niektorých kolegov z hnutia Slovensko. Hovoril o korektných vzťahoch. Mrzí ho aj existencia dvoch podobných strán. "Človek, ktorý nemá čas ísť úplne do detailov, má pocit, že sú tu podobné strany, aj keď je pravda, že strana Demokrati je viacej liberálna," povedal Šipoš. Deklaroval, že sú aj boli vždy otvorení spolupráci. "Ak je to normálne, úprimné a ide o vec, tak si myslím, že všetci by sa mali spojiť, pretože náš hlavný súper sú strany alebo politici, ktorí nám momentálne vládnu," skonštatoval.