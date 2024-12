Od soboty premáva medzi Tatrami a Poľskom Beliansky expres

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

POPRAD - V sobotu štartuje zimná sezóna Belianskeho expresu. Cestujúcich prepraví z Tatier do poľskej Muszyny a späť. Ako uvádza na sociálnej sieti Prešovský samosprávny kraj (PSK), cestujúci si môžu oddýchnuť a vychutnať zimnú scenériu, pričom nemusia riešiť premávku ani parkovanie.

Vlak bude premávať pravidelne každú sobotu a nedeľu dvakrát denne do 23. februára 2025. Zo stanice Poprad-Tatry odchádza o 7.29 h a 15.29 h, do Muszyny dorazí o 9.10 h a 17.09 h. Z Muszyny do Popradu štartuje o 10.00 h a 18.00 h.

Po ceste vlak zastavuje v lokalitách - Studený potok, Kežmarok, Spišská Belá, Podolínec, Stará Ľubovňa. Lístky je možné si zakúpiť v pokladniciach Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) alebo priamo u vlakového personálu.