Od nového roka sa toho veľa mení: Rodičia, na TOTO si dajte pozor! PREHĽAD výšky príspevkov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Od januára 2023 sa zvýšil daňový bonus na dieťa vďaka tzv. Matovičovej atómovke. Zamestnanci, ktorí oň požiadali, dostávajú v prípade detí do 18 rokov 140 eur mesačne, v prípade detí, ktoré naďalej študujú a majú viac ako 18 rokov, to je 50 eur mesačne. Od začiatku roka 2025 sa tieto podmienky však menia. Balíček však bol od začiatku kritizovaný pre jeho neadresnosť a počítal s tým, že kto zarobí viac, dostane viac. Nízkopríjmové rodiny, ktorých hrubá mzda dosahovala menej ako 850 eur, tak 140 eur v daňovom bonuse nedostali, ale výrazne menej.

Archívne VIDEO TK predstaviteľov vlády a koaličných lídrov: Konsolidácia verejných financií

Odbitím nového roka sa tieto sumy výrazne znížia. Rodičia detí, ktoré dosiahli 15 rokov, budú dostávať 100 eur mesačne a rodičia starších detí od 15 do 18 rokov 50 eur mesačne. Rodičia skupiny detí od nebudú dostávať nič.

Vek dieťaťa/Výška dňového bonusu do 31.12.2024 od 1.1.2025 0-15 rokov 140 eur 100 eur 15-18 rokov 140 eur 50 eur 18+ rokov 50 eur 0 eur

Po novom sa upravili aj podmienky na uplatnenie daňového bonusu a bude závisieť od príslušného percenta zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov v závislosti od počtu detí. Konkrétne najviac bude daňový bonus na dieťa najviac:

29 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati,

čiastkového základu dane pri 1 dieťati, 36 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch,

čiastkového základu dane pri 2 deťoch, 43 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch,

čiastkového základu dane pri 3 deťoch, 50 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch,

čiastkového základu dane pri 4 deťoch, 57 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch,

čiastkového základu dane pri 5 deťoch, 64 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

No pozor, po novom nebude platiť, že bonus bude vyšší, čím viac bude zamestnanec zarábať. Ba naopak - vysokopríjmovým rodinám sa buď bude krátiť, alebo úplne zanikne. Podmienkou na plný daňový bonus je, aby príjem rodiča bol nižší ako 1,5-násobok priemernej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov. Za rok 2025 sa pozeráme na priemernú mzdu v národnom hospodárstve za rok 2023, ktorá bola 1430 eur, 1,5-násobok sumy predstavuje 2 145 eur. Ak rodič uplatňujúci si daňový bonus bude mať mzdu vyššiu, ako 2145 eur, bude sa mu krátiť o rozdiel. Napríklad:

Otec zarába mesačne 2500 eur. Jeho odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne sú vo výške 335 eur. Čiastkový základ dane vypočítame nasledovne:

2500 eur - 335 eur za odvody = 2165 eur.

Príjem hlavy rodiny je tak o 20 eur vyšší, ako je 1,5-násobok priemernej mzdy v roku 2023. Rozdiel vypočítame nasledovne:

2165 eur ako čiastkový základ dane - 2145 eur ako 1,5-násobok priemernej mzdy v roku 2023 = 20 eur a 1/10 tejto sumy predstavuje 2 eurá. Daňový bonus sa tak bude krátiť o 2 eurá, vypočítal Jaspis. Ak by si daňový bonus uplatňoval na dieťa do 15 rokov, nedostal by 100 eur, ale 98 eur. V prípade starších detí od 15 do 18 rokov by to nebolo 50, ale len 48 eur.

Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť bolo na Slovensku v roku 2023 približne 1,2 mil. nezaopatrených detí, ktorých rodičia majú nárok na prídavok na dieťa. Z tohto počtu je 93 % detí takých, ktoré majú pracujúcich rodičov, čo znamená, že ich rodičia si môžu uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa. Nárok na plnú sumu daňového bonusu majú len tí rodičia, ktorí majú dostatočne vysoký pracovný príjem. To sa týka 72 % detí (resp. ich rodičov). Avšak, nárok na plný daňový bonus a zároveň prídavok na dieťa, teda v spoločnej výške 200 eur (140 € + 60 €) mali rodičia 55 % detí. Ide o deti, ktoré nedovŕšili 18 rokov a ich rodičia majú dostatočný pracovný príjem. Tiež upozornili na to, že tie rodiny, ktoré nespĺňali podmienky na plný daňový bonus z dôvodu nižšieho príjmu, pri podaní daňového priznania po skončení zdaňovacieho obdobia si ho môžu rodiny dodatočne zvýšiť - a to o základ dane z príjmov druhého rodiča. Na účely uplatnenia daňového bonusu sa tak započítajú dane oboch rodičov.

(Zdroj: RRZ)

Pozor, treba znovu vyplniť tlačivo!

Finančná správa, pod ktorú agenda daňového bonusu spadá, upozorňuje, že zamestnanci, ktorí si chcú uplatniť aj v roku daňový bonus na dieťa, majú posledné dni na to, aby znovu podali tlačivo, ktoré sa menilo kvôli konsolidačnému balíčku.

"Nový vzor tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie NČZD na daňovníka a daňového bonusu na dieťa (VYH36v25) sú povinní podpísať len tí zamestnanci, ktorí si chcú v roku 2025 uplatňovať daňový bonus na vyživované dieťa na mesačnej báze. Finančné riaditeľstvo SR bude aj naďalej, t. j. po 31.12.2024, akceptovať vyhlásenie VYH36v20, ak tento vzor vyplnil a podpísal zamestnanec, ktorý si neuplatňuje nárok na daňový bonus na vyživované dieťa. Vzhľadom na znenie ustanovenia § 36 ods. 1 ZDP sa odporúča zamestnancom, aby nové vyhlásenie podpísali v decembri 2024. Zamestnávateľ akceptuje takto podpísané tlačivo od januára 2025," upozornil hovorca Finančnej správy Daniel Súkup.

Ako dodal, v prípade, ak by zamestnanec doručil nové vyhlásenie v januári 2025, zamestnávateľ na podpísané vyhlásenie prihliadne začínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom ho zamestnanec zamestnávateľovi doručí (v tomto prípade je to od februára 2025), ak vo vyhlásení zamestnanec neuvedie inak. "V prípade, že zamestnanec v novom vyhlásení uvedie (napr. v časti V. Miesto pre osobitné záznamy), že si nárok na NČZD na daňovníka a DB na dieťa uplatňuje od januára 2025 a podpísané nové vyhlásenie doručí zamestnávateľovi do spracovania miezd za mesiac január 2025, potom zamestnávateľ môže prihliadnuť na NČZD na daňovníka a DB na dieťa aj za mesiac január 2025," doplnili. Na záver dodal, že dôležitou novinkou je aj ďalšie obmedzenie možnosti uplatnenia nároku. Nárok na daňový bonus bude môcť uplatniť len daňovník, ktorého úhrn zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom zdaňovacom období, bude tvoriť najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov. Toto bude platiť bez ohľadu na skutočnosť, či ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) alebo neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta).

(Zdroj: Getty Images)

Ďalšie príspevky

Aj keď daňový bonus sa bude začiatkom roka krátiť, sú príspevky, ktoré porastú. Tie sa odvíjajú aj životného minima a minimálnej mzdy, ktoré budúci rok porastú. V roku 2025 bude denný vymeriavací základ maximálne 94,0274 eura, minimálny 23,8334 eura.

Tehotenské

Tehotenské sa vypláca budúcej mamičke od 13. týždňa tehotenstva až do pôrodu. Jej suma závisí od minimálneho alebo maximálneho vymeriavacieho základu. Minimálne dostane žena 282,1 eura za mesiac, ktorý má 30 dní a 291,5 eura za 31-dňový mesiac. Naopak, maximálne dostane 423,2 eura za 30-dňový mesiac, respektíve 437,3 eura za 31-dňový mesiac. Podmienkou na nárok tejto dávky je, aby žena v čase schvaľovania bola aktívne nemocensky poistená, respektíve bola v ochrannej dobe po skončení nemocenského poistenia a mala nemocenské poistenie aspoň 270 dní za posledné 2 roky do 13. týždňa tehotenstva. Okrem toho nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni, ktoré presahujú sumu 5 eur.

Materská

Materská sa vypláca žene 6, respektíve 8 týždňov pred odhadovaným termínom pôrodu, až do zhruba 6 mesiacov veku dieťaťa. V prípade jedného dieťaťa ju Sociálna poisťovňa vypláca úhrnne 34 týždňov. Jej výška sa počíta ako 75 percent denného vymeriavacieho základu. Maximálna výška materského v roku 2025 je:

v mesiaci, ktorý má 30 dní v sume 2 115,70 eur (75 % zo sumy 94,0274 eur x 30 dní),

(75 % zo sumy 94,0274 eur x 30 dní), v mesiaci, ktorý má 31 dní v sume 2 186,20 eur (75 % zo sumy 94,0274 eur x 31 dní).

Rovnakú výšku, teda 75 percent DVZ uplatňujú aj v prípade otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa či materskú otca. Treba si ale uvedomiť, že ak sa otec rozhodne byť 2 týždne po narodení dieťaťa s rodinou, o toto obdobie sa mu potom kráti prípadná materská. V roku 2025 je však maximálna výška otcovskej za 14 dní 987,30 eura, teda 75 percent z 94,0274 (70,52055 eura) x 14 dní.



Rodičovský

Rodičovský príspevok v budúcom roku tiež mierne stúpne. Jeho výška sa odvíja od toho, či predtým poberal rodič materskú, alebo nie. V prípade, ak nie, bude jeho výška 351,8 eura mesačne, v prípade, ak rodič materskú poberal, tak 482,3 eura za mesiac. Oproti roku 2024 tak stúpne o 9 eur. Ak sa súčasne narodili dve a viac detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie súčasne narodené dieťa.

Nezmenené príspevky

Prídavky na dieťa

Prídavok na dieťa ostáva pre rok 2025 nezmenený vo výške 60 eur. Prídavok na dieťa sa vypláca od mesiaca narodenia dieťaťa, najdlhšie do mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 25 rokov. Vypláca ich príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príspevok pri narodení dieťaťa v roku 2025 "kočíkovné"

Príspevok pri narodení dieťaťa, ľudovo "kočíkovné" sa vypláca pri narodení dieťaťa za splnenia určitých podmienok. Dávka sa vypláca novopečeným rodičom na pokrytie nevyhnutných potrieb novorodenca.

Podmienky pre čerpanie príspevku sú:

narodenie dieťaťa,

trvalý pobyt alebo bydlisko na území Slovenskej republiky žiadateľa

Podmienkami na čerpanie je aj uzatvorená dohoda s pediatrom, v prípade matky s gynekológom a splnené povinné preventívne prehliadky v tehotenstve. Rovnako je potrebné mať uzatvorené povinné zdravotné poistenie na území Slovenska, a to ako v prípade matky, tak aj dieťaťa. Suma príspevku sa nemení, predstavuje jednorazovo 829,86 eura v prípade narodenia prvého až štvrtého dieťaťa a 151,37 eura v prípade piateho a ďalšieho dieťaťa.