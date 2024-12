Rodičovský dôchodok ako ho poznáme končí: Čo sa mení od nového roka? Takéto sú podmienky!

(Zdroj: Getty Images, TASR - Martin Baumann)

Od 1. januára budúceho roka prichádza aj k zmene v rodičovskom dôchodku. Ten nahradí asignácia podielu zaplatenej dane, tak ako to daňovníci poznajú pri občianskych združeniach a nadáciách. Naďalej však bude možné vybranej neziskovej organizácii poukázať dve percentá a v prípade splnenia zákonných podmienok aj tri percentá.

Archívne VIDEO KDH ku konsolidácii a osobitne k rodičovskému dôchodku

KDH ku konsolidácii a osobitne k rodičovskému dôchodku

"Zároveň pribudne možnosť poukázať po dvoch percentách obom rodičom. Asignáciu má v rukách daňovník, takže je len na ňom, či poukáže peniaze všetkým trom subjektom, alebo iba rodičom, neziskovke alebo iba jednému z rodičov. Prvýkrát takto daňovníci poukážu podiel zaplatenej dane v roku 2026 na základe údajov z daňových priznaní za rok 2025," upozornil hovorca Finančnej správy Daniel Súkup s tým, že v prípade nejasností sa môžu daňovníci obrátiť na call centrum finančnej správy: 048/ 4317 222

Ministerstvo financií ďalej dodalo, že systém asignácie podielu zaplatenej dane pre rodičov bude fungovať na rovnakom princípe, ako ho občania poznajú už v súčasnosti pri občianskych združeniach a nadáciách. "Táto možnosť zostáva zachovaná, takže aj naďalej bude možné vybranej neziskovej organizácii poukázať 2%. Zároveň pribudne možnosť poukázať po 2% obom rodičom (2% matka a 2% otec). Asignáciu má v rukách daňovník, takže je len na ňom, či poukáže peniaze všetkým trom subjektom, alebo iba rodičom, neziskovej organizácii alebo iba jednému z rodičov. Tu však pripomíname, že jednému subjektu môže daňovník venovať iba 2%. Takže nemôže napríklad poukázať 6% resp. 4% iba jednému. Prvýkrát takto daňovníci poukážu podiel zaplatenej dane v roku 2026, na základe údajov z daňových priznaní za rok 2025," napísali z tlačového odboru.

Ako to bude fungovať?

Pri vyplatení daňovej asignácie a tým pádom aj podpore rodičov budú spolupracovať viaceré inštitúcie, a to Finančná správa a Sociálna poisťovňa. Podmienkou je, aby rodič bol poberateľ dôchodku, a to ako starobného, tak aj invalidného, avšak po dovŕšení dôchodkového veku, výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku. Každý zamestnanec, ktorý chce podporiť svojho rodiča, môže poukázať 2 percentná matke v dôchodkovom veku a 2% otcovi v dôchodkovom veku.

"Sociálna poisťovňa bude poukazovať podiel zaplatenej dane poberateľom dôchodku na základe oznámenia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Podľa novej právnej úpravy Sociálna poisťovňa prvýkrát v roku 2026 poukáže poberateľom dôchodku podiel zaplatenej dane za rok 2025. Keďže právna úprava rodičovského dôchodku sa od 1. januára 2025 mení, nie je potrebné Sociálnej poisťovni doručovať vyhlásenia na účely nároku na rodičovský dôchodok (nesúhlas s vyplatením rodičovského dôchodku rodičovi, resp. jeho presmerovanie)," upozornil hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Ako dodal, ak nárok na rodičovský dôchodok vznikol do 31. decembra 2024, Sociálna poisťovňa ho posúdi podľa zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 31. decembra 2024. "To znamená, ak Sociálna poisťovňa prizná poistencovi relevantný dôchodok spätne, spolu s priznaním dôchodku posúdi nárok na rodičovský dôchodok. Napríklad v roku 2025 Sociálna poisťovňa prizná poistencovi starobný dôchodok od roku 2023. Spolu s priznaním starobného dôchodku posúdi nárok na rodičovský dôchodok aj za rok 2023 a 2024," vysvetlil Kontúr s tým, že Sociálna poisťovňa prestane od budúceho roka rodičovský dôchodok vyplácať tým poberateľom dôchodku, ktorým už bol priznaný.

(Zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť)

"Je to na rozhodnutí dieťaťa. Neznamená to, že ak poukáže 2 percentá matke, musí aj otcovi. Naopak, neznamená to ani to, že musí poukázať dve percetná aj neziskovke či občianskemu združeniu, alebo obom rodičom. Je to na jeho rozhodnutí. Nedá sa však ani všetkých 6 percent poukázať jednému subjektu, to je limitované na maximálne 2 percentná na subjekt (mama, alebo otec, alebo neziskovka)," vysvetlil vedúci oddelenia metodiky dane z príjmov a účtovníctva Ivan Nátan.

Viaceré nevýhody

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila, že systém daňovej asignácie nebude tak výhodný, ako klasický rodičovský dôchodok, ktorý dostávali poberatelia dôchodku v roku 2023 a 2024. "Podľa nových pravidiel dosiahne v roku 2026 priemerná výška rodičovského dôchodku 61 eur ročne. Výška poukázanej sumy bude závisieť od výšky zaplatenej dane detí dôchodcu, teda nielen od výšky ich príjmu, ale aj od nimi uplatňovaných odpočítateľných položiek, ako napríklad uplatňovanie daňového bonusu na deti, ktoré asignovanú sumu znížia," uviedla rada na stránke. Na druhej strane, výrazné zvýšenie 13. dôchodku v priemere o skoro dve tretiny prevyšuje pôvodný rodičovský dôchodok, ktorý bol zmenený na možnosť poukázať 2 % dane z príjmov zo strany detí dôchodcov.

Treba uviesť aj to, že podľa rozpočtovej rady najviac stratia v zmene najmä tí dôchodcovia, čo majú viac ako tri zamestnané deti. Z pohľadu dopadov na rozpočet celkové výdavky na dôchodky stúpnu navyše o viac ako 300 mil. eur voči systému platnému pred rokom 2024, čím sa nový systém stáva nákladnejší, ako pôvodný rodičovský dôchodok.

