Umelá inteligencia možno aj vás pripraví o prácu. Ako ďalej v kariére vám poradí projekt Digitálny radca!

Umelá inteligencia sa v súčasnosti prejavuje v rôznych priemyselných odvetviach, ako napríklad zdravotníctvo, poľnohospodárstvo alebo vzdelávanie. (Zdroj: Getty Images/demaerre)

Digitálne technológie radikálne menia náš svet. Nástup umelej inteligencie ohrozuje milióny pracovných miest a pozícií. Mnohé povolania v blízkej budúcnosti úplne zaniknú. Lepšie ako báť sa, je pripraviť sa na to! Množstvo nových pracovných miest vďaka umelej inteligencii totiž aj vznikne. Čo nás teda čaká? To prezradil predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský.

Do akej miery ovplyvňujú technológie ako umelá inteligencia a automatizácia pracovný trh?

Mnoho firiem si stále plne neuvedomuje význam digitálnej transformácie, ktorú pritom všetci už zažívame. Nové technológie a čoraz väčšie využívanie umelej inteligencie bude mať zásadné dopady na pracovný trh. Nemusí sa to všetkým páčiť, ale je to fakt. Automatizácia procesov a prechod na digitálne platformy majú totiž priamy vplyv na udržanie konkurencieschopnosti každého podniku. Viaceré bežné a tradičné pracovné pozície budú postupne automatizované či nahrádzané umelou inteligenciou.

Roboty už dnes vo veľkom nahrádzajú manuálnu prácu. Ohrozuje tento trend aj iné oblasti ako výrobu?

Rozhodne sa zásadným zmenám nevyhne ani sektor informačných a komunikačných technológií, ktorý je dôležitou súčasťou ekonomiky a zamestnanosti. Dnes už vieme, že bude nevyhnutné, aby do roku 2025 zdokonalilo svoje zručnosti viac ako 120 000 ľudí na 49 pracovných pozíciách v tomto sektore, ako aj IT-čkári, ktorí robia vo všetkých ostatných sektoroch. Do roku 2027 na Slovensku bude takmer 13 000 pracovných miest ohrozených a zanikne. Hovoríme o pracovných pozíciách ako operátor klientskej podpory, technik užívateľskej podpory IT, servisný a prevádzkový pracovník, IT tester či vývojár a podobne. Ich prácu budú čoraz viac nahrádzaj automatizované digitálne riešenia a umelá inteligencia.

Predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský. (Zdroj: Digitálna koalícia)

Čo s tým?

Dobrou správou je, že zároveň budú vznikať aj nové pracovné pozície. Ak si budú ľudia chcieť uchovať prácu v IT, budú sa musieť rekvalifikovať a získať nové zručnosti. Napríklad na pozíciu manažér kybernetickej bezpečnosti, ktorí sú už dnes veľmi žiadaní a máme ich málo. Dôležité je, aby popri štátnych a firemných programoch zameraných na rozvoj preberali väčšiu iniciatívu a zodpovednosť aj samotní zamestnanci.

Ako je na tom Slovensko v porovnaní s Európskou úniou a na čo je nevyhnutné sa zamerať?

Kým rok 2023 bol rokom uvedenia generatívnej umelej inteligencie do používania expertmi, tak v roku 2024 ju firmy a ich zamestnanci začali reálne vo veľkom využívať. Faktom však zostávajú dosť alarmujúce čísla. Podľa analýzy DESI len každý druhý zamestnanec na Slovensku ovláda základné digitálne zručnosti, pričom úroveň týchto zručností klesla na 51 % a sme pod priemerom EÚ. Prieskum Industry4UM zasa hovorí, že až 44 % podnikov vidí vážny nedostatok digitálnych zručností u svojich zamestnancov. Toto považujú ako významnú prekážku pre úspešné zavádzanie digitálnych technológií a ovplyvňuje to ich konkurencieschopnosť. Podľa štúdie OECD má takmer 70 % zo všetkých pracovných miest na Slovensku buď stredné alebo vysoké riziko automatizovateľnosti. A pri 32 % pozíciách budú v horizonte 10 - 20 rokov skoro všetky úkony plne automatizované. A tu nastáva otázka, čo s ľuďmi, ktorí nemajú dostatočnú kvalifikáciu a zručnosti, aby sa dokázali ďalej uplatniť na pracovnom trhu. Preto považujem investície do vzdelávania a tvorby nových programov pre rekvalifikáciu a vzdelávanie dospelých za nevyhnutné. Moje odporúčanie pre ľudí je jednoznačné, a to zamerať sa na sebarozvoj a nečakať, čo budúcnosť prinesie. Veľmi dôležité je tiež zvážiť, akou cestou sa chcem uberať a na čo mám predpoklady, a tomu potom venovať svoje úsilie a zdokonaľovať sa.

Prichádzate s viacerými projektami, jedným z nich je Digitálny radca. Čo je jeho cieľom?

Projekt Digitálny radca pomáha ľuďom porozumieť aktuálnym trendom na trhu práce a pripraviť ich na prichádzajúce zmeny. Účastníci bezplatne absolvujú testy a získajú individuálny koučing, aby odhalili svoj vlastný potenciál a predpoklady. Vďaka tomu im pomôžeme naviesť smerom, v ktorom budú mať najväčšie šance uplatniť sa, a to nie len v IKT sektore.

Čo môže účastník testovania získať a čo je výsledkom celého procesu?

Digitálny radca pomáha ľudí nasmerovať tak, aby zladili svoje kariérne predpoklady s tým, čo trh potrebuje. V tom, aby získali informácie v čom sú dobrí, alebo aké sú ich silné či slabšie stránky, im pomôžu testy. Náš projekt ponúka bezplatné testy od medzinárodnej spoločnosti SHL, ktorých spoľahlivosť a platnosť bola potvrdená viacerými odbornými štúdiami, pričom ich ročne využívajú milióny ľudí na celom svete. Test sa skladá z dvoch častí. Jedna časť je pracovný osobný dotazník a je určený na meranie širokého spektra preferencií a osobnostných čŕt jednotlivca. V druhej časti sa testujú poznávacie schopnosti a spôsob uvažovania kandidáta. Po absolvovaní testu a za pomoci koučingu účastník získa kariérne odporúčania, ktoré vychádzajú z jeho daností a tiež aktuálnej situácie na trhu práce. Môže to byť zmena pracovnej pozície, na ktorú má účastník väčšie predpoklady, alebo je tu príležitosť aj na úplnú zmenu v oveľa perspektívnejšom povolaní, kde zarobí viac. Kouč vie pomôcť aj s výberom vhodného rekvalifikačného alebo adaptačného vzdelávania.

Pre koho špeciálne je projekt Digitálny radca určený, kto sa môže prihlásiť a aké podmienky treba splniť?

Ide o pilotný projekt, ktorý je určený v tejto fáze pre ľudí so súčasnými alebo minulými pracovnými skúsenosťami zo sektora IT a komunikácií, vrátane IT pozícií v iných sektoroch. Práve tento sektor je nástupom automatizácie a umelej inteligencie ohrozený najviac. Naším zámerom je projekt neskôr rozšíriť aj na širšiu cieľovú skupinu a na iné odvetvia. Pre registráciu do projektu je potrebné, aby záujemca požiadal aj o zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie na príslušnom úrade práce. Žiadosť o registráciu do Digitálneho radcu je možné podať jednoducho online. Záujemcovi nevyplývajú z registrácie žiadne povinnosti, môže však požiadať aj o ďalšie služby štátu, napr. príspevok na ďalšie vzdelávanie. V tomto prípade nejde o nezamestnaného, ale o človeka, ktorý pracuje, no uvažuje o kariérnej zmene, alebo chce ďalej rozvíjať svoje pracovné zručnosti. Tak, ako som spomenul, do projektu sa môžu tiež zapojiť uchádzači o zamestnanie, čiže nezamestnaní a registrovaní na úrade práce. Stačí si len aktualizovať životopis, alebo mať aktuálny profil na sieti LinkedIn, čo je potrebné priložiť k registračnému formuláru.

Ak sa účastník zaregistroval, splnil podmienky a prešiel celým testom a odoslal ho na spracovanie, čo ďalej?



Ak záujemca prešiel registráciou, ktorá nezaberie viac ako pár minút, druhým krokom z našej strany je overenie údajov a následné schválenie alebo neschválenie nároku na poskytnutie služieb v rámci projektu. Po schválení registrácie dostane žiadateľ prístup k online testu pracovných predpokladov. Po jeho vyplnení test vyhodnotíme. Účastníkovi sú doručené výsledky testovania za prísneho dodržania zásad ochrany osobných údajov, GDPR. Je na rozhodnutí testovaného, či tieto informácie, alebo ich časť, niekomu ďalej poskytne a zároveň môže využiť aj bezplatný individuálny koučing.

Každý účastník, ktorý prejde testovaním, má možnosť získať individuálny koučing?

Áno, každý kto absolvuje test, má možnosť konzultovať výsledky, ktoré mu boli doručené, v rámci individuálneho koučingu. Úlohou odborníka – kouča je, aby účastník správne porozumel výsledkom, teda svojim vlastným pracovným predpokladom a odporúčaniam. Kouč rozanalyzuje a pomôže identifikovať najvhodnejšie oblasti pre ďalší osobnostný a kariérny rozvoj. Pomôže tiež pri výbere vhodného adaptačného, alebo rekvalifikačného vzdelávania. V neposlednom rade je tu aj vhodná úprava životopisu alebo dôležité informácie o aktuálnych trendoch na trhu práce. A následne aj pomoc a príprava na budúci prijímací pohovor.

