Šéf lekárskych odborárov Visolajský mal šíriť nesprávne čísla! TIETO údaje sa výrazne rozchádzajú

Peter Visolajský (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský mal uviesť zlé čísla. Tvrdí to investičná skupina Penta, ktorá má vo svojom portfóliu zdravotnú poisťovňu Dôvera či sieť nemocníc Svet zdravia.

„V boji o svoje zárobky sa šéf odborárov Peter Visolajský pokúša vytvoriť slameného panáka z Penty a jej zdravotnej poisťovne a neštíti sa pritom ľahko preukázateľných klamstiev,“ uviedol Martin Krchňavý, investičný manažér Penty zodpovedný za zdravotníctvo. Informuje o tom denník Nový čas.

archívne video

Sme rozčarovaní z tohto prístupu, uviedol Visolajský (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

V rozhovore pre Rádio Expres totiž Visolajský uviedol, že „tento rok DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. odviedla na dividendy svojim majiteľom 176 miliónov eur“. Podľa Krchňavého to však nie je pravda. "Dôvera vyplatila tento rok dividendu vo výške necelých 20 miliónov, čo sa rovná dosiahnutému zisku za rok 2023, ktorý bol na úrovni 0,76% poistného, tzn. výrazne pod zákonným limitom 1%. Ďalších 4,5 milióna si vyplatil Union," uviedol.

Namietal aj voči tvrdeniu šéfa lekárskych odborárov o tom, že lekári nemajú problém odísť zo štátnych nemocníc, lebo si založia vlastné ambulancie, ale boja sa odísť zo súkromných nemocníc, lebo by sa už nezamestnali. "Odborári by mali radšej poukazovať na skutočné problémy v zdravotníctve. Či už sa jedná o netransparentné hospodárenie štátnych nemocníc, ktoré končia v dlhoch či nedostatok financií v sektore, nezohľadňovanie kvality zdravotnej starostlivosti, neexistujúci nárok pacienta či to, že Slovensko sa nedokáže otvoriť šikovným lekárom a sestrám zo zahraničia,“ povedal Krchňavý.