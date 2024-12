Bajo Holečková chce zmenu rokovacieho poriadku: Navrhuje testy na alkohol

Martina Bajo Holečková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Bajo Holečková (nezaradená) navrhuje, aby sa zákonodarcovia a iné osoby oprávnené vystúpiť v pléne museli v prípade podozrenia, že sú pod vplyvom alkoholu, podrobiť testu na prítomnosť alkoholu. Chce to presadiť úpravou rokovacieho poriadku parlamentu. Avizovala, že osloví všetky poslanecké kluby so žiadosťou o podporu pre návrh. Informovala o tom na stredajšej tlačovej konferencii.

"Môj návrh znie tak, aby predsedajúci, ktorý vedie schôdzu NR SR, bol povinný na návrh akéhokoľvek poslanca dať bezodkladne hlasovať o tom, že všetky osoby, ktoré sú prítomné v rokovacej sále s právom vystúpenia, sa podrobia testu na alkohol," priblížila s tým, že každý poslanecký klub by mohol delegovať vlastného zástupcu ako overovateľa.

archívne video

Huliak sa vyjadroval k Dankovi: Nemal by koketovať s alkoholom (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Za návrh na vykonanie testu by podľa jej slov muselo zahlasovať aspoň 50 poslancov. "Osoby, ktoré by testami neprešli, by následne nemali právo vstúpiť do rokovacej sály," ozrejmila.

Poslankyňa zároveň hovorila o probléme s alkoholom na pôde NR SR. Spomenula svoju osobnú skúsenosť so zákonodarcami pod vplyvom alkoholu. Myslí si, že keď sa alkohol netoleruje pri riadení auta, nemal by sa tolerovať ani pri riadení krajiny.