Dospelí Slováci výrazne zaostávajú v čitateľskej gramotnosti

BRATISLAVA - Dospelí na Slovensku dosahujú priemernú matematickú gramotnosť, no výrazne zaostávajú v čitateľskej gramotnosti a schopnosti riešiť problémy. Vyplýva to z Medzinárodného hodnotenia kľúčových kompetencií dospelých pod záštitou OECD. Na utorkovej tlačovej konferencii informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

"Čo vnímam za veľmi alarmujúce, je, že až štvrtina, takmer štvrtina dospelých ľudí má čitateľskú gramotnosť na úrovni desaťročného dieťaťa," uviedol Drucker s tým, že nie je prekvapujúce, že problémy vzdelávacieho systému sa prenášajú aj do úrovne zručností dospelých obyvateľov Slovenska.

Zuzana Wirtz z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) upozornila, že skóre čitateľskej gramotnosti pokleslo od roku 2011, keď sa realizoval prvý cyklus hodnotenia, až o 20 bodov. V matematike kleslo skóre o 15 bodov. "Zároveň sa ukázal aj nepriaznivý trend, že podiel ľudí na nízkych úrovniach sa zvýšil a podiel ľudí na vysokých úrovniach, kde ľudia dokážu pracovať s abstraktnými informáciami či s neexplicitným významom, tu sa ten podiel znížil," špecifikovala.

Prieskum ukázal, že skóre od roku 2011 pokleslo vo všetkých vekových kategóriách, no najväčší prepad bol u ľudí s vysokoškolským vzdelaním, čo sa podľa Wirtz neočakávalo. Slováci skončili výrazne horšie oproti priemeru vysokoškolsky vzdelaných ľudí z krajín OECD. "Tieto výsledky indikujú v podstate nízku pridanú hodnotu vysokoškolského vzdelania a potrebu zvýšiť kredity vysokých škôl," dodala. Absolventi vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium v posledných desiatich rokoch, dosiahli zároveň horšie výsledky v matematickej gramotnosti v porovnaní s absolventmi spred dlhšieho obdobia.

Wirtz konštatovala, že v matematickej gramotnosti sme dosiahli podobné skóre ako napríklad Írsko či Lotyšsko. "V čitateľskej gramotnosti sme mali porovnateľný výsledok ako v Rakúsku, vo Francúzsku aj v Chorvátsku a v adaptívnom riešení sme mali porovnateľný výsledok ako vo Francúzsku, v Írsku a Lotyšsku," ozrejmila. V rámci V4 sme predbehli Maďarsko a Poľsko, ale dosiahli sme výrazne horší výsledok ako Česi.

Slovensko potrebuje zásadné reformy vzdelávania

Drucker pripomenul, že Slovensko potrebuje zásadné reformy vzdelávacieho systému, ktoré podporia celoživotné vzdelávanie a prípravu ľudí na meniace sa výzvy pracovného trhu. Dodal, že zvyšovanie výdavkov na vysoké školstvo je nevyhnutné podmieňovať tlakom na kvalitu. "Je neprijateľné, aby sme financovali vysokoškolský systém, ktorý produkuje absolventov s horšími zručnosťami, ako majú v iných krajinách absolventi stredných škôl," podotkol.

Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je výskum zručností dospelých vo veku 16 - 65 rokov. V rámci hodnotenia sa sledovala úroveň čitateľskej a matematickej gramotnosti a adaptívneho riešenia problémov. Prvý cyklus sa realizoval v rokoch 2011 až 2017, druhý v rokoch 2022 až 2023, pričom na druhom cykle sa zúčastnilo 31 krajín.

NIVaM realizoval druhý cyklus PIAAC v období augusta 2018 až júla 2023. Na Slovensku sa v hlavnom zbere PIAAC vyzbieralo 5238 rozhovorov, ktoré boli zaradené do medzinárodného spracovania a vyhodnotenia dát.