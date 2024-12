Ďalšie dobré správy pre motoristov: Ceny palív išli výrazne dole! Kde natankujete najlacnejšie?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Stewart Sutton)

BRATISLAVA - Motoristi majú opäť dôvod na radosť. Po niekoľkotýždňovom raste cien palív začali ich ceny konečne opäť smerovať nadol. A to v prípade nafty, tak aj benzínu. Podľa analytika by mali byť ceny najbližšie obdobie stabilné a neočakáva, že by sa mali výraznejšie meniť.

Aktuálny týžden nám priniesol prekvapenie, a to v podobe zlacňovania cien palív. Minulý týždeň sa liter nafty predával za 1,475 eura za liter a benzín za 1,532 eura za liter. Následne sa však opäť menili cenovky smerom hore - a to len v prípade nafty. Zdražela o 2 centy za liter a predávala sa za 1,495 eura. Avšak, z piatka na sobotu sa ceny menili opäť - tentokrát ale smerom dolu a dostali sa zhruba na minulotýždňovú úroveň. To je však od začiatku týždňa minulosť a motoristi mali opäť pri pohľade na tabule čerpacích staníc dôvod na radosť.

Aktuálne sa liter benzínu na čerpačke Slovnaft predáva za 1,517 eura, nafta za 1,47 eura za liter. Na OMV svietia ceny 1,519 eura za liter benzínu a 1,479 eura za liter nafty, na benzínke Shell to je 1,469 eura za liter nafty a 1,519 eura za liter benzínu. Najlacnejšie tankujeme na čerpačke Orlen, a to 1,497 eura za liter benzínu a 1,449 eura za liter nafty.

Štatistický úrad: Ceny opäť vzrástli

Podľa Štatistického úradu ceny palív, teda benzínu aj nafty v 48. kalendárnom týždni stúpli. Kým klasický 95-oktánový benzín dosiahol svoje 13-týždňové maximum, prémiový 98-oktánový benzín dosiahol svoju najvyššiu hodnotu za uplynulých 6 týždňov. V uplynulom týždni priemerná cena za naftu dosahovala hodnotu 1,479 eura za liter, pričom išlo o navýšenie o 2 centy za liter v porovnaní s 47. kalendárnym týždňom. Liter benzínu sa v priemere predával za 1,521 eura, čo bolo o 1,5 centu viac, ako predchádzajúci týždeň. Prémiový benzín bol drahší o jeden cent, liter stál 1,723 eura.

Iná situácia je v prípade cien za motorové plyny. Tam sa ceny medzitýždenne nemenili. Skvapalnený zemný plyn (LNG) ako jediný nepatrne zlacnel na hodnotu 1,639 eura za kilogram, skvapalnený ropný plyn (LPG) sa predával na rovnakej úrovni, ako predchádzajúci týždeň - liter stojí 0,752 eura. Stlačený zemný plyn (CNG) sa predával za nezmenených 1,552 eura za kilogram.

Najpredávanejšie pohonné látky sa počas 48. týždňa opakovane predávali za menej, ako vlani. Nafta mala nižšiu cenu o 7,2 %, 98- oktánový benzín stál o 2,9 % menej a 95-oktánový benzín o 2,8 %. Cena LPG bola medziročne vyššia o 6,5 % a LNG o 3,9 %. Naopak, CNG bol oproti vlaňajšku lacnejší o 8,6 %.

Analytik: Ceny by mali zostať stabilné

Ceny benzínu a nafty by mali ostať aj v ďalších mesiacoch stabilné. Uviedol to analytik finančných trhov XTB Marek Nemky. "Zasadnutie OPEC výrazne neovplyvnilo ceny ropy napriek tomu, že OPEC sa rozhodol predĺžiť svoje reštrikcie produkcie až do apríla, teda až na druhý kvartál roku 2025, zatiaľ čo svoje reštrikcie mal začať rozpúšťať prvýkrát už v októbri 2024. Trh s ropou sa tak zdá byť v prebytku aj naďalej aj napriek pokračujúcim škrtom," uviedol Nemky.

Pripomenul, že ceny ropy v uplynulom týždni poklesli o 2,97 % a dostali sa na úroveň 72,94 dolárov za barel. "V súčasnosti ich taktiež vidíme mierne nižšie o 1,34 % a nachádzajú sa na cene 71,95 dolárov za barel," doplnil Nemky. Pokles cien prichádza podľa analytika s nižšou geopolitickou prirážkou po tom, ako nastalo prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom. Upozornil však, že geopolitické riziko neodchádza a na Blízkom východe dochádza k neustálym konfliktom. "Zmena zásob v Spojených štátoch však poukázala na pokračujúci slabnúci dopyt u najväčšieho spotrebiteľa, teda Spojených štátov, a tak ceny ropy pokračovali v korekcii. V Číne sme však videli mierne pozitívnejšie dáta zo spracovateľského sektora. Avšak po novom roku do toho môžu výraznejšie zasiahnuť protekcionistické politiky Donalda Trumpa aj EÚ. V súčasnosti sa tak ešte stále očakáva prebytok na trhu s ropou," priblížil Nemky.

Zopakoval, že ani zasadnutie OPEC ceny ropy výrazne neovplyvnilo, hoci OPEC sa rozhodol predĺžiť reštrikcie produkcie až do apríla budúceho roka. "Ceny v Rotterdame sú stabilné, dokonca cena nafty mierne klesá, čo signalizuje, že takýto nárast palív, ktoré sme v súčasnosti videli, je len krátkodobý a reaguje ešte na predošlý mierny nárast ropy na svetovom trhu. Zatiaľ nepredpokladám, že by tento nárast mal pretrvávať. Ceny benzínu a nafty by tak stále v rámci ďalších mesiacov mali zostať stabilné," uzavrel Nemky.